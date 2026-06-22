Lionel Messi znów udowodnił, że jest piłkarskim geniuszem. W meczu mistrzostw świata z Austrią w Arlington koło Dallas Argentyńczyk zdobył swoją 17. bramkę w historii mundiali, stając się samodzielnym rekordzistą wszech czasów. Tym samym zepchnął z piedestału Miroslava Klosego, który przez lata był dzierżył tytuł mundialowego rekordzisty.

Lionel Messi / EPA/JEFFREY MCWHORTER / PAP/EPA

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38-letni Lionel Messi nie przestaje zaskakiwać. W 38. minucie spotkania z Austrią podczas piłkarskich mistrzostw świata w Arlington koło Dallas, Argentyńczyk zdobył bramkę, która przeszła do historii futbolu. To właśnie ten gol pozwolił mu objąć prowadzenie w klasyfikacji wszech czasów strzelców mundiali - Messi ma na swoim koncie już 17 trafień.

Do tej pory rekord należał do urodzonego w Opolu Miroslava Klosego, który w latach 2002-2014 reprezentował Niemcy i zdobył 16 bramek.

Messi już w dziewiątej minucie spotkania miał szansę na otwarcie wyniku z rzutu karnego, ale austriackiemu bramkarzowi udało się obronić strzał. Jednak prawdziwy mistrz nie poddaje się po jednym niepowodzeniu - Messi wrócił do gry i w 38. minucie wpisał się na listę strzelców, zapisując się złotymi zgłoskami w historii futbolu.