Nie będzie na razie unijnej strategii wspólnego i skoordynowanego wychodzenia wszystkich państw UE z ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Jak donosi dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, Komisja Europejska pospieszyła się, zapowiadając na dzisiaj opublikowanie tego dokumentu.

Zdj. ilustracyjne / ZOLTAN BALOGH / PAP/EPA

Państwa członkowskie - w szczególności Włochy i Hiszpania - sprzeciwiły się przedstawieniu już teraz strategii wychodzenia z ograniczeń w momencie, gdy jeszcze próbują ustabilizować sytuację, a nawet zamierzają wprowadzić kolejne restrykcje. Ich zdaniem taka strategia mogłaby zostać źle odebrana przez społeczeństwa, bo walka z pandemią jeszcze trwa. Z informacji korespondentki RMF FM wynika, że KE spróbuje wrócić do sprawy po Świętach Wielkanocnych.

To szefowie państw i rządów na ostatnim szczycie zobowiązali KE do przygotowania takiej strategii. Strategie wyjścia z ograniczeń mają już Dania i Austria, przygotowują Czechy, Niemcy i Chorwacja. Chodzi o to, aby znoszenie ograniczeń odbywało się w sposób skoordynowany i żeby poluzowanie restrykcji w jednym kraju, nie wywołało zaburzeń w innym.