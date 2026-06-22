Kwestia wizyty w Polsce prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jest wciąż analizowana - poinformował doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn.

Wołodymyr Zełenski / HENRY NICHOLLS/AFP/East News / East News

Wciąż nie zapadła decyzja w sprawie wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce - poinformował doradca Zełenskiego ds. komunikacji Dmytro Łytwyn.

Zełenski jest oczekiwany na Konferencji Odbudowy Ukrainy (URC 2026), która odbędzie się 25-26 czerwca w Gdańsku.

Ostateczna decyzja o przyjeździe Zełenskiego ma zapaść po poniedziałkowej naradzie ukraińskich władz.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

"Na podstawie tych informacji prezydent podejmie decyzję"

"Jeszcze analizują" - napisał Łytwyn w czacie z dziennikarzami w odpowiedzi na pytanie, czy zapadła już decyzja w tej sprawie. Zadeklarował, że media dowiedzą się o tej decyzji, jak tylko zostanie podjęta.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oczekiwany jest na Konferencji Odbudowy Ukrainy (URC 2026), która odbędzie się 25-26 czerwca w Gdańsku.

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył w niedzielę, że szef państwa zdecyduje o swoim wyjeździe do Polski po naradzie, którą zapowiedział na poniedziałek.

W poniedziałek będziemy składać raport prezydentowi Ukrainy dotyczący przygotowań do Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy, skutków poszczególnych decyzji oraz formuły jej przeprowadzenia. Na podstawie tych informacji prezydent podejmie decyzję - powiedział minister.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Konflikt polsko-ukraiński. "Może skończyć się bardzo źle dla obu państw"

Dlaczego Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego?

W sobotę prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Dzień wcześniej Nawrocki ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".

W reakcji na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Orderu Orła Białego zrzekło się także trzech byłych prezydentów Ukrainy: Leonid Kuczma,Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.

Co spowodowało konflikt wokół Orderu Orła Białego dla Zełenskiego?

Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".



Pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych w swym kraju. Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki — negatywnie ocenili ją m.in. premier Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz czy resort dyplomacji. W ubiegłym tygodniu Kapituła Orderu Orła Białego na prośbę prezydenta debatowała nad odebraniem odznaczenia Zełenskiemu i przedstawiła Nawrockiemu opinię w tej sprawie.