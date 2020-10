8099 osób zakażonych koronawirusem - to czwartkowe dane dobowe podane przez Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 91 zakażonych osób. Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili wczoraj listę nowych obostrzeń i zaprezentowali zaktualizowaną listę powiatów, które od soboty będą w żółtej i czerwonej strefie. W tej ostatniej będą 152 powiaty, w tym 11 miast wojewódzkich. Wydarzenia dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w relacji na żywo.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- W czwartek Ministerstwo Zdrowia informowało o 8099 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Z powodu Covid-19 zmarło 7 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarły 84 osoby. W sumie to aż 91 osób.

- 152 powiaty znajdą się w strefie czerwonej od soboty 17 października, objętej najostrzejszymi koronawirusowymi restrykcjami. Które miasta i powiaty trafiły do poszczególnych stref - dowiesz się >>>TUTAJ<<<. Jakie restrykcje obowiązują w strefie czerwonej - sprawdź >>>W TYM ARTYKULE<<< , a jakie w strefie żółtej - przeczytasz >>>TU<<< .

- W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 7334 nowe zakażenia koronawirusem - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). To największy dobowy przyrost od początku pandemii. Zmarły 24 kolejne osoby.







07:03 Apel abp. Gądeckiego

Zwracam się do wszystkich wiernych z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń - zaapelował w komunikacie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.



"W związku i nowych obostrzeń sanitarnych, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych - 1 osoba na 4 mkw. w strefie żółtej i 1 osoba na 7 mkw. w strefie czerwonej - zwracam się do wszystkich wiernych z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń" - zaapelował abp Gądecki.



Zachęcił również księży biskupów, "aby - w związku z ciągłym zagrożeniem życia i zdrowia wszystkich Polaków - udzielali stosownych dyspens od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane, na terenie swoich diecezji".



06:58 Łóżka "covidowe"

Z informacji zebranych przez PAP najwięcej łóżek przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem zajętych jest w województwach mazowieckim oraz małopolskim, gdzie pacjenci zajmują kolejno 818 z 1457 łóżek oraz 942 z 1359.



W województwie mazowieckim chorzy z potwierdzonym Covid-19 zajmują 818 ze 1457 łóżek szpitalnych przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem. Zajętych jest 66 ze 113 respiratorów dla pacjentów z COVID-19.



W szpitalach w województwie małopolskim wyznaczono 1359 łóżek dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Zajęte są 942 z nich. Według ostatnich danych dotyczących respiratorów, zajętych jest 88 ze 109 przeznaczonych dla pacjentów zakażonych koronawirusem.



Na terenie województwa dolnośląskiego jest 1317 łóżek przeznaczonych dla pacjentów chorych na Covid-19. W czwartek zajętych było 395 łóżek oraz 26 z 97 dostępnych respiratorów.



We wszystkich szpitalach w woj. lubelskim jest 900 łóżek dla pacjentów zarażonych koronawirusem, z czego 493 zajęte. Dla pacjentów z Covid-19 w szpitalach są ogółem 73 respiratory, a 21 z nich jest zajętych.



W woj. lubuskim w szpitalach, na oddziałach zakaźnych dla pacjentów zmagających się z Covid-19 i podejrzanych o zakażenie, jest przygotowanych 509 łóżek. Według stanu na środę, zajętych było 205 z nich. Zajętych było również 14 z 30 łóżek respiratorowych.



W woj. łódzkim z powodu Covid-19 hospitalizowanych jest przeszło 500 pacjentów. "Na ponad 740 stworzonych już miejsc na II poziomie zabezpieczenia ponad 500 jest obecnie zajętych. Natomiast na 57 łóżek respiratorowych, zajętych jest 36" - poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska.



W województwie opolskim na potrzeby chorych na Covid-19 opolskie szpitale mają 337 łóżek, z czego 125 jest już zajęte. Na 37 respiratorów covidowych, 18 jest zajęte.



Na Podlasiu, według danych ze środy, zajętych było 260 łóżek z 518 i 13 z 33 respiratorów dla pacjentów z koronawirusem.



Według ostatnich danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 14 października w regionie było 1207 łóżek dla pacjentów z Covid-19 w szpitalach I, II i III poziomu, z czego zajętych było 644. Liczba dostępnych łóżek respiratorowych to 91, z czego zajętych było 48.



Z informacji na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że we wszystkich szpitalach województwa jest ogółem 629 łóżek dla pacjentów z Covid-19. Według stanu na środę zajętych było 301 z nich. Ponadto w szpitalach przygotowano 42 respiratory, a 19 z nich było zajętych.



W szpitalach woj. warmińsko-mazurskiego z powodu zakażenia Covid-19 hospitalizowanych jest 134 pacjentów. Oznacza to, że tyle łóżek jest zajętych spośród 512. W sumie w regionie zarezerwowano 22 respiratory dla chorych z Covid-19. Zajętych jest 8 tych urządzeń.



W Wielkopolsce dla pacjentów z koronawirusem jest 837 łóżek, z czego blisko 170 pozostaje wolnych.



W Zachodniopomorskiem zajętych jest 169 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z Covid-19. Liczba łóżek przeznaczonych dla tych pacjentów to 470 - podał w czwartek Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki na swojej stronie internetowej. Zajętych jest też 19 z 31 respiratorów przeznaczonych specjalnie dla pacjentów covidowych.





06:48 Grupa krwi a koronawirus

Grupa krwi może wpływać na przebieg Covid-19 - wynika z dwóch badań opublikowanych w naukowym magazynie “Blood Advanced". Dowodzą one, że osoby z grupą krwi 0 są odporniejsze na zakażenie koronawirusem oraz mogą łagodniej przechodzić chorobę.



06:33 Epidemiolog o sytuacji szpitalach

Niektóre szpitale dochodzą do skraju wydajności, kadry medyczne są niezwykle obciążone, a laboratoria diagnostyczne balansują na skraju efektywności. W tej sytuacji stosowanie się do obostrzeń jest kluczowe dla walki z koronawirusem - uważa epidemiolog Artur Białoszewski.



05:58 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 7334 nowe zakażenia koronawirusem - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). To największy dobowy przyrost od początku pandemii. Zmarły 24 kolejne osoby.



W sumie od początku pandemii w Niemczech potwierdzono 348 557 przypadków koronawirusa. Zmarły w tym kraju 9734 osoby.



Największy wzrost nowych przypadków koronawirusa notowany jest obecnie w Berlinie, Bremie i Hamburgu. Wyższe od średniej liczby zakażeń są także w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii i Hesji.





05:29 Unijny szczyt

Przywódcy państw i rządów krajów UE uznali na szczycie w Brukseli, że sytuacja epidemiczna w Europie jest bezprecedensowa i niepokojąca. Liderzy wezwali do większej koordynacji działań. Rada Europejska ma wracać regularnie do tego tematu.



Z wniosków końcowych z posiedzenia wynika, że szefowie państw i rządów z zadowoleniem przyjęli dotychczasowe postępy dotyczące ogólnej koordynacji na szczeblu UE ws. Covid-19.



Liderzy wezwali Komisję Europejską i państwa członkowskie do kontynuowania koordynacji, w szczególności w odniesieniu do przepisów dotyczących kwarantanny, śledzenia kontaktów transgranicznych, strategii testowania, wspólnej oceny metod badawczych, wzajemnego uznawania testów oraz tymczasowych ograniczeń podróży do UE, które nie są niezbędne. Rada Europejska ma regularnie powracać do tej sprawy.



Liderzy z zadowoleniem przyjęli prace na szczeblu UE nad opracowaniem i szczepionki. Podkreślili potrzebę sprawiedliwego i przystępnego cenowo dostępu do niej. Rada Europejska w konkluzjach zachęca również państwa członkowskie i instytucje unijnej do dalszej współpracy w tym zakresie na szczeblu globalnym.



05:26 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 28 523 nowe przypadki zakażenia koronawirusem 713 kolejnych zgonów.

Dzień wcześniej resort zdrowia, podając dobowy bilans, informował o ponad 27 tys. nowych infekcji i także ponad 700 zgonach.



Od początku pandemii w Brazylii potwierdzono oficjalnie 5 169 386 przypadków zakażenia koronawirusem i 152 460 zgonów z powodu Covid-19.



Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.

05:20 USA

W Stanach Zjednoczonych w ciągu minionej doby stwierdzono 70 334 zakażeń koronawirusem - podał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Zmarło 1148 kolejnych osób. To najgorszy bilans do lipcowego szczytu pandemii w USA.

W sumie w USA od początku pandemii koronawirusem zakaziły się 7 974 502 osoby, a zmarło 217 745 osób.

05:15 Meksyk

W ciągu ostatniej doby w Meksyku zarejestrowano 5514 nowych zakażeń koronawirusem i 387 kolejnych zgonów - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.



Według oficjalnych statystyk od początku pandemii w Meksyku potwierdzono 834 910 przypadków zakażenia koronawirusem i 85 285 zgonów.



Pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 Meksyk jest czwartym najbardziej dotkniętym krajem świata, po USA, Brazylii i Indiach.