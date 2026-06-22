Czy nieobecność prezydenta Ukrainy w Gdańsku byłaby policzkiem dla rządu Donalda Tuska? Czy Wołodymyr Zełenski powinien spotkać się z Karolem Nawrockim? Jak napięcia w relacjach Warszawy i Kijowa mogą wpłynąć na udział polskich firm w odbudowie Ukrainy? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Bartosza Cichockiego, byłego ambasadora RP na Ukrainie. Zapraszamy!

Bartosz Cichocki, były ambasador RP na Ukrainie / Mikołaj Poruszek / RMF24

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W sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Wciąż nie zapadła decyzja w sprawie wizyty ukraińskiego przywódcy w Polsce. Zełenski jest oczekiwany na Konferencji Odbudowy Ukrainy (URC 2026), która odbędzie się 25-26 czerwca w Gdańsku. Ostateczna decyzja o przyjeździe Zełenskiego ma zapaść po poniedziałkowej naradzie ukraińskich władz.

Czy Kijów świadomie eskaluje konflikt z Polską? Czy nieobecność prezydenta Ukrainy w Gdańsku byłaby policzkiem dla rządu Donalda Tuska? Wołodymyr Zełenski powinien spotkać się z Karolem Nawrockim? Jak napięcia w relacjach Warszawy i Kijowa mogą wpłynąć na udział polskich firm w odbudowie Ukrainy?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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