Dziś na ten przytyk ukraińskiego przywódcy odpowiedziała Agnieszka Jędrzak - minister w Kancelarii Prezydenta RP, która nadzoruje Biuro do Spraw Polonii oraz Biuro Odznaczeń i Nominacji.

"Prezydent Zełenski wspomniał o Benito Mussolinim, Katarzynie II i Gerhardzie Schröderze, którzy nie zostali pozbawieni tego odznaczenia. Dwoje pierwszych już dawno nie żyje, a Polska nie odbiera Orderu pośmiertnie. Były kanclerz Niemiec natomiast nigdy nie obraził narodu polskiego tak otwarcie, jak prezydent Ukrainy, choć jego działalność na rzecz putinowskiej Rosji należy potępić jako szkodliwą dla Polski i Europy" - zauważyła stanowczo. Podkreśliła też, że w czasach, gdy Schröeder był kanclerzem Niemiec, nie stawiano tam pomników ku czci Hitlera ani Himmlera, a żadna jednostka Bundeswehry nie została nazwana imieniem "bohaterów SS".

"Prezydent Zełenski, który teraz wypomina, że Mussoliniemu, Katarzynie II i Schröderowi nie odebrano Orderu, nie narzekał, że go mają, gdy przed trzema laty sam odbierał wyróżnienie. Poza tym do obelgi, jaką było nazwanie jednostki ukraińskiej armii imieniem "bohaterów UPA", dokłada kolejną, odsyłając odznaczenie kurierem" - zauważyła dosadnie przedstawicielka kancelarii prezydenta Nawrockiego.

Jędrzak stwierdziła także, że zachowanie Zełenskiego to "celowa zniewaga przez ukraińskiego przywódcę narodu, który w ciągu ostatnich czterech lat okazał się najlepszym przyjacielem Ukrainy".

"Nie czci się morderców przodków tych, którzy pomogli ci, gdy było to kwestią życia lub śmierci. Kiedy ktoś wyciąga do ciebie pomocną dłoń, a ty chwytasz ją ochoczo, nie obrażasz potem pomagającego" - grzmiała. Na koniec podkreśliła, że Polska nadal będzie wspierać Ukrainę, ale nie pozwoli się obrażać.

Co stanie się z orderem odesłanym przez Zełenskiego?

Rzecznik prezydenta Nawrockiego Rafał Leśkiewicz w rozmowie z "Faktem" wyjaśnił, co stanie się z Orderem Orła Białego odebranym Wołodymyrowi Zełenskiemu, gdy to odznaczenie dotrze już do Polski.

Procedura wygląda następująco: zwrócone odznaczenie, w tym wypadku Order Orła Białego, trafia do depozytu odznaczeń znajdującego się w dyspozycji Biura Odznaczeń i Nominacji - wyjaśnił rzecznik prezydenta.

Order Orła Białego to najstarszy i najważniejszy polski order państwowy. Kapitule Orderu Orła Białego przewodniczy prezydent. Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących orderu, może też m.in. wystąpić do prezydenta z inicjatywą nadania orderu lub jego pozbawienia.