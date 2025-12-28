Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka mimowolnie został bohaterem internetu. Nagranie z meczu hokeja na lodzie z jego udziałem obiegło sieć. W pewnym momencie hokejowego spotkania z drużyną z Brześcia dyktator został obalony przez rywala, zaliczając bardzo twarde lądowanie.

Aleksandr Łukaszenka wziął udział w meczu hokeja na lodzie (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji sportowych z kraju i ze świata zapraszamy na RMF24.pl .

Nie jest tajemnicą, że Alaksandr Łukaszenka ma ogromną słabość do hokeja na lodzie, który uprawia od lat. W przeszłości niejednokrotnie brał udział w pokazowych, a raczej propagandowych, meczach tej dyscypliny sportu.

Propagandowych, bo pokazanie przez reżimowe media na Białorusi dyktatora jako miłośnika sportu zwykle miało na celu ukazanie polityka w nieco korzystniejszym świetle. Podobnie zresztą rzecz się ma z Władimirem Putinem, który przez wiele lat sprawowania władzy w Rosji nie stronił od "sportowej aktywności".

Powalił Łukaszenkę na lód. Wszystko się nagrało!

Słabość Łukaszenki do hokeja jest na tyle duża, że - jak informuje portal WP Sportowe Fakty - dyktator ma nawet własną drużynę, z którą od czasu do czasu występuje. Sobotni występ najważniejszy polityk na Białorusi raczej nie będzie mógł zaliczyć do udanych. W spotkaniu z drużyną z Brześcia, w pewnym momencie doszło do pewnego incydentu.

Jeden z rywali Łukaszenki najpewniej przypadkowo wjechał plecami w dyktatora, który w efekcie upadł na lodowisko. Wszystko uchwyciły kamery, a nagranie stało się hitem internetu.