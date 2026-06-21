Minister w Kancelarii Prezydenta RP Agnieszka Jędrzak stanowczo odpowiedziała na złośliwości zawarte w sobotnim oświadczeniu Wołodymyra Zełenskiego. Informując o odesłaniu do Polski Orderu Orła Białego ukraiński prezydent przypomniał, że najwyższego polskiego odznaczenia nie odebrano takim postaciom jak Benito Mussolini, Katarzyna II i Gerhard Schröder.
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Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski stracił Order Orła Białego w związku z nazwaniem jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem "bohaterów UPA".
Fakty nie podlegają negocjacjom, nie zmieniają się wraz z polityczną koniunkturą czy potrzebą. Fakty są takie, że co najmniej 100 tysięcy polskich obywateli zostało zamordowanych przez UPA na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, Lubelszczyźnie czy Podkarpaciu, tylko dlatego, że byli Polakami lub Żydami czy innymi mniejszościami. Faktem jest, że ofiarami byli mieszkańcy wsi i miasteczek, całe rodziny, kobiety, dzieci i osoby starsze - tłumaczył w piątkowym wystąpieniu prezydent Karol Nawrocki.
W sobotę Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że odesłał Order Orła Białego do Polski. Zwrócił uwagę na słowa Nawrockiego o tym, że Order Orła Białego nie jest zwykłym odznaczeniem.
"To symbol najwyższego zaufania Rzeczypospolitej. Oznacza szczególną więź z państwem polskim oraz szczególną wdzięczność narodu. Taki symbol wymaga nie tylko zasług, ale również szacunku dla wartości stanowiących fundament naszej wspólnoty" - podkreślił w swoim wpisie prezydent Ukrainy, cytując słowa Nawrockiego.
"Jeśli więc uważa się, że ten szczególny symbol może pozostawać w rękach Katarzyny II, Benito Mussoliniego i Gerharda Schröedera, to my w Ukrainie nie będziemy z tym polemizować" - zauważył ironicznie.