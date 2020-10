Szpital MSWiA w Poznaniu dostał dziś polecenie nieprzyjmowania pacjentów. Lekarze sami muszą szukać miejsca w innych placówkach dla ok. 180 pacjentów. „Nie mamy gdzie ich przekazać (…). Mamy w tej chwili pilnych pacjentów do operacji, krwawiących chorych, którzy nieoperowani będą musieli niestety umrzeć ” – mówi ordynator chirurgii.

Coraz trudniejsza staje się sytuacja w szpitalu MSWiA w Poznaniu. Placówka ma się stać drugim ośrodkiem w stolicy Wielkopolski zajmującym się jedynie chorymi na Covid-19. Przekształcenie lecznicy będzie miało dramatyczne konsekwencje dla pacjentów onkologicznych - przekonują lekarze.

"Ignorancja i bezczelność"

Ordynator szpitala MSWiA przekazał dziennikarzom, że lecznica dostała od wojewody polecenie nieprzyjmowania nowych pacjentów. Placówka ma też podać Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu informacje, ilu pacjentów przebywa w szpitalu, ilu pacjentów może zostać wypisanych z podaniem daty wypisu lub przekazania z oddziału, z którego nastąpi wypis i czy istnieje potrzeba zabezpieczenia na rzecz szpitala pomocy w przekazaniu hospitalizowanych pacjentów do innych oddziałów, a jeśli tak to wskazanie propozycji ich lokalizacji.

To mogę podsumować jako wyjątkową ignorancję i bezczelność, żeby na nas jeszcze zrzucać szukanie miejsc dla naszych pacjentów, a nie bardzo mamy gdzie przekazywać tych chorych - przekazał ordynator chirurgii w MSWiA dr Paweł Chęciński.

Zdaniem lekarza istnieje, w tej chwili, jeden oddział urologii onkologicznej, który może operować nowotwory układu moczowego.

Pan ordynator nam przedstawił, że ma w tej chwili kilkunastu pilnych pacjentów do operacji, krwawiących chorych, którzy nieoperowani będą musieli niestety umrzeć. Pan doktor Woźny ma ok. 400 pacjentów do pilnego przyjęcia, których nie bardzo wiemy, gdzie możemy przekazać. Ja mam chorych po dużych, rozległych zabiegach naczyniowych, chorych z istotnymi chorobami naczyniowymi, których też nie wiem, gdzie przekazać - mówił lekarz i dodał, że szpital przy ul. Długiej, gdzie pojawiło się zakażenie koronawirusem po wyjaśnieniu sytuacji może przejąć część jego pacjentów, ale nie wiadomo kiedy. Problemem jest też to, co zrobić z pacjentami oczekującymi na zabieg.

Zostawieni sami sobie

Zdezorientowani są pacjenci i ich rodziny. Mąż pani Ireny, chorujący na ostrą białaczkę szpikową, nie ma jak kontynuować chemioterapii. Jesteśmy zostawieni sami sobie - mówiła pani Irena. Pytana czy szpital przy ul. Siemarzewskiego mógłby przyjąć jej małżonka, stwierdziła: Rozmawiałam z panem dyrektorem, pytałam o to, ale powiedział, że tam są wolne pojedyncze łóżka.

Pani Sylwia w nagraniu prosi wojewodę Łukasza Mikołajczyka o to, by jeszcze raz zastanowił się czy konieczne jest przekształcenie szpitala MSWiA w placówkę jednoimienną. Nas, tutaj wszystkich, na oddziale jest około 400 osób. To są osoby na dziennych chemiach, biorące udział w różnych programach lekowych. To znaczy, że jeżeli będzie tak postanowione, ten oddział hematologii w MSWiA zniknie z powierzchni Ziemi. W imię Covid-19 zostaniemy bez opieki, bo klinika na Szamarzewskiego jako jedyna w tym momencie nie jest w stanie nas wszystkich obsłużyć - podkreśla w nagraniu przesłanym do naszej redakcji.

Dramatyczny apel chorej na raka. "Działania wojewody to dla nas powolne uśmiercanie!" RMF FM





Wojewoda szuka nowych łóżek

Szpital przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu jest już prawie całkowicie wypełniony. Mam świadomość potrzeby jego odciążenia. Mam też świadomość, że zwiększona liczba zakażeń musi spowodować elastyczność naszych działań. Podejmowane przeze mnie decyzje w sumie mają uwolnić ok. 300 łóżek dla chorych na koronawirusa - przekazał w czwartek podczas konferencji prasowej Łukasz Mikojałczyk.

Podał, że najwięcej, bo 120 łóżek covidowych zostanie utworzonych w szpitalu w podkaliskiej Wolicy.

Zależy nam też na sukcesywnym poszerzaniu bazy łóżek dla pacjentów z COVID-19 w poszczególnych powiatach Wielkopolski. To właśnie w szpitalach powiatowych będziemy tworzyli oddziały dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Dziś podpiszę decyzje dla Śremu, Kępna, Ostrowa Wielkopolskiego, Międzychodu czy Środy Wielkopolskiej - powiedział.

W rozmowie z dziennikarzami przekazał również, że rozważa przekształcenie szpitala MSWiA w ośrodek walki z Covid-19. Ostateczna decyzja jednak nie zapadła.