Prezydent Karol Nawrocki wprowadza nowy zwyczaj związany z flagą Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1 stycznia 2026 roku w każdą sobotę o godz. 12:00 flaga powiewająca nad Pałacem Prezydenckim będzie zmieniana i przekazywana lokalnym wspólnotom w całej Polsce.

Karol Nawrocki / Anita Walczewska / East News

Uroczysta ceremonia pierwszej zmiany flagi odbędzie się 1 stycznia o godzinie 12:00. Kolejne ceremonie będą odbywać się w każdą sobotę o tej samej porze, poczynając od 3 stycznia 2026 roku.

"Pierwszego stycznia o godzinie 12.00 zostanie uroczyście zmieniona flaga Rzeczypospolitej Polskiej powiewająca nad Pałacem Prezydenckim. W każdą sobotę poczynając od 3 stycznia, zawsze o godzinie 12.00 będzie się odbywała uroczysta ceremonia zmiany flagi powiewającej nad siedzibą Prezydenta RP" - czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta.

Decyzją prezydenta Karola Nawrockiego zdjęte biało-czerwone flagi trafią do polskich szkół, jednostek straży pożarnej, służb mundurowych oraz instytucji państwowych.

Jak podkreślono w komunikacie, celem inicjatywy jest wzmocnienie więzi między państwem a lokalnymi wspólnotami oraz podkreślenie roli flagi jako symbolu narodowej tożsamości.

Flaga narodowa jest jednym z najważniejszych symboli polskiej państwowości i powiewając nad Pałacem Prezydenckim, przypomina, że "Rzeczpospolita Polska jest państwem wolnym i suwerennym" - można przeczytać w komunikacie opublikowanym na stronie Kancelarii Prezydenta RP.

"Przez wieki flaga Polski towarzyszyła Polakom wszędzie tam, gdzie rozstrzygały się losy ich wolności, godności i państwowości. Była symbolem nadziei, wierności i wspólnoty narodowej".