45-letni górnik nie żyje - to tragiczny bilans wypadku, do którego doszło dzisiaj wieczorem w kopalni Murcki-Staszic w Katowicach. Informację o wypadku dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Doniesienia potwierdziła Polska Grupa Górnicza.

Oddział KWK Murcki-Staszic / Polska Grupa Górnicza / Materiały prasowe

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Do wypadku pod ziemią kopalni Murcki-Staszic doszło dzisiaj przed 19.00.

45-letni górnik pracował w przodku chodnika przy wierceniu otworów strzałowych. Został przygnieciony kamienną bryłą.

Mimo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł.

"Łączymy się w bólu z bliskimi i rodziną zmarłego" - podała Polska Grupa Górnicza.

Dzisiejsza tragedia to trzeci w tym roku śmiertelny wypadek w polskiej kopalni węgla kamiennego i piąty w całym polskim górnictwie. Do dwóch innych doszło w zakładach odkrywkowych. W 2025 roku w całym polskim górnictwie doszło do 16 wypadków śmiertelnych, w tym 12 w kopalniach węgla kamiennego.