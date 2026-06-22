W Zdzieszowicach (woj. opolskie) nad zakładem koksowniczym ArcelorMittal Poland pojawiły się w poniedziałkowe popołudnie kłęby czarnego dymu. Wzbudziły one niepokój wśród mieszkańców. Jak się okazuje, nie jest to efekt pożaru, lecz awarii systemu zasilania.
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W sprawie ciemnej chmury nad koksownią w Zdzieszowicach otrzymaliśmy kilka telefonów na Gorącą Linię RMF FM.
Po godzinie 18 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Krapkowicach wpłynęło zgłoszenie o pożarze. Do zdarzenia zadysponowano zastępy straży pożarnej z ZSP Zdzieszowice, JRG Krapkowice i licznych OSP.
Jak poinformowały władze lokalne, nie był to efekt pożaru. "Przyczyną zjawiska jest awaria systemu zasilania, która uruchomiła procedury awaryjne związane z procesem technologicznym" - czytamy w komunikacie władz gminy Zdzieszowice skierowanym do mieszkańców.
W komunikacie uspokojono, że sytuacja jest pod stałym nadzorem służb oraz odpowiednich instytucji. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców.
"Nie odnotowano żadnych katastrof ani konieczności podejmowania działań ochronnych" - podkreśla gmina Zdzieszowice.
Władze gminy zapewniły, że w przypadku pojawienia się nowych informacji, szczególnie dotyczących kierunku przemieszczania się chmury lub ewentualnych zaleceń dla mieszkańców, będą one niezwłocznie przekazywane za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji.
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