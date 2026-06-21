​Były premier Wielkiej Brytanii i jeden z architektów brexitu Boris Johnson ocenił w niedzielę, że dał on Brytyjczykom wolność. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu z okazji przypadającej we wtorek dziesiątej rocznicy referendum polityk ostrzegł przed powrotem do Unii Europejskiej. "Oczywiście, dziś jeszcze bardziej żarliwie niż kiedykolwiek wierzę, że mieliśmy rację" - powiedział Johnson.

Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson / ANDY RAIN / PAP/EPA

Boris Johnson, jeden z głównych architektów brexitu, ocenił, że wyjście z Unii Europejskiej dało Brytyjczykom wolność i kontrolę nad własnym prawem.

Johnson sprzeciwił się ewentualnemu powrotowi do UE, wskazując na ryzyko wpłat do unijnego budżetu, utraty kontroli nad imigracją i konieczność przyjęcia euro.

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Według Johnsona wyjście z Unii było "odzyskaniem kontroli", które przywróciło Brytyjczykom możliwość wybierania i usuwania z urzędu tych, którzy "stanowią prawo w naszym imieniu".

Ta wolność stanowienia własnych praw jest bezcenna. Musimy przestać bać się tej wolności i zacząć z niej korzystać - ocenił.

Były premier Wielkiej Brytanii chwali decyzję o brexicie

Johnson nazwał referendum z 2016 roku "największym wyrazem woli społecznej" w brytyjskiej historii. Oczywiście, dziś jeszcze bardziej żarliwie niż kiedykolwiek wierzę, że mieliśmy rację - podkreślił.

Były premier sprzeciwił się ewentualnemu powrotowi do Wspólnoty, oceniając, że oznaczałoby to wpłaty do unijnego budżetu i utratę kontroli nad imigracją, a także przyjęcie euro.

Brexit dał nam możliwość, by robić różne rzeczy inaczej i lepiej - przekonywał. Ocenił, że jedną z nich była pomoc dla Ukrainy, która odpiera rosyjską inwazję.

Konserwatywny polityk Johnson - były burmistrz Londynu - był jedną z twarzy kampanii probrexitowej w 2016 roku. Po referendum premierka Theresa May mianowała go szefem MSZ, ale odszedł on z rządu w proteście przeciw jej wizji brexitu.

W 2019 r. stanął na czele rządu i doprowadził do formalnego wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. W 2022 r. kontrowersje wokół łamania covidowych restrykcji na Downing Street, tzw. partygate, doprowadziły do jego rezygnacji.

Referendum za opuszczeniem UE

W referendum brexitowym z 2016 roku 52 proc. głosujących Brytyjczyków opowiedziało się opuszczeniem UE przez Zjednoczone Królestwo. 48 proc. wybrało pozostanie we Wspólnocie. Frekwencja wyniosła 72 procent.