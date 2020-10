Posłowie PSL-u zaproponowali „Premię dla bohatera”. Miałaby ona wynosić 1500 złotych. Kto miałby dostać te pieniądze? „Wszyscy lekarze, wszystkie pielęgniarki, cały personel sanitarny i medyczny. Oni wykonują nieprawdopodobnie ciężką pracę, a są oskarżani przez wicepremiera tego rządu, że się lenią” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Władysław Teofil Bartoszewski.

Ile ten projekt miałby kosztować budżet? Władysław Teofil Bartoszewski mówił, że z wyliczeń wyszło 900 milionów złotych. Jak zauważył Marcin Zaborski - w projekcie ustawy zapisanych jest 300 milionów. Te zauważone przez naszego dziennikarza rozbieżności mają być możliwą "literówką", według słów Władysława Teofila Bartoszewskiego. Albo ja się pomyliłem - dodaje poseł. Jak przyznał rozmówca Marcina Zaborskiego, on nie liczył ilu jest pracowników, którzy zasługiwaliby na tę premię.

Marcin Zaborski dopytywał, dla kogo - zdaniem posła - powinna być przyznawana premia. Jak przekonywał Bartoszewski, taką premię powinni dostawać wszyscy, którzy pracują w sektorze medycznym w tej chwili. Dodał, że również ci, którzy nie maja bezpośredniego kontaktu z osobami zakażonymi, bo mają w związku z trwająca epidemią mają więcej pracy.

Władysław Teofil Bartoszewski o koalicji z PiS: Nie wyobrażam sobie. "Piątka Kaczyńskiego" morduje polskie rolnictwo

Nie jest to rozważane- tak Władysław Teofil Bartoszewski odpowiedział na pytanie o to, czy możliwe jest wystawienie przez PSL w Senacie swojego kandydata na marszałka tej izby w miejsce Tomasza Grodzkiego. W tym scenariuszu kandydata ludowców mógłby poprzeć PiS. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji zwłaszcza teraz, kiedy dzięki tzw. piątce pana Kaczyńskiego morduje się polskie rolnictwo i stara się zabrać byt ok. 350 tysiącom ludzi. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy zdradzili naszych wyborców - stwierdził poseł Koalicji Polskiej.

Nie widzę możliwości żadnej koalicji z PiS, natomiast chcemy uświadomić naszym kolegom z PO i Lewicy, że powinni się opamiętać i nie uchwalać ustaw razem z PiS przeciwko opozycji - mówił. Pytany o polityków ludowców, którzy mówią, że pakt senacki został zerwany, Bartoszewski odpowiedział, że tak się nie stało. Rozmaici politycy PSL mówią rozmaite rzeczy - bagatelizował wypowiedzi kolegów partyjnych gość RMF FM.