W Czechach ma powstać szpital polowy. Jego budowa ma związek z liczbą zakażeń koronawirusem w tym kraju. Według ostatnich danych to blisko 1000 zakażeń w ciągu doby. Możliwości powstania szpitali polowych w Polsce nie wykluczył minister zdrowia Adam Niedzielski, choć jak zaznaczył: "pracujemy przede wszystkim nad tym, żeby bardziej efektywniej wykorzystywać infrastrukturę łóżkową, którą mamy".

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało o kolejnym najwyższym dobowym wzroście zakażeń SARS-CoV-2. W czwartek przybyło tam 9721 przypadków. Aktualnie zakażonych jest 84 430 osób, 2930 spośród nich wymaga hospitalizacji. W czwartek zmarło 24 chorych. Stan 543 pacjentów oceniany jest jako ciężki. Liczba hospitalizowanych wzrosła w październiku o prawie 1900 osób.

Ze względu na stale rosnącą liczbę hospitalizowanych z Covid-19 mają powstać szpitale polowe. W czasie weekendu wojsko ma rozpocząć budowę takiego szpitala na 500 osób w centrum wystawowym w Pradze. Klinika ma zacząć funkcjonować w ciągu 10 dni.

Dodatkowe łóżka w szpitalach zaoferowały Czechom niemieckie Bawaria i Saksonia.

Szpitale polowe na Mazowszu i w Małopolsce? Minister nie wyklucza

O potrzebie budowy szpitali polowych w Polsce mówi gen. Grzegorz Gielerak. Wobec rekordów zakażeń koronawirusem i problemów z brakiem wolnych łóżek powinniśmy już zacząć budować szpitale tymczasowe dla pacjentów z Covid-19 - stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Gen. Grzegorz Gielerak rekomenduje budowę szpitali tymczasowych jako rozwiązanie na czarną godzinę epidemii w Polsce. Według niego, sytuacja w naszym kraju zmierza do potężnego kryzysu i dojrzała do tego, by takie szpitale budować.

Według jego propozycji - opisuje Wirtualna Polska - hale magazynowe czy sportowe można przekształcić w liczące po 100 stanowisk oddziały intensywnej terapii dla pacjentów z Covid-19 w najcięższym stanie. Ewentualnie w otoczeniu istniejących szpitali mogłyby powstać nowe oddziały intensywnej terapii zbudowane z kontenerów.

Możliwości powstania takich szpitali, na początek na Mazowszu i w Małopolsce, nie wykluczył minister zdrowia.

Zanim zaczniemy budować nowe szpitale, chociaż rzeczywiście nad takimi projektami pracujemy i robimy analizę biznesplanów już konkretnych przedsięwzięć, to pracujemy przede wszystkim nad tym, żeby bardziej efektywniej wykorzystywać tę infrastrukturę łóżkową, którą mamy. Szczególnie na poziomie powiatowych szpitali, które w tej chwili są tzw. poziomem pierwszym walki z covidem - powiedział Adam Niedzielski.

Dodał, że o powstaniu szpitali polowych przy szpitalach wojskowych rozmawiał już z ministrem obrony.