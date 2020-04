152 nowe przypadki koronawirusa w Polsce – informuje Ministerstwo Zdrowia. Odnotowano także 7 nowych zgonów. Tym samym łączna liczba zakażeń w Polsce wyniosła 5000, a śmierci z powodu koronawirusa – 136. Różnie sytuacja ma się poza granicami Polski. W Stanach Zjednoczonych zanotowano najgorszą dobę podczas pandemii – zmarło blisko 2 tysiące osób. Polepsza się natomiast sytuacja w Europie Zachodniej. Kraje takie jak m.in. Norwegia i Austria ogłosiły już, że przygotowują się do zmniejszenia restrykcji nałożonych w celu walki z rozprzestrzenianiem się wirusa. Podobne plany snują także Wlochy, najmocniej dotknięte pandemią. Na całym świecie odnotowano dotąd ponad 1,4 mln zakażeń Covid-19.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

W Polsce odnotowano 5 tysięcy przypadków koronawirusa oraz 136 zgonów.





Stany Zjednoczone zanotowały “najtragiczniejszą dobę pandemii". W ciągu 24 godzin zmarło blisko 2 tysiące osób. Łącznie w USA zanotowano 400 tysięcy przypadków oraz ponad 12 tys. zgonów.





Na całym świecie zanotowano ponad 1,4 mln zakażeń. Najwięcej w USA (400 tys.), Hiszpanii (141 tys.), we Włoszech (135 tys.), Francji (109 tys) oraz w Niemczech (107 tys.).





Polski minister zdrowia powiedział, że nie zaleca odwiedzin u rodziny w Wielkanoc, gdyż według niego istnieje "ogromne ryzyko".





10:17

W Mołdawii w ciągu ostatniej doby liczba zmarłych zakażonych koronawirusem wzrosła o 2, do 24 - poinformowała w środę minister zdrowia tego kraju Viorica Dumbraveanu. Potwierdzono ogółem 1056 przypadków infekcji, stan 114 osób jest oceniany jako ciężki.

59 spośród wszystkich zakażonych to mieszkańcy separatystycznego Naddniestrza - wyjaśniła Dumbraveanu, cytowana przez portal NewsMaker.

10:00

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 152 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Oprócz tego zanotowano 7 nowych zgonów.





Łączna liczba zakażeń w naszym kraju wyniosła 5 tysięcy, a zgonów - 136.



Liczba zakażeń i zgonów w Polsce /RMF FM





09:11

09:07

56 proc. badanych popiera walkę rządu z koronawirusem i aprobuje przy tym zakazy wychodzenia do lasów czy parków - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla środowego "Super Expressu"; 32 proc. ankietowanych ma odmienne zdanie.

Na pytanie, czy to dobrze, że rząd wprowadza takie restrykcje jak zakaz wchodzenia do lasu, parków i podobnych obiektów, 56 proc. powiedziało tak, 32 proc. odpowiedziało nie, a 12 proc. - nie wie.

08:59

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby liczba osób zainfekowanych koronawirusem wzrosła o 206, do 1668 - podało w środę ukraińskie Centrum Zdrowia Publicznego. Bilans ofiar śmiertelnych wśród zakażonych zwiększył się o siedem, do 52. Ogółem wyzdrowiało 35 osób - dodano.

We wtorek laboratoria obwodowe i laboratorium referencyjne Centrum Zdrowia Publicznego przebadały 1945 próbek - napisano w komunikacie zamieszczonym na Facebooku Centrum Zdrowia Publicznego.

08:33

Do 58 wzrosła na Węgrzech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem; obecność wirusa stwierdzono już w sumie u 895 osób - poinformowano w środę na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii.

W ciągu ostatniej doby liczba zmarłych zwiększyła się na Węgrzech o 11, a liczba zakażonych o 78. Są to najwyższe wzrosty dzienne od początku epidemii 4 marca, kiedy to w kraju wykryto dwa pierwsze zakażenia.

08:26

Władze Hondurasu zachęcają do siania zbóż i uprawy warzyw i owoców na niezamieszkanych terenach. Interwencja w sektorze rolnym ma zapewnić dostawy żywności w sytuacji rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa - oświadczył prezydent tego kraju Juan Hernandez.

Szef państwa dodał, że odpowiednie instrukcje zostaną przekazane ministerstwu rolnictwa i krajowym instytutom rolnym i do spraw nieruchomości, żeby zidentyfikować takie grunty i nakłonić ich właścicieli do sadzenia roślin spożywczych w celu zaopatrzenia rynków krajowych.

08:02

Ostatniej doby w 59 granicznych punktach kontrolnych na granicy strażacy zmierzyli temperaturę ponad 9 tys. osób - poinformował w środę PAP rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP st. kpt. Krzysztof Batorski.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Krzysztof Batorski poinformował PAP w środę, że minionej doby w działaniach prowadzonych w 59 punktach kontroli sanitarnej na granicach Polski uczestniczyło 282 strażaków-ratowników, którzy zmierzyli temperaturę ciała u 9082 osób.

08:01

Długie kolejki, głosowanie w maseczkach i pomoc ze strony Gwardii Narodowej - tak odbywały się we wtorek prezydenckie prawybory w amerykańskim stanie Wisconsin. Ich wyniki - zgodnie z orzeczeniem sądu - nie będą znane aż do poniedziałku.

Do ostatnich godzin nie było wiadomo czy prawybory w Wisconsin odbędą się. W poniedziałek wieczorem Sąd Najwyższy tego stanu zablokował decyzję gubernatora Tony'ego Eversa, który z powodu epidemii koronawirusa chciał przełożyć je na czerwiec.

07:41

Żony, mężowie i dzieci najważniejszych osób w państwie dostaną natychmiast miejsce w szpitalu - wynika z projektu rozporządzenia premiera - pisze środowa "Gazeta Wyborcza". Prace nad nim rozpoczęto, gdy w Polsce wykryto koronawirusa.

"Opieka zdrowotna na nowych zasadach ma przysługiwać prezydentowi, premierowi oraz marszałkom Sejmu i Senatu. A także ich małżonkom oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu. Wszyscy dostaną dostęp do specjalistycznej opieki medycznej bez skierowania i natychmiast - o ile będzie tego wymagał stan ich zdrowia" - czytamy w "GW".

07:05

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zmarły 254 osoby zakażone koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych w kraju od początku epidemii wzrosła do 1861.

Liczba zidentyfikowanych zakażeń wzrosła w ciągu ostatnich 24 godzin o 4003 przypadki. W sumie w RFN odnotowano już 103 228 infekcji koronawirusem - przekazał RKI.

06:59

Wzmożone zainteresowanie czytelników w Hiszpanii “Dżumą" doprowadziło do wydania pierwszego w języku hiszpańskim audiobooka oraz wersji elektronicznej tej powieści Alberta Camusa. Wydawca przyznaje, że publikacja ma związek z epidemią koronawirusa.

Wprawdzie w języku hiszpańskim “Dżumę" można czytać już od 1948 roku, ale nie miała ona dotąd wielu wznowień. Zmianę przyniosła epidemia koronawirusa, który doprowadził w Hiszpanii do 13,8 tys. zgonów i ponad 140 tys. zachorowań.

W ostatnich dniach na hiszpańskim rynku pojawiła się elektroniczna wersja “Dżumy", a niebawem do czytelników trafi także audiobook powieści Camusa. Kosztują one odpowiednio 9,99 euro i 15,99 euro.

06:20

Druga faza epidemii koronawirusa we Włoszech, czyli otwieranie kraju i łagodzenie restrykcji, będzie dwuetapowa; najpierw ruszą firmy, potem swobodę odzyskają obywatele - taki scenariusz przedstawia włoska prasa w środę. Niewiadomą pozostaje, kiedy zacznie się ta faza.

Dziennik "Corriere della Sera" podkreśla, że projekt powolnego otwierania Włoch i wprowadzenia mniej restrykcyjnych przepisów rząd Giuseppe Contego planuje z doradzającym mu komitetem naukowym. Według gazety szef rządu stoi na stanowisku, że należy stopniowo złagodzić kroki, bo obecny stan nie może trwać zbyt długo i trzeba możliwie najszybciej odstąpić od zawieszenia działalności gospodarczej. Obecnie dozwolona jest tylko ta niezbędna dla funkcjonowania kraju.

06:12

W trakcie epidemii koronawirusa na amerykańskich drogach zmniejszył się ruch, jest też mniej wypadków. Z tego powodu firmy ubezpieczeniowe Allstate oraz American Family Insurance ogłosiły, że zwrócą swoim klientom część pieniędzy. Łącznie to 800 mln dolarów.

Ubezpieczyciel Allstate poinformował, że zwróci około 15 proc. składek zapłaconych przez klientów za kwiecień i maj. Suma tych wypłat opiewać będzie na ok. 600 mln dol.

05:53

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że o 110 tys. respiratorów zwiększą się w ciągu najbliższych tygodni zapasy rządu Stanów Zjednoczonych. Powiedział, że Wielka Brytania poprosiła o przesłanie 200 tych urządzeń. Załatwimy to - zapewnił.

Zgodnie ze słowami Trumpa rząd USA ma obecnie w swoich zapasach 8675 respiratorów. Kolejne 110 tys. tych urządzeń ma być dostarczone w ciągu najbliższych tygodni.

Nie wydaję mi się byśmy je potrzebowali - stwierdził na konferencji prasowej w Białym Domu Trump. Ale będziemy je mieli na przyszłość i będziemy mogli pomóc innym państwom, które desperacko potrzebują respiratorów - dodał.

05:45

Narodowa Komisja Chin poinformowała w środę o 62 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To najwięcej od 25 marca. 59 z nich dotyczy osób, które przyjechały z zagranicy. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu.

Raport z poprzedniego dnia mówił o 32 przypadkach nowych zakażeń, wszystkie były "zaimportowane". Liczba osób zakażonych w Chinach wynosi obecnie 81 802. W sumie od początku epidemii 3333 osoby zmarły.

05:30

05:26

Część ligowych piłkarzy w Finlandii, w tym najbardziej utytułowanego klubu HJK Helsinki, przez wiele dni naruszało obowiązujący w kraju zakaz zgromadzeń powyżej 10 osób, odbywając treningi na boisku. O sprawie donosili przechodnie - poinformował fiński nadawca informacyjny Yle.

Według redakcji sportowej Yle w ostatnich tygodniach grupa około 20 piłkarzy ekstraklasowych stołecznych klubów HIFK oraz HJK, rozgrywających mecze na miejskim stadionie "Bolt Arena", codziennie przez około dwie, trzy godziny zbierała się na boisku i organizowała treningi. W grupie tej mieli się znaleźć również zawodnicy jednego z klubów niższej klasy.

05:14

W Korei Północnej nie odnotowano do tej pory ani jednego przypadku zakażenia koronawirusem - poinformowała we wtorek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) . Ponad 500 osób w tym kraju jest objętych kwarantanną.



WHO podała, że regularnie co tydzień otrzymuje z ministerstwa zdrowia Korei Północnej raporty na temat możliwych zakażeń. Według organizacji w kraju tym jest możliwość przeprowadzania testów na obecność koronawirusa w jednym laboratorium w Pjongjangu. Sprzęt do badań został tam dostarczony przez Chiny.

05:05

W ciągu ostatnich 24 godzin w USA zmarło 1939 osób zakażonych koronawirusem - wynika z najnowszego bilansu, prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Była to najtragiczniejsza doba epidemii w USA; bilans ofiar śmiertelnych wzrósł w tym kraju do 12722.



05:00

W tych traumatycznych czasach jesteśmy z wami - zapewniał pracowników służby zdrowia na całym świecie sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Zwracając się do nich w Światowy Dzień Zdrowia podkreślił, że przypada on w trudnym dla wszystkich momencie.

Szef ONZ wyznał, że kieruje swe przesłanie do pielęgniarek, położnych, techników, ratowników medycznych, farmaceutów, lekarzy, kierowców, sprzątaczy, administratorów i wielu innych. Przyznał, że pracują dzień i noc, aby zapewnić nam bezpieczeństwo.

Przypominając, że 2020 rok jest Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej, szef ONZ podnosił znaczenie ich wiedzy i poświęcenia. Każdy, dodał, ma powody, by im wyrazić wdzięczność.