Grupa szamanów z Peru, jak co roku, ogłosiła swoje prognozy na nowy rok, dotyczące najważniejszych wydarzeń politycznych na świecie. Wśród zapowiedzi na 2026 r. znalazły się m.in. zakończenie wojny na Ukrainie, choroba Donalda Trumpa oraz upadek Nicolasa Maduro w Wenezueli.

Szamani i uzdrowiciele podczas rytuału / CONNIE FRANCE/AFP / East News

Przepowiednie dotyczące światowych przywódców

Podczas dorocznego rytuału w dzielnicy Miraflores w Limie peruwiańscy szamani podzielili się swoimi wizjami dotyczącymi przyszłości globalnej polityki. Według ich przewidywań prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w 2026 roku poważnie zachoruje. Szamani ostrzegają, że USA powinny przygotować się na trudny czas związany ze zdrowiem polityka.

Z kolei prezydent Wenezueli Nicolas Maduro ma zostać pokonany i opuścić kraj. Według wizji szamanów, Maduro nie zostanie schwytany, lecz straci władzę i opuści Wenezuelę.

Koniec wojny na Ukrainie?

Jedną z najważniejszych przepowiedni jest zapowiedź zakończenia wojny na Ukrainie.

Widzę, że konflikt się skończy, podniosą flagę pokoju - powiedział jeden z szamanów, Juan de Dios Garcia, cytowany przez agencję Reutera.

Reuters podkreśla, że grupa szamanów przewidywała zakończenie wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie już w 2023 roku.

Przyszłość polityczna Peru

Szamani podczas rytuałów / Paolo Aguilar / PAP

Szamani przewidują również zmiany na krajowej scenie politycznej. Według ich wizji, przyszłoroczne wybory prezydenckie w Peru wygra Keiko Fujimori, córka zmarłego w 2024 roku byłego prezydenta Alberto Fujimoriego. Ten polityk wiele spośród ostatnich lat życia spędził w więzieniu za zbrodnie przeciwko ludzkości.

Przed ceremonią szamani spotkali się, by wspólnie wypić tradycyjne, halucynogenne wywary z lokalnych roślin. Zgodnie z wierzeniami, napoje te mają umożliwiać przewidywanie przyszłości i kontakt z duchami. Rytuały tego typu są głęboko zakorzenione w kulturze andyjskiej i regularnie przyciągają uwagę zarówno mieszkańców Peru, jak i turystów z całego świat.