Argentyna i Austria zmierzyły się w meczu grupy J mistrzostw świata 2026 w Arlington koło Dallas. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0 dla Argentyny. Tym samym drużyna z Ameryki Południowej, która broni tytułu, obejmuje prowadzenie w grupie i melduje się w 1/16 finału. Bohaterem spotkania - choć nie bez wpadki - został Leo Messi.
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Od samego początku spotkania to Argentyna narzuciła swoje warunki gry, starając się zdominować rywala i rozgrywać ataki pozycyjne. Już w 8. minucie Lautaro Martinez został sfaulowany w polu karnym, a sędzia - po konsultacji z VAR - podyktował jedenastkę dla Argentyny. Do piłki podszedł Leo Messi, jednak nie wykorzystał szansy i bramkarz Austrii mógł odetchnąć z ulgą. To jednak nie zniechęciło Argentyńczyków, którzy konsekwentnie szukali swojej szansy.