Trwa konferencja premiera Mateusza Morawieckiego, podczas której razem z prezesem NBP ogłasza wielki program pompowania pieniędzy w polskie firmy. To mają być między innymi nieoprocentowane albo niskooprocentowane kredyty. Pieniądze ma wyłożyć NBP, co już potwierdził w komunikacie. "Proponujemy tarczę antykryzysową, która jest bez precedensu, bo skierujemy do firm co najmniej 100 mld złotych" - mówi premier Mateusz Morawiecki. Jak dodaje, to będą pieniądze przeznaczone na to, żeby firmy mogły mieć zapewnioną płynność finansową i żeby zachować miejsca pracy.

