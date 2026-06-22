Prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Czy premier Donald Tusk powinien kontrasygnować dokument, skoro prezydent Ukrainy odesłał odznaczenie? Czy Kijów był skłonny do zmiany stanowiska ws. nadania jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA"? Czy to prawda, że prezydenci Polski i Ukrainy mieli się spotkać w tej sprawie? I dlaczego do tego nie doszło? Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Zbigniew Bogucki, Szef Kancelarii Prezydenta RP.

Zbigniew Bogucki / Jakub Rutka / RMF FM

W czwartek w Gdańsku rozpoczyna się Ukraine Recovery Conference. Czy po tym, jak Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskimu Order Orła Białego, prezydent Ukrainy przyjedzie do Polski? Czy decyzja prezydenta wpłynie na relacje polsko-ukraińskie?

Kto powinien odpowiedzieć za aferę w warszawskim Szpitalu Południowym? Czy premier Tusk powinien rozwiązać struktury warszawskiej KO? Kto ponosi polityczną odpowiedzialność w tej sprawie? Czy lekarz-milioner zaszkodzi Koalicji Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.



