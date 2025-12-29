Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 16 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem fentanylem i innymi środkami odurzającymi. Wśród zatrzymanych są lekarz i ksiądz. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 150 tysięcy tabletek i ampułek zawierających opioidy.

/ CBZC / Zrzut ekranu

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała na terenie całego kraju. Narkotyki były sprzedawane za pośrednictwem darknetu, portali ogłoszeniowych oraz szyfrowanych komunikatorów.

Dystrybucja odbywała się poprzez firmy kurierskie - kurierzy odbierali zarówno medykamenty, jak i gotówkę, co pozwalało na ominięcie systemu bankowego.



Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 150 tysięcy tabletek i ampułek z opioidami.

Wśród zatrzymanych znalazło się małżeństwo z Wielkopolski, które wprowadziło do obrotu ponad 600 opakowań fentanylu, tyle samo morfiny oraz ponad 2 tysiące paczek oksykodonu.



Wideo youtube

Lekarz i ksiądz na celowniku śledczych

Wśród zatrzymanych jest też lekarz z województwa lubelskiego, który - jak ustalili śledczy - za łapówki wystawił ponad 1500 recept, fałszując przy tym dokumentację medyczną.

W proceder zamieszany był także ksiądz z Mazowsza. Duchowny pełnił rolę pośrednika między klientami a lekarzem, a także miał realizować fałszywe recepty na potrzeby klientów.



Jak informują służby, 12 z 16 zatrzymanych osób decyzją sądu trafiło do aresztu.