Rząd uruchamia kolejne narzędzia w ramach Tarczy Antykryzysowej - 100 mld zł na ochronę miejsc pracy i polskich przedsiębiorstw. To całkowicie nowy, potężny program, którego nie było jeszcze w gospodarczej historii Polski – informuje KPRM.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Celem nowego programu jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w czasie kryzysu. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców - rząd ma nadzieję, że pomoże to wielu polskim firmom na powrót do normalnego funkcjonowania. Realizacje programu rząd powierzył Polskiemu Funduszowi Rozwoju.

Program składa się z 3 podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł (4,5 proc. PKB):

Do mikrofirm trafi 25 mld zł,

Do małych i średnich firm 50 mld zł,

Do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł.



Podmioty, które skorzystają z programu otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł. 100 mld złotych rząd przeznaczy na bezpośrednie zasilenie codziennego funkcjonowania polskich firm, których obroty w ostatnim czasie spadły o co najmniej o 25 proc.:

3/4 z tych 100 mld zł nieoprocentowanych subwencji, trafi do firm zatrudniających od jednego do 250 pracowników,

Pozostałe 25 mld zł do dużych krajowych firm płacących podatki w Polsce

Dla mikro i małych firm górny pułap subwencji wynosi ponad 300 tys. złotych zastrzyku finansowego. Średnie firmy - to ponad 4 mln zł, a duże - proporcjonalnie więcej.

Dla małych i średnich firm wszystko będzie działo się online. W kanałach bankowości elektronicznej.

Finansowanie dużych przedsiębiorstw będzie miało charakter indywidualny i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe. W przypadku tych firm większy udział ma komponent inwestycyjny, a mniejszy bezzwrotny. Obsługa ich finansowania będzie realizowana bezpośrednio w PFR, na którego stronie dostępny będzie odpowiedni formularz.

Pierwsze środki trafią do firm po świętach

Pierwsze pieniądze będą mogły być wypłacone firmom zaraz po świętach.

Środki te mogą być przeznaczone na:

utrzymanie produkcji, bądź świadczenie usług - to zależy od charakteru firmy,

pensje pracowników i na elastyczne dopasowanie firmy do zmian panujących na rynku,

1/4 może być przeznaczana na spłacanie firmowych kredytów.

Koniecznym warunkiem - płacenie podatków w Polsce

Warunkiem uzyskania wsparcia jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania.

Koniecznym warunkiem jest to, że właściciel firmy (beneficjent rzeczywisty) musi mieć rezydencję podatkową w Polsce i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.