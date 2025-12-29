Do Polski wróciła zima. Od rana w wielu regionach pada śnieg oraz marznący deszcz, który powoduje gołoledź. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia dla 13 województw przed oblodzeniem na drogach i chodnikach. Potrwają one do wtorku do godzin porannych. Jaka pogoda czeka nas w kolejnych dniach?

IMGW prognozuje śnieg i gołoledź, fot. IMGW / Shutterstock

Będzie bardzo ślisko

Poświąteczny początek tygodnia przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami na północy i południu kraju. Co jakiś czas pojawią się opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na północnym zachodzie także samego deszczu. Na zachodzie, południu i w centrum możliwy marznący deszcz lub mżawka - będzie bardzo ślisko.

Temperatura maksymalna od -1 st. C

Od 0 do 4-5 st. C na północy i południu

W górach znacznie chłodniej, nawet -3 st. C.

Wiatr będzie silny i porywisty. Na północy i wschodzie porywy mogą dochodzić do 60-70 km/h, nad morzem będzie wiało jeszcze mocniej. W górach możliwe zamiecie śnieżne.

W nocy z poniedziałku na wtorek w wielu regionach znów popada śnieg. Przybędzie około 5 cm śniegu w centrum, na południu i wschodzie, w górach i na północy - nawet 10 cm. Widoczność w czasie opadów może spaść do 500 metrów.

Na północy, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, możliwe burze śnieżne.

Temperatura:

Do -6 st. C, -8 st. C na południu i wschodzie,

Do 0 st. C na północnym zachodzie i 2 st. C na wybrzeżu

w górach nawet do -11°C.

Silny wiatr nadal będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Zima nie odpuści

We wtorek w całym kraju przelotne opady śniegu, miejscami intensywne. Na północy i północnym wschodzie przyrost śniegu może wynieść nawet 7-10 cm.

Temperatura w dzień:

od -3 st. C na wschodzie

do 1-2 st. C na zachodzie i nad morzem.

Wiatr znów silny, zwłaszcza na północy i nad morzem, gdzie porywy mogą sięgać 100 km/h. Warunki na drogach będą bardzo trudne.

W nocy z wtorku na środę przewidziane są kolejne opady śniegu i dalszy przyrost pokrywy śnieżnej. Na północy znów możliwe burze śnieżne.

Temperatura spadnie do -8 st. C.

-11 st. C w górach,

około 0 st. C nad samym morzem.

Na obszarach podgórskich spadek do -10 st. C.

Sylwester i Nowy Rok

W środę i czwartek nadal możliwe opady śniegu, miejscami dość intensywne.

W sylwestra na północnym wschodzie i w górach temperatura może spaść:

nawet do -15 st. C.

W dzień w Nowy Rok utrzyma się od -4 st. C na wschodzie

Do 3 st. C na północnym zachodzie.

W kolejnych dniach (2-4 stycznia) będzie zimowo. Temperatury w nocy głównie poniżej 0 st. C, a w dzień od -3 do 2 st. C. Wiatr słabszy, ale miejscami nadal porywisty.

fot. IMGW

Uwaga! IMGW apeluje o ostrożność

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla 13 województw ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem na drogach i chodnikach - chodzi o woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie oraz znaczna część woj. pomorskiego, śląskiego, północy woj. lubelskiego i wschodu woj. zachodniopomorskiego.

Na tych terenach prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura powietrza obniży się tam do około minus 3 st. C, temperatura przy gruncie do około minus 7 st. C. Instytut przewiduje, że ujemna temperatura powietrza utrzyma się do środy 31 grudnia.

Alerty obowiązują od poniedziałku 29 grudnia od godz. 15:00 do wtorku 30 grudnia do godz. 7:00.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.