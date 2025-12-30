Prokuratura regionalna w Łodzi skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu pracownikowi sekretariatu wydziału Sądu Okręgowego w Łodzi. Mężczyzna jest oskarżony o oszustwa na ponad 3,1 mln zł, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie i posługiwanie się fałszywymi dokumentami i o ukrywanie akt sądowych.

Przestępczy proceder miał trwać 10 lat (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Prokuratura Regionalna w Łodzi skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu pracownikowi sekretariatu Sądu Okręgowego w Łodzi.

40-letni mężczyzna jest oskarżony o oszustwa na ponad 3,1 mln zł, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie i posługiwanie się fałszywymi dokumentami oraz ukrywanie akt sądowych.

Przestępstwa miały miejsce od stycznia 2015 do stycznia 2025 roku.

Działał przed dekadę

Akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu byłemu już pracownikowi sekretariatu w jednym z wydziałów Sądu Okręgowego w Łodzi wpłynął do tego sądu. Znalazł się w nim wniosek, by Sąd Najwyższy przekazał sprawę do rozpoznania w innym sądzie okręgowym w kraju.

Według prokuratorów 40-letni pracownik sekretariatu jednego z wydziałów Sądu Okręgowego w Łodzi od stycznia 2015 do stycznia 2025 r. wykorzystywał miejsce pracy i dostęp do akt, dokumentów i systemów sądowych, wprowadzał w błąd służby finansowe sądu. W ten sposób miał wyłudzić ponad 3,1 mln zł.

Z naszych ustaleń wynika, że 40-latek fabrykował dokumenty w postaci wniosków stron postępowań cywilnych o zwrot opłat sądowych oraz fałszował orzeczenia sądowe rozstrzygające o zwrocie tych opłat. Dokonywał też modyfikacji w systemie informatycznym sądu, a sfabrykowane pisma z poleceniem przelania rzekomo zwracanych opłat przesyłał służbom finansowym sądu - mówi prokurator Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Wyłudzonymi pieniędzmi płacił m.in. za wycieczki

Jak ustaliła prokuratura, oskarżony wskazywał w spreparowanych dokumentach własne rachunki bankowe jako konta stron postępowań sądowych. Sąd przelewał pieniądze na jedno z kont oskarżonego. W sumie mężczyzna otworzył ich kilkadziesiąt, w większości na własne dane osobowe. Wyłudzone pieniądze wypłacał w bankomatach albo wielokrotnie przelewał na inne rachunki bankowe.

Z wyłudzonych pieniędzy oskarżony spłacał karty kredytowe, płatności z tytułu najmu samochodów, umów leasingowych, polis ubezpieczeniowych, rat kredytów. Pokrywał nimi także koszty wycieczek, zakupów spożywczych i odzieżowych, oraz opłacał koszty budowy i wyposażenia domu.

Według prokuratora śledztwo wykazało, że z wyłudzonych pieniędzy udzielał też pożyczek.

Zatrzymany w sądzie

Mężczyzna został zatrzymany w styczniu br. w siedzibie sądu, w czasie gdy usiłował dokonać kolejnego oszustwa. Podczas przeszukania u oskarżonego znaleźliśmy akta główne kilku postępowań sądowych, które prawdopodobnie bezprawnie przechowywał, celem ukrycia części działalności przestępczej - powiedział Krzysztof Kopania.

Poza oszustwem na łączną kwotę ponad 3,1 mln zł były pracownik sądu będzie odpowiadał za pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie dokumentów, posługiwanie się podrobionymi dokumentami i ukrywanie akt sądowych.

Uznaliśmy, że 40-latek uczynił sobie z oszustw stałe źródło dochodów, co powoduje, że grozi mu do 15 lat więzienia - powiedział rzecznik prokuratury.

W początkowym stadium śledztwa zarzutami prania brudnych pieniędzy objęto także żonę oskarżonego i powiązaną z nim rodzinnie pracownicę sekretariatu w tym samym sądzie.

Ostatecznie całokształt dowodów nie dostarczył podstaw do skierowania przeciwko nim aktu oskarżenia, dlatego postępowanie w tej części zostało umorzone - dodał Kopania.