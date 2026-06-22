​Jest wniosek o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania Marcina Romanowskiego. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, obrońca polityka PiS-u i byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie Mateusza Morawieckiego skierował w tej sprawie pismo do sądu, który wydał taki nakaz.

Marcin Romanowski / Paweł Supernak / PAP

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Podstawą wniosku są publicznie podawane informacje, że poszukiwany w związku z 19 zarzutami wiceminister ma przebywać w Serbii, a więc w kraju, gdzie taki nakaz nie działa - ustalił Tomasz Skory.

Prokuratura postawiła Marcinowi Romanowskiemu zarzuty dotyczące 19 przestępstw, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nadużyć urzędniczych oraz przywłaszczenia środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Polityk przez ponad półtora roku mieszkał na Węgrzech , gdzie otrzymał azyl polityczny od rządu Viktora Orbana. Nie rezygnując z mandatu posła na Sejm RP, podjął tam pracę jako dyrektor Polsko-Węgierskiego Instytutu Wolności, stworzonego w kwietniu 2025 przez think-tank powiązany z partią Orbana.

Wydany za nim Europejski Nakaz Aresztowania nie był przez węgierskie władze realizowany ze względu na przyznaną ochronę międzynarodową.

Po zmianie władzy w Budapeszcie Romanowski zniknął z kraju. Według informacji przekazywanych przez nowe węgierskie władze, obecnie przebywa właśnie w sąsiedniej Serbii.

Te doniesienia, o których mówił następca Orbana, premier Peter Magyar, nieoficjalnie potwierdzają polscy tzw. łowcy cieni, czyli funkcjonariusze zbierający informacje na temat ukrywających się przestępców.

Obrona Romanowskiego kwestionuje podstawy ENA

Obrońca Romanowskiego w ubiegłym tygodniu skierował do warszawskiego Sądu Okręgowego wniosek o uchylenie wydanego ponownie w lutym br. Europejskiego Nakazu Aresztowania jego klienta.

Mec. Bartosz Lewandowski powołał się na przepis Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym przesłanką wydania ENA powinno być podejrzenie, że poszukiwany ukrywa się w jednym z krajów Unii Europejskiej. Zwraca też uwagę, że ENA będzie zapewne bezskuteczny, bo Serbia do Unii nie należy.

Czeka też sprawa ENA Zbigniewa Ziobry

Podobnie uzasadniany jest sprzeciw wobec wydania ENA za Zbigniewem Ziobrą . Wobec byłego ministra nakazu jeszcze nie wydano, w tej sprawie decyzja sądu może zapaść już niedługo.

Ziobro, który też ukrywał się dzięki azylowi na Węgrzech, podobnie jak Romanowski wyjechał stamtąd w maju, kiedy władzę przejął Peter Magyar. Obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Przed tygodniem Ziobro przekazał sądowi oświadczenie, w którym poinformował, że do USA dotarł legalnie, podał także nazwę miejscowości, gdzie się znajduje i zadeklarował, że jest to obecnie miejsce jego stałego zamieszkania.