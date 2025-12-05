Projekt nowelizacji ustawy medialnej opublikowano w piątek w Rządowym Centrum Legislacji. Przygotowało go Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kluczowe założenia to zniesienie abonamentu RTV, finansowanie TVP i Polskiego Radia bezpośrednio z budżetu państwa, likwidacja Rady Mediów Narodowych oraz wprowadzenie gwarancji apolityczności władz mediów publicznych.

Projekt nowelizacji ustawy medialnej opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji

Projekt przewiduje likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego, który zdaniem minister kultury Marty Cienkowskiej, jest nieskuteczny i archaiczny. W zamian media publiczne mają otrzymywać corocznie 2,5 mld zł z budżetu państwa, z możliwością waloryzacji o inflację. Środki te będą przekazywane przez Ministra Finansów na rachunek zarządzany przez KRRiT, która podzieli je między spółki medialne.

Kompetencje Rady Mediów Narodowych przejmie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Nowa KRRiT ma liczyć dziewięciu członków powoływanych na sześć lat, z rotacją co dwa lata. Czterech członków wybierze Sejm, dwóch Senat, a trzech prezydent, przy dodatkowym wymogu poparcia organizacji branżowych. Kandydaci będą przechodzić publiczne wysłuchania.



Kandydaci do władz mediów publicznych nie mogą należeć do partii politycznych przez pięć lat wstecz, pełnić funkcji partyjnych ani kandydować w wyborach przez co najmniej 10 lat. Muszą wykazać się wiedzą i doświadczeniem w mediach lub kulturze oraz co najmniej pięcioletnią praktyką w branży.

Zarządy spółek medialnych mają być jednoosobowe, powoływane na pięć lat przez apolityczną KRRiT na wniosek komisji konkursowej, w której skład wejdą członkowie rady nadzorczej i rady programowej.

Nowelizacja przewiduje ograniczenia w wydawaniu prasy przez jednostki samorządu terytorialnego, co ma wzmocnić niezależność lokalnych mediów. Ministerstwo Kultury zapowiada, że projekt może trafić pod obrady Sejmu na początku przyszłego roku. Likwidacja obecnych struktur i wprowadzenie nowych zasad miałoby nastąpić po wejściu ustawy w życie.