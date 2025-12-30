Zakończył się remont Bastionu Władysława IV na Wawelu. Prace konserwatorskie nie tylko uratowały zabytkową budowlę, ale także pozwoliły na odkrycie unikatowych pamiątek z przeszłości – w tym reliktów średniowiecznej wieży oraz cennych artefaktów.

Zakończył się gruntowny remont Bastionu Władysława IV na Wawelu, jednej z najważniejszych budowli obronnych tej części zamku. Przedsięwzięcie objęło nie tylko prace konserwatorskie, ale również zabezpieczenie pomnika konnego Tadeusza Kościuszki, który góruje nad bastionem.

Celem projektu było powstrzymanie postępującej degradacji zabytku. Stan budowli był alarmujący – na ceglanych murach pojawiły się wykwity soli, świadczące o niekontrolowanym przenikaniu wody opadowej.

Prace objęły odwodnienie bastionu, konserwację oraz uzupełnienie zdegradowanych fragmentów kamiennych i ceglanych.

Jednym z największych wyzwań podczas remontu było podwieszenie pomnika konnego Tadeusza Kościuszki na specjalnej konstrukcji nośnej. Pozwoliło to ekipie budowlano-konserwatorskiej na bezpieczny dostęp do wnętrza bastei.

Dodatkowo wzmocniono posadowienie pomnika oraz zabezpieczono jego powierzchnię przed dalszym niszczeniem.

Sensacyjne odkrycia archeologiczne

Podczas prac archeologicznych prowadzonych w trakcie remontu, naukowcy natrafili na relikty wieży, która strzegła tej części Wawelu od czasów króla Władysława Jagiełły aż do drugiej połowy XVI wieku.

W trakcie badań znaleziono również cenne artefakty. Wśród nich znalazł się sygnet z przełomu XV i XVI wieku, monety – w tym pruski denar z czasów księcia Albrechta Hohenzollerna – oraz fragmenty ceramiki.

„To niezwykle cenne znaleziska, które pozwalają lepiej poznać codzienne życie i historię Wawelu” – podkreślają archeolodzy.

Dwuletni remont Bastionu Władysława IV był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Dzięki przeprowadzonym pracom, jeden z najważniejszych zabytków Wawelu został zabezpieczony na kolejne lata, a odkrycia archeologiczne wzbogaciły wiedzę o historii tego wyjątkowego miejsca.