Poznańscy policjanci zatrzymali 43-latka, który na kilka godzin sparaliżował ruch kolejowy. Mężczyzna odpalił kilka petard hukowych na torach.

Akcja służb na torach kolejowych przy ul. Suchej w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Policja podaje, że 43-latek odpalił petardy hukowe na torach w rejonie ul. Bałtyckiej w Poznaniu. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli kilkaset takich ładunków.

43-latek postawił na nogi służby w mieście, które po sygnałach o dziwnych odgłosach przez kilka godzin przeczesywały teren. Ruch pociągów na trasie Poznań - Wągrowiec był wtedy wstrzymany.

Wprowadzono komunikację zastępczą. Utrudnienia dotknęły m.in. pasażerów Kolei Wielkopolskich.

Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Na razie nie wiadomo, jakie zarzuty może usłyszeć.