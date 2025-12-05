Poznańscy policjanci zatrzymali 43-latka, który na kilka godzin sparaliżował ruch kolejowy. Mężczyzna odpalił kilka petard hukowych na torach.

Policja podaje, że 43-latek odpalił petardy hukowe na torach w rejonie ul. Bałtyckiej w Poznaniu. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli kilkaset takich ładunków.  

43-latek postawił na nogi służby w mieście, które po sygnałach o dziwnych odgłosach przez kilka godzin przeczesywały teren. Ruch pociągów na trasie Poznań - Wągrowiec był wtedy wstrzymany. 

Wprowadzono komunikację zastępczą. Utrudnienia dotknęły m.in. pasażerów Kolei Wielkopolskich. 

Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Na razie nie wiadomo, jakie zarzuty może usłyszeć. 

