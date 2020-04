Jeśli masz maskę do pływania, przekaż ją łódzkim lekarzom. Sprzęt używany do obserwacji życia podwodnego w czasie wakacji, po drobnej modyfikacji może zabezpieczać lekarzy podczas pracy, a także zastąpić tradycyjną maskę tlenową pacjentowi podłączonemu do respiratora.

