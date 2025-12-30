Grupa Polsat Plus ogłosiła ważne zmiany w swoich strukturach zarządczych i nadzorczych. Nowym prezesem zarządu Grupy, Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat został syn miliardera Piotr Żak. Do składu rad nadzorczych dołączyli też córka Aleksandra Żak i najstarszy syn założyciela Polsatu Tobias Solorz. Taki jest finał sporu, który trwał od miesięcy.

Syn założyciela Polsatu Zygmunta Solorza został prezesem zarządów Grupy Polsat Plus, Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat

Dzieci Zygmunta Solorza przejęły kluczowe stanowiska w zarządach i radach nadzorczych Grupy Polsat Plus.

Nowym prezesem Grupy, Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat został Piotr Żak.

Z zarządu Telewizji Polsat odchodzi Wiesław Walendziak, a Nina Terentiew z rady nadzorczej. Oboje pozostaną doradcami.

Zmiany są efektem zakończonego sporu o sukcesję w rodzinie Solorzów.

Grupa podkreśla, że celem zmian jest nowoczesność, skuteczność i wzmocnienie nadzoru właścicielskiego .

Bez Niny Terentiew i Wiesława Walendziaka w zarządzie

Z zarządu Telewizji Polsat odchodzi Wiesław Walendziak. Był on odpowiedzialny za obszar informacji i publicystyki. Teraz odpowiedzialność za ten obszar przejmuje Piotr Żak.

W radzie nadzorczej nie będzie już zasiadać Nina Terentiew. Walendziak i Terentiew pozostaną w grupie doradców.

Zmiany w kierownictwie

"Nowym Prezesem Zarządu Grupy Polsat Plus jest Piotr Żak. Łączy on prezesurę Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat. W Polkomtelu Prezesem został Maciej Stec, a Andrzej Abramczuk jest Prezesem Netii" - poinformowała Grupa Polsat Plus w poniedziałkowym komunikacie.

Do zarządu Cyfrowego Polsatu powołano Bartłomieja Drywę, który związany z Grupą od ponad 15 lat. Od marca 2025 r. pełni funkcję dyrektora zarządzającego, odpowiedzialnego za obszary Relacji Inwestorskich, ESG i Compliance w Cyfrowym Polsacie oraz ZE PAK. Na członka zarządu Cyfrowego Polsatu i wiceprezesa Zarządu Polkomtelu powołany został też Andrzej Abramczuk, który obecnie jest już też prezesem Netii. Z kolei Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska została powołana na stanowisko wiceprezes Polkomtelu. Wyszomirska-Wierczewska jest związana z Grupą Polsat Plus od ponad 25 lat, a obecnie pełni funkcję członka zarządu Telewizji Polsat i dyrektora komunikacji marketingowej Grupy Polsat Plus. Swoją pracę w Polkomtelu zakończył z kolei Michał Sobolewski.

Rodzeństwo u sterów. "Doskonale znają Grupę"

W komunikacie dodano, że Aleksandra Żak, Tobias Solorz oraz Piotr Żak dołączają do rad nadzorczych spółek Grupy jako jej wiceprzewodniczący.

"Ich obecność w organach nadzorczych i zarządczych jest najlepszą gwarancją realizacji tej perspektywy. Doskonale znają Grupę i chcą korzystać z tego doświadczenia, aby rozwijać kluczowe obszary działalności spółek Grupy" - wskazano.

W skład rady nadzorczej Telewizji Polsat wschodzą: Daniel Kaczorowski (przewodniczący), Aleksandra Żak (wiceprzewodnicząca), Tobias Solorz (wiceprzewodniczący), Tomasz Szeląg, Jarosław Grzesiak i Stanisław Janowski. W zarządzie są z kolei: Piotr Żak (prezes), Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, Edward Miszczak, Adam Nowe oraz Janusz Pliszka.

W Polkomtelu w radzie nadzorczej zasiadają: Daniel Kaczorowski (przewodniczący), Aleksandra Żak (wiceprzewodnicząca), Tobias Solorz (wiceprzewodniczący), Piotr Żak (wiceprzewodniczący), Tomasz Szeląg, Jarosław Grzesiak i Piotr Muszyński. W zarządzie zasiadają: Maciej Stec jako jej prezes oraz Katarzyna Ostap-Tomann, Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, Andrzej Abramczuk, Aneta Jaskólska i Jacek Felczykowski, którzy pełnią rolę wiceprezesów.

Daniel Kaczorowski jest też przewodniczącym rady nadzorczej Netii, a wiceprzewodniczącymi - Aleksandra Żak, Tobias Solorz i Piotr Żak. Pozostali członkowie RN to: Tomasz Szeląg, Jarosław Grzesiak i Piotr Muszyński. W skład zarządu wchodzą też: Andrzej Abramczuk (prezes), Tomasz Dakowski oraz Krzysztof Adaszewski.



Cel zmian: Nowoczesność i skuteczność

Grupa Polsat Plus podkreśla, że celem wprowadzonych zmian jest "wzmocnienie nadzoru właścicielskiego, podniesienie skuteczności oraz standardów zarządzania, a także zwiększenie roli zarządów w codziennym funkcjonowaniu spółek wchodzących w skład Grupy". W komunikacie zaznaczono, że przed Grupą stoją "liczne wyzwania i możliwości w każdym obszarze działalności", a jej ambicją jest ponowne "zajęcie pozycji czempiona polskiej gospodarki, stworzenie nowoczesnej organizacji wykorzystującej najnowsze technologie, szybkie wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, a przede wszystkim potwierdzenie wiarygodności wobec rynków finansowych oraz atrakcyjności dla inwestorów".

Sukcesja po polsku

Sprawa sukcesji w rodzinie Solorzów trwała od września ubiegłego roku, kiedy to "Gazeta Wyborcza" podała, że trójka dzieci miliardera wysłała ostrzeżenie do menedżerów czterech najważniejszych spółek biznesmena. W piśmie znalazły się opinie, że dobro tych spółek jest zagrożone przez osoby, które chcą przejąć kontrolę nad biznesem. Chodziło m.in. o Polsat i firmy strategiczne dla państwa. Gazeta informowała, że dzieci Zygmunta Solorza są w ostrym sporze z Justyną Kulką, żoną Solorza. Jeszcze tego samego dnia Solorz zapowiedział, że zdymisjonuje swoich synów z władz spółek należących do jego holdingu.

W październiku 2024 r. obaj synowie miliardera - Tobias Solorz i Piotr Żak - a także prawnik Jarosław Grzesiak zostali odwołani z rady nadzorczej koncernu energetycznego ZE PAK. Tobias Solorz i Piotr Żak stracili również miejsca w radach nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Netii i Polkomtela. Synowie Zygmunta Solorza zaskarżyli uchwały walnych zgromadzeń ZE PAK i Cyfrowego Polsatu do sądu. W lipcu 2025 r. obie spółki poinformowały, że pozwy zostały wycofane.

W maju 2025 r. sąd w Liechtensteinie oddalił powództwo Zygmunta Solorza dotyczące zmian w statucie jego fundacji TiVi Foundation, na mocy których kontrolę nad biznesami Solorza przejmą jego dzieci. Główny doradca Zygmunta Solorza, Radosław Kwaśnicki, na łamach "Pulsu Biznesu" informował wówczas, że apelacja od tego nieprawomocnego wyroku została złożona w czerwcu; ostatecznie 23 grudnia 2025 roku doręczony został wyrok, zgodnie z którym apelacja ta została przez sąd w Liechtensteinie oddalona, co oznacza, że sprawa sukcesji w dniu 2 sierpnia 2024 roku została prawomocnie przesądzona na korzyść dzieci.

W ostatnich tygodniach Zygmunt Solorz i jego żona Justyna Kulka sukcesywnie tracili stanowiska w radach nadzorczych spółek Grupy Polsat Plus. W połowie grudnia Solorz został odwołany ze stanowiska rady nadzorczej Grupy Interia.pl. Wcześniej biznesmen i jego żona zostali odwołani z rad nadzorczych: Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat, Netii, Polkomtelu, ZE PAK, Elektrimu.

Biznesowe imperium

Główne obszary interesów Zygmunta Solorza to telekomunikacja, media, budownictwo i energetyka. Obecnie - jak wynika z najnowszych raportów - większościowy pakiet akcji Grupy Polsat Plus należy do TiVi Foundation, natomiast właścicielem 65,96 proc. akcji ZE PAK jest Solkomtel Foundation. Koncern energetyczny ZE PAK jest właścicielem m.in. elektrowni "Konin" i "Pątnów" i PAK Kopalni Węgla Brunatego "Konin".

Pod koniec 1992 r. założona przez Solorza telewizja Polsat rozpoczęła nadawanie drogą satelitarną z Holandii. W 1993 r. Polsat, jako pierwszy prywatny podmiot, uzyskał koncesję na emisję programu z nadajników naziemnych w Polsce. Emisja ruszyła w 1994 r. W 1999 r. powstała platforma Cyfrowy Polsat. W 2011 r. Solorz-Żak za ponad 18 mld zł kupił Polkomtel. Kolejne transakcje to m.in. zakup Netii.

W latach 2020 i 2021 był na 1. miejscu rankingu najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost" z majątkiem wycenianym na ponad 10 mld zł.

Grupa Polsat Plus skupia szereg spółek m.in. mediowych i telekomunikacyjnych, w tym Cyfrowy Polsat, Polkomtel, Netia, Telewizja Polsat i Grupa Interia. W skład grupy wchodzi też PAK-Polska Czysta Energia i Port Praski.