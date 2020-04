„Na ten moment dostarczamy maseczki do placówek ochrony zdrowia, domów pomocy społecznej, do służb mundurowych. Jeżeli będą rekomendacje dotyczę noszenia maseczek dla każdego, na pewno będą wskazania w jaki sposób się zaopatrzyć w takie środki ochrony i na pewno Polacy nie zostaną bez środków ochrony” – przekonywał w Popołudniowe rozmowie w RMF FM wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, pytany przez Marcina Zaborskiego o możliwe dodatkowe obostrzenia, które ogłosi jutro premier Mateusz Morawiecki.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński / Radek Pietruszka / PAP

Marcin Zaborski pytał swojego rozmówcę o dostępność leków w Polsce. Czy w kraju nie zabraknie środków przeciwbólowych? Według naszych informacji są zabezpieczone zapasy leków przeciwbólowych. Zapasy są na najbliższe miesiące - takie są informacje od producentów - przekonywał Cieszyński. Ministerstwo monitoruje sprzedaż leków, dzięki temu jesteśmy w stanie z wyprzedzeniem reagować na różne sytuacje - dodał.

Marcin Zaborski podczas Popołudniowej rozmowy w RMF FM przypomniał, że wedle obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów ograniczenia, dotyczące ilości osób, które mogą przebywać w kościele (teraz maksymalnie 5 osób) obowiązują do najbliższej soboty. W niedzielę, która dla katolików jest Niedzielą Zmartwychwstania - wedle rozporządzenia - miałby nastąpić powrót do wcześniejszych obostrzeń (maksymalnie 50 osób). Marcin Zaborski pytał swojego rozmówcę, wiceministra zdrowia, czy rzeczywiście taki stan rzeczy byłby bezpieczny podczas świąt. Jutro będzie konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i prof. Łukasza Szumowskiego, kiedy to zostaną przedstawione zmiany dotyczące tego rozporządzenia - odpowiedział Janusz Cieszyński. Wydaje się, że w tym zakresie normy zostaną utrzymane - dodał Cieszyński, mówiąc o obostrzeniach, dotyczących ograniczonej liczby osób w kościele.

Według Janusza Cieszyńskiego Polacy, przez ostatnie tygodnie, dowiedli swojej odpowiedzialności. Postępują racjonalnie i przestrzegają wszystkich zakazów, które zostały nałożone - komentował Cieszyński. Natomiast wsłuchujemy się w głosy ekspertów. Jestem przekonany, że plan na postępowanie w najbliższych tygodniach, który usłyszymy, będzie wypadkową rozmów, które prof. Szumowski, premier Morawiecki i cała Rada Ministrów prowadzą - dodał rozmówca Marcina Zaborskiego.

Cieszyński: COVID-19 nie trafi na listę chorób zawodowych lekarzy i pielęgniarek

17 tys. pracowników szpitali jednoimiennych zostało objętych polisą NNW. Pracujemy nad tym, żeby to rozszerzyć o osoby, które stykają się na co dzień z pacjentami z koronawirusem - powiedział Janusz Cieszyński w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Marcin Zaborski zapytał wiceministra zdrowia także o to, czy koronawirus trafi na listę chorób zawodowych personelu medycznego. Na ten moment prace w tym kierunku nie są prowadzone. Trudno mówić o tym, że COVID-19 powinien być na ten wykaz wciągnięty. Idąc tym torem należałoby wciągnąć na ten wykaz wszystkie choroby zakaźne - odpowiedział Cieszyński.