W Southend-on-Sea, mieście w południowo-wschodniej Anglii, kamera uliczna sfilmowała, jak osoba przebrana w fioletowy strój tyranozaura wyrzuca worki ze śmieciami. Lokalne media i społeczność domagają się ujawnienia tożsamości "aspołecznego" dinozaura.

Fioletowy dinozaur pozbył się dowodów? Co się wydarzyło w Southend-on-Sea / X/zrzut ekranu / Shutterstock

Afera rozegrała się w nocy. Drapieżnika sfilmowano, jak przechadza się po ulicy osiedlowej i wyrzuca dwa czarne worki na śmieci obok śmietnika.

Następnie ucieka z miejsca zdarzenia, ale zanim niknie w mroku, wykonuje akrobatyczny obrót na ulicznej latarni.

Incydent miał miejsce w środę około godziny 21:30 lokalnego czasu koło jednego z domów i został nagrany przez kamerę zamontowaną przy dzwonku do drzwi. Lokalny serwis apeluje o informacje w sprawie nikczemnego dinozaura.