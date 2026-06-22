40 stopni Celsjusza - nawet tyle według prognoz synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą pokazać termometry na zachodzie Polski, w okolicach Zgorzelca czy Jeleniej Góry, w niedzielę 28 czerwca. Nad morzem tego dnia słupki wskażą 36 stopni - podobnie w centralnej części kraju. Równie szalenie gorący ma być poniedziałek 29 czerwca.

/ IMAGO/Michael Bihlmayer/Imago Stock and People/East News / East News

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Nadciąga fala upałów. Apogeum w niedzielę i poniedziałek – prognoza IMGW

Aktualnie szczególnie południe Polski zmaga się z nawałnicami. Dziś w Białym Dunajcu na Podhalu wystąpiła powódź błyskawiczna , a potężna burza z gradem sparaliżowała m.in. Kraków i Stalową Wolę . Jednocześnie obowiązywało też ostrzeżenie przed upałem. Według najnowszych prognoz numerycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polska stoi u progu wyjątkowo silnej fali kolejnych upałów. Szczyt wysokich temperatur przypadnie na niedzielę i poniedziałek, kiedy to w wielu regionach kraju termometry mogą wskazać nawet powyżej 35 st. C.



Wtorek i środa, 23 i 24 czerwca, będą jeszcze przyjemnie letnie - od 18 st. C w górach do 27, 29 st. C na zachodzie. Z każdym kolejnym dniem upał będzie się jednak nasilał. W czwartek 25 czerwca meteorolodzy prognozują 27 st. C nad morzem, 30 st. C w centrum, do 33 na zachodzie. W piątek, 26 czerwca będzie to już do 35 st. na zachodzie. Niezwykłe szczęście mają ci, którzy w najbliższy weekend planują wypad nad Bałtyk. W sobotę, 27 czerwca termometry pokażą tam od 32 do 34 st. C, a w niedzielę, 28 czerwca - nawet 36-38 st. C. Apogeum upałów wystąpi jednak na zachodzie Dolnego Śląska. Tam w niedzielę i poniedziałek ma być 39 i 40 st. C.

/ IMGW / Materiały prasowe

Warto skorzystać z tej wakacyjnej pogody, ponieważ według prognoz fala upałów utrzyma się jeszcze przez 3-4 dni, po czym nastąpi ochłodzenie.

Możliwe zagrożenia

Tak wysokie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci oraz osób z chorobami przewlekłymi. Wysokim temperaturom mogą towarzyszyć także gwałtowne burze, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Jak się przygotować?