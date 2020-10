„Życzę panu Giertychowi zdrowia, ale dla mnie osobiście nawet zatrzymanie papieża nie byłoby przykrywką dla stanu związanego z Covid-19 w Polsce. Oprócz zdrowia życzę troszeczkę skromności” – komentował zatrzymanie Romana Giertycha w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Kukiz.

Poseł dopytywany o to czy nie widzi w działaniu służb działania czysto politycznego, odpowiedział: Ponieważ służby w tym ustroju czy to za tamtej władzy, czy za jeszcze wcześniejszej, czy za dzisiejszej są w jakiejś mierze upolitycznione to można z tego wysnuwać wniosek, że w jakimś sensie jest to upolitycznione również. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli w ogóle w jakikolwiek sposób jest to upolitycznione, to tylko w kontekście przełożenia tej sprawy z panem Czarneckim i z KNF-em.

"Tutaj jest wszystko na zasadzie 'ratuj się, kto może'"

Szczególnej polityki nie widzę, to jest raczej działanie po omacku (...). Chciałbym podkreślić jedną rzecz: ja nie chcę ustawiać całego świata pod moją sytuację rodzinną. Będę chodził w maseczce i omijał tych, którzy chodzą bez maseczki. To jest proste, logiczne, tak jak to było w czasach zwykłej grypy, kiedy takie zachowania też prowadziłem. Natomiast to jest tak, że nie jestem medykiem i nie będę się tu zastanawiał na tym, jak należy tego koronawirusa leczyć (...) wiem jedno, że na model szwedzki czy na tego typu doświadczenie może sobie pozwolić państwo, w którym opieka zdrowotna funkcjonuje w sposób perfekcyjny. Tutaj jest wszystko na zasadzie "ratuj się, kto może" - ocenił politykę rządu w sprawie walki z pandemią na antenie RMF FM Paweł Kukiz.



Dopytywany o to, czy nadal jest zwolennikiem wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, mówił: Uważaliśmy, że jeżeli rząd ocenia, że sytuacja jest dramatyczna, jest ogromne zagrożenie, to nie tarcze tylko po prostu niech przejmie odpowiedzialność za to swoje ogłoszenie, bo stan nadzwyczajny skutkuje tym, że rząd może robić co mu się żywnie podoba, ale później płaci odszkodowania za błędne działania - tłumaczył poseł Koalicji Polskiej PSL-Kukiz’15.

"Muzycy mają przechlapane"

Muzyk jest zawsze traktowany jak jakiś krezus. Ja jestem w jakimś sensie krezusem. Ale mnóstwo ludzi, mnóstwo wykonawców, gitarzystów, perkusistów, basistów - nie ma w tej chwili co jeść - mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Paweł Kukiz. Poseł Koalicji Polskiej-PSL-Kukiz'15 podkreślał, że artyści z branży muzycznej "mają przechlapane". To jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy całe życie przestawili, by zająć się tylko muzyką. To nie jest tylko brzdąkanie, to jest ciężka praca - podkreślał.

Według niego rząd "zajmuje się wszystkimi" innymi, tylko nie tą grupą. Według niego receptą na tę sytuację może być większe wsparcie polskiej muzyki, w szczególności w mediach publicznych.