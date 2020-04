Wzmożone zainteresowanie czytelników w Hiszpanii “Dżumą” doprowadziło do wydania pierwszego w języku hiszpańskim audiobooka oraz wersji elektronicznej tej powieści Alberta Camusa. Wydawca przyznaje, że publikacja ma związek z epidemią koronawirusa.

Wprawdzie w języku hiszpańskim “Dżumę" można czytać już od 1948 roku, ale nie miała ona dotąd wielu wznowień. Zmianę przyniosła epidemia koronawirusa, który doprowadził w Hiszpanii do 13,8 tys. zgonów i ponad 140 tys. zachorowań.



W ostatnich dniach na hiszpańskim rynku pojawiła się elektroniczna wersja “Dżumy", a niebawem do czytelników trafi także audiobook powieści Camusa. Kosztują one odpowiednio 9,99 euro i 15,99 euro.



Jak poinformowała dziennik “El Mundo" Lucia Luengo z hiszpańskiego oddziału grupy Penguin Random House, audiobook “Dżumy" w formacie książkowym trafi na hiszpański rynek 30 kwietnia. Dodała, że czytającym powieść Camusa jest aktor Carlos Di Blasi, a całość nagrania przekracza osiem godzin.



W styczniu 2021 roku na rynku wydawniczym w Hiszpanii pojawi się z kolei książka zawierająca niepublikowane wcześniej w tym kraju powieści oraz inne dzieła Alberta Camusa.



Zmarły w 1960 roku Albert Camus był pisarzem, dramaturgiem i reżyserem teatralnym. W 1947 roku ukazała się jego powieść “Dżuma". Trzy lata przed śmiercią Camus otrzymał literacką Nagrodę Nobla.