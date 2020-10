Rząd łagodzi zapowiedziane wczoraj wieczorem ograniczenia w sklepach. Rezygnuje z drakońskiego ograniczenia liczby klientów w super i hipermarketach. Limity dotyczące osób w sklepach w strefach czerwonych zostaną uzależnione - podobnie jak wiosną - od powierzchni - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.

Zdj. ilustracyjne / NEIL HALL / PAP/EPA

"Limity dotyczące osób w sklepach w strefach czerwonych zostaną uzależnione, podobnie jak wiosną, od powierzchni. Dla sklepów o powierzchni do 100 m. kw. - 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m. kw. - 1 osoba na 15 m. kw." - napisał na Twitterze rzecznik rządu.

Co to zmienia? Jak tłumaczy dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, na przykład więcej osób wejdzie to największych sklepów odzieżowych, gdzie kasa bywa jedna, a powierzchnia ogromna. Więcej osób wejdzie także do hipermarketów. Dokładnie 2 razy więcej niż gdyby obowiązywała ogłoszona wczoraj przez premiera reguła.



Nowe reguły mają obowiązywać od dziś od północy - w miastach z czerwonych stref.

Od wczoraj obowiązują już godziny dla seniorów. W godzinach od 10 do 12 w sklepach zakupy mogą zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia.

W czwartek ponad 8 tys. zakażeń

Wczoraj padł rekord liczby zakażonych koronawirusem w Polsce - resort zdrowia informował o 8099 nowych przypadkach .



W związku z gwałtownie rosnącą liczbą zakażeń zaostrzone zostały restrykcje związane z epidemią. Od jutra w strefie czerwonej znajdzie się 11 miast wojewódzkich i 152 powiaty. Pozostała część kraju jest w strefie żółtej. W obu będą obowiązywać nowe obostrzenia.

/ Kancelaria premiera /

Nowe obostrzenia w strefach żółtych

Jeśli chodzi o strefę żółtą, działalność gastronomiczna będzie możliwa w godz. 6-21. Poza tymi godzinami będzie możliwe wydawanie posiłków jedynie na wynos.

Podróż transportem publicznym będzie ograniczona do 50 proc. miejsc siedzących lub do 30 proc. liczby wszystkich miejsc.

Od 19 października w strefie żółtej liczba osób biorących udział w imprezach okolicznościowych, takich jak wesela czy konsolacje będzie ograniczona. Jak podało Centrum Informacji Rządu, będzie to maksymalnie 20 osób; bez zabawy tanecznej.

Ponadto, zgromadzenia zostają ograniczone do 25 osób.

Szkoły wyższe i średnie przechodzą w tryb nauczania hybrydowego.

Wydarzenia sportowe będą się odbywały bez publiczności. Zawieszona zostaje działalność basenów, aquaparków i siłowni.

/ Kancelaria premiera /

Nowe obostrzenia w strefach czerwonych

W tzw. strefach czerwonych będzie ograniczenie w placówkach handlowych do pięciu osób na jedną kasę, zakaz organizacji imprez okolicznościowych takich jak wesela czy konsolacje, zgromadzenia nie będą mogły być większe niż 10 osób, szkoły wyższe oraz szkoły średnie przechodzą w tryb nauczania zdalnego.



W strefach czerwonych podróż transportem publicznym również będzie ograniczona do 50 proc. miejsc siedzących oraz 30 proc. liczby wszystkich miejsc.

/ Kancelaria premiera /

