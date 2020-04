Rząd chce przygotować specjalną aplikacje lub mapę, która będzie wskazywać, gdzie zanieść i wrzucić kopertę z głosem w wyborach prezydenckich. Najprawdopodobniej przy każdej takiej skrzynce wyborczej stanie policjant lub żołnierz - to ustalenia dziennikarza RMF FM Mariusza Piekarskiego.

Skrzynka pocztowa na osiedlu w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

W poniedziałek PIS przeforsowało, że najbliższe wybory prezydencki odbędą się jedynie korespondencyjnie. Każdy ma dostać do skrzynki pocztowej kartę do głosowania.

Skrzynie do głosowania będą ustawione na pewno przed lokalami wyborczymi, do których normalnie poszlibyśmy głosować. Będą jednak nie w lokalu, ale przed nim - by ograniczyć gromadzenie się ludzi.

Dlatego tych punktów - skrzynek odbiorczych ma być jak najwięcej. Rozważane jest ustawienie skrzynek przed oddziałami poczty, oddziałami banków a nawet na stacjach benzynowych państwowych koncernów paliwowych.

Ale tu pojawia się problem - im więcej skrzynek - tym więcej osób potrzebnych do ich pilnowania. Nie można kilkudziesięciu tysięcy policjantów zaangażować na cały dzień do pilnowania skrzynek pocztowych - usłyszał dziennikarz RMF FM od osoby pracującej nad szczegółami. Podobnie ktoś powinien pilnować listonoszy, czy na pewno wrzucą pakiety wyborcze do naszych skrzynek.

W poniedziałek Sejm przyjął ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. To samo rozwiązanie będzie miało zastosowanie w drugiej turze wyborów. Głosowanie będzie odbywać się bez przerwy od godziny 6 do godziny 20. W tych godzinach wyborcy - samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby - będą musieli umieścić kopertę zwrotną (z kartą do głosowania oraz podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu) w specjalnie przygotowanej do tego celu nadawczej skrzynce pocztowej na terenie gminy, w której widnieją w spisie wyborców.

Przepisy stanowią też, że w stanie epidemii, marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu. Nowy termin wyborów prezydenta określony przez marszałka Sejmu musi odpowiadać terminom przeprowadzenia wyborów prezydenta określonym w konstytucji. Zgodnie z ustawą zasadniczą mogą one odbyć się w jedną z niedziel maja: 3, 10, 17.