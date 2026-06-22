Końcówka pierwszej połowy przyniosła nieco wolniejsze tempo i zaostrzenie gry - żółtą kartkę obejrzał Stefan Posch, a Messi przez chwilę leżał na murawie po ostrym starciu.



W ostatnich minutach Messi pobił własny rekord

Po przerwie Austriacy ruszyli do odważniejszych ataków, próbując odwrócić losy spotkania. Szybko jednak okazało się, że defensywa Argentyny jest dobrze zorganizowana, a Emiliano Martinez nie dał się zaskoczyć nawet po groźnych strzałach Sabitzera czy Laimera. Obaj trenerzy długo zwlekali ze zmianami, ale z biegiem czasu na murawie pojawiało się coraz więcej świeżych zawodników. W ekipie Argentyny pojawili się m.in. Nicolas Otamendi, Julian Alvarez i Nicolas Gonzalez, natomiast Austria wprowadziła na boisko takich graczy jak Marko Arnautović czy Patrick Wimmer.

Gra była momentami bardzo zacięta - nie brakowało ostrych starć, żółtych kartek i przepychanek. Austriacy starali się podkręcić tempo i coraz częściej gościli pod polem karnym rywali, jednak brakowało im skuteczności i precyzji w wykończeniu akcji. Argentyńczycy natomiast kontrolowali przebieg meczu, szukając swoich szans głównie w kontratakach.



W końcówce spotkania Leo Messi jeszcze bardziej przypieczętował zwycięstwo swojej drużyny. Kapitan Argentyny najpierw został zablokowany przez obrońców, ale po chwili skutecznie poprawił swoje uderzenie i umieścił piłkę w siatce. Tym samym pobił on swój własny rekord.

Po dwóch kolejkach Argentyna z kompletem punktów prowadzi w grupie i może ze spokojem przygotowywać się do kolejnych spotkań. Austriacy natomiast będą musieli powalczyć o awans w ostatnim meczu fazy grupowej.

Argentyna vs. Austria. Składy drużyn

Argentyna: Emiliano Martinez - Molina, Romero, Lisandro Martínez, F. Medina - de Paul, Mac Allister, E. Fernández - Messi, Lautaro Martínez, Almada.

Rezerwowi: Musso, Rulli - Senesi, Tagliafico, Montiel, Otamendi, Paredes, Barco, Lo Celso, Palacios, N. González, J. Álvarez, Simeone, Paz, López.

Austria: A. Schlager - Laimer, Danso, Alaba, Posch - X. Schlager, Seiwald - Schmid, Sabitzer, Wanner - Gregoritsch.

Rezerwowi: Pentz, Wiegele - Affengruber, Lienhart, Mwene, Friedl, Svoboda, Grillitsch, Chukwuemeka, Ljubičić, Prass, Schöpf, Arnautović, Kalajdžić, Wimmer.



