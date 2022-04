Istnieje "realistyczna możliwość", że rosyjskie bombardowania Ukrainy będą trwać do końca przyszłego roku, a nawet, że Rosja będzie w stanie wygrać trwającą wojnę - przyznał brytyjski premier Boris Johnson.

Johnson: Zwycięstwo Rosji w wojnie jest "realistyczną możliwością" / HARISH TYAGI / PAP/EPA