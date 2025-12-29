Do Polski wróciła zima. Od rana w wielu regionach pada śnieg oraz marznący deszcz, który powoduje gołoledź. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia dla 13 województw przed oblodzeniem na drogach i chodnikach. Potrwają one do wtorku do godzin porannych. Jaka pogoda czeka nas w kolejnych dniach?
Poświąteczny początek tygodnia przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami na północy i południu kraju. Co jakiś czas pojawią się opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na północnym zachodzie także samego deszczu. Na zachodzie, południu i w centrum możliwy marznący deszcz lub mżawka - będzie bardzo ślisko.
- Temperatura maksymalna od -1 st. C
- Od 0 do 4-5 st. C na północy i południu
- W górach znacznie chłodniej, nawet -3 st. C.
Wiatr będzie silny i porywisty. Na północy i wschodzie porywy mogą dochodzić do 60-70 km/h, nad morzem będzie wiało jeszcze mocniej. W górach możliwe zamiecie śnieżne.
W nocy z poniedziałku na wtorek w wielu regionach znów popada śnieg. Przybędzie około 5 cm śniegu w centrum, na południu i wschodzie, w górach i na północy - nawet 10 cm. Widoczność w czasie opadów może spaść do 500 metrów.
Na północy, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, możliwe burze śnieżne.
Temperatura:
- Do -6 st. C, -8 st. C na południu i wschodzie,
- Do 0 st. C na północnym zachodzie i 2 st. C na wybrzeżu
- w górach nawet do -11°C.
- Silny wiatr nadal będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.
We wtorek w całym kraju przelotne opady śniegu, miejscami intensywne. Na północy i północnym wschodzie przyrost śniegu może wynieść nawet 7-10 cm.
Temperatura w dzień:
- od -3 st. C na wschodzie
- do 1-2 st. C na zachodzie i nad morzem.
Wiatr znów silny, zwłaszcza na północy i nad morzem, gdzie porywy mogą sięgać 100 km/h. Warunki na drogach będą bardzo trudne.
W nocy z wtorku na środę przewidziane są kolejne opady śniegu i dalszy przyrost pokrywy śnieżnej. Na północy znów możliwe burze śnieżne.
Temperatura spadnie do -8 st. C.
- -11 st. C w górach,
- około 0 st. C nad samym morzem.
- Na obszarach podgórskich spadek do -10 st. C.
W środę i czwartek nadal możliwe opady śniegu, miejscami dość intensywne.
W sylwestra na północnym wschodzie i w górach temperatura może spaść:
- nawet do -15 st. C.
- W dzień w Nowy Rok utrzyma się od -4 st. C na wschodzie
- Do 3 st. C na północnym zachodzie.
W kolejnych dniach (2-4 stycznia) będzie zimowo. Temperatury w nocy głównie poniżej 0 st. C, a w dzień od -3 do 2 st. C. Wiatr słabszy, ale miejscami nadal porywisty.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla 13 województw ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem na drogach i chodnikach - chodzi o woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie oraz znaczna część woj. pomorskiego, śląskiego, północy woj. lubelskiego i wschodu woj. zachodniopomorskiego.
Na tych terenach prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura powietrza obniży się tam do około minus 3 st. C, temperatura przy gruncie do około minus 7 st. C. Instytut przewiduje, że ujemna temperatura powietrza utrzyma się do środy 31 grudnia.
Alerty obowiązują od poniedziałku 29 grudnia od godz. 15:00 do wtorku 30 grudnia do godz. 7:00.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.