Szczyt epidemii koronawirusa w Polsce ma nastąpić jeszcze w kwietniu – prognozuje jednostka badawcza Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle. The Institute for Health Metrics and Evaluation wskazuje też najbardziej prawdopodobną liczbę ofiar koronawirusa w Polsce. Z modelu statystycznego epidemii przygotowanego przez instytut korzysta m.in. zespół antykryzysowy Białego Domu.

REKLAMA