Nowoczesny, luksusowy i budzący kontrowersje – 109-metrowy superjacht O3, należący do powiązanego z Rosją miliardera Leonarda Bławatnika, od kilku dni przemierza duńskie cieśniny. Obecność tej jednostki na wodach terytorialnych Danii wywołała pytania o bezpieczeństwo kraju i możliwe zagrożenia. "Statki tego kalibru mogą być wykorzystywane zarówno do szpiegostwa, jak i sabotażu" - podkreśla Anders Puck Nielsen, analityk z Duńskiej Akademii Obrony.

Jacht O3 rosyjskiego oligarchy pływa po duńskich cieśninach (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

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O3 to nie jest zwykły jacht. To pływający pałac, który na kilku poziomach oferuje swoim gościom 10 luksusowych kabin, prywatne balkony, lądowisko dla śmigłowca oraz wieżę z zaawansowaną łącznością satelitarną. Jednak te elementy - według ekspertów - mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państw, przez których wody przepływa jednostka.

Statki tego kalibru mogą być wykorzystywane zarówno do szpiegostwa, jak i sabotażu. Jeśli właściciel może mieć powiązania z Rosją, należy o tym pamiętać - ostrzega Anders Puck Nielsen, analityk z Duńskiej Akademii Obrony.

Nielsen podkreśla, że jachty takie jak O3 mogą być wyposażone w "ogromną" ilość sprzętu, w tym mniejsze jednostki podwodne, które mogą służyć do badania infrastruktury krytycznej. Ekspert zwraca uwagę, że jednostki turystyczne mają dużą swobodę poruszania się po wodach terytorialnych i mogą "znikać z radaru", jeśli obrona kraju skupia się wyłącznie na okrętach wojennych.

Według portalu Marine Traffic, O3 wypłynął na początku czerwca z portu w Hamburgu, gdzie został zbudowany, by następnie zawinąć do norweskiego kurortu Kristiansand i opłynąć Danię.

Kim jest właściciel O3?

Leonard (Leo, Leonid) Bławatnik urodził się w Odessie, a wychował w Moskwie, jako 21-latek wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Dziś posiada amerykańskie i brytyjskie obywatelstwo, a w Wielkiej Brytanii został uhonorowany tytułem szlacheckim "sir" za wspieranie londyńskiej kultury. W rankingu najbogatszych ludzi świata magazynu "Forbes" zajmuje 71. miejsce, a jego majątek szacowany jest na miliardy dolarów.

Bławatnik jest właścicielem m.in. słynnej wytwórni płytowej Warner Music Group, a fortunę zbudował głównie na inwestycjach w rosyjski sektor naftowy i górniczy. Jednak jego reputacja mocno ucierpiała w grudniu 2023 roku, kiedy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nałożeniu na niego sankcji za powiązania z Rosją. Jak podkreśla dziennik "Berlingske", miliarder "posiada niezwykłą zdolność jednoczesnego korzystania z korzeni w Rosji i dystansowania się od nich".

Dziennikarze TV2 próbowali ustalić, czy Bławatnik przebywa obecnie na pokładzie O3, jednak nie udało się tego potwierdzić. Z kolei duńska marynarka wojenna, pytana o potencjalne zagrożenie, odpowiedziała lakonicznie: "monitorujemy sytuację na wodach terytorialnych".