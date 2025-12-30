W sylwestrową noc w Katowicach pasażerów i kierowców czekają duże zmiany. W związku z imprezą "Sylwester z Dwójką" przy Spodku, komunikacja miejska będzie kursować według specjalnych rozkładów, a przejazdy będą bezpłatne na podstawie kuponu. W centrum miasta pojawią się także liczne utrudnienia drogowe.

Specjalne rozkłady i bezpłatne przejazdy

Katowice szykują się na sylwestra. Z tego powodu wprowadzono sporo zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia Transport GZM wprowadza dodatkowe kursy tramwajów i autobusów, a także większe pojazdy.

Będą one dotyczyły m.in. linii tramwajowych 7, 9, 11, 15, 20, 23 i 36. Na większości z nich będą obowiązywały specjalne rozkłady jazdy z dodatkowymi kursami przed i po zabawie pod Spodkiem - poinformował rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek.

Dodatkowo linia 15 po godzinie 18:00 zostanie wydłużona do zajezdni w Chorzowie Batorym. Od godziny 18:00 w środę do 6:00 w czwartek przejazdy Transportem GZM będą bezpłatne na podstawie kuponu dostępnego na stronie transportgzm.pl.



Zmiany tras i nowe przystanki

31 grudnia od godziny 11:00 wyłączony z ruchu tramwajowego będzie odcinek od katowickiego Rynku do przystanków Siemianowice Pl. Skargi i Katowice Stęślickiego. Zastąpią go autobusy T-13 na trasie Katowice Sądowa - Siemianowice Śląska.

Dodatkowe kursy pojawią się na ponad 20 liniach autobusowych, w tym m.in. M1, M2, M3, M4, M10, M12, M28, M101, 5, 12, 37, 115, 632, 674, 1N, 30N, 130N, 297N, 657N, 672N, 840N i 911N. Uruchomione zostaną tymczasowe przystanki, m.in. Katowice Piotra Skargi 31 i Katowice Strefa Kultury Tymczasowy 31.

Utrudnienia dla kierowców i pieszych

Od południa 31 grudnia do wczesnych godzin porannych 1 stycznia w centrum Katowic obowiązywać będą zmiany organizacji ruchu. Zamknięte zostaną m.in. al. Korfantego, ul. Chorzowska, al. Roździeńskiego, ul. Uniwersytecka oraz ulice Olimpijska, Góreckiego i Wincklera.

Rondo im. gen. Ziętka będzie niedostępne dla ruchu kołowego, z wyjątkiem tunelu. Od 29 grudnia obowiązuje zakaz zatrzymywania się na części al. Korfantego i ul. Góreckiego. Pozostawione tam pojazdy mogą zostać odholowane.

W trakcie imprezy zamknięty zostanie również ruch pieszy w bezpośrednim sąsiedztwie Spodka i ronda im. gen. Ziętka. Niedostępne będą także przejścia podziemne w tym rejonie. Piesi będą kierowani poza obszar zabezpieczony przez służby.



Zarząd Transportu Metropolitalnego apeluje, by przed wyjściem na przystanek sprawdzać aktualne rozkłady jazdy, dostępne na stronie rj.transportgzm.pl.