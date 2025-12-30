Jest zgoda amerykańskiego Departamentu Stanu na sprzedaż Polsce pakietu szkoleniowego dla sił powietrznych o wartości do 200 mln dolarów. Ma on - jak podano - "zwiększyć zdolność naszego kraju do stawiania czoła obecnym i przyszłym zagrożeniom".

Polskie myśliwce wielozadaniowe F-16 (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

O decyzji Departamentu Stanu poinformowała w komunikacie należąca do Pentagonu agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA).

W oświadczeniu zaznaczono, że zaaprobowano wniosek Polski, by pozyskać "pomoce szkoleniowe i inne powiązane elementy logistyki i wsparcia programowego", które miałyby uzupełnić zrealizowane wcześniej zamówienie na organizację szkoleń i sprzętu szkoleniowego o wartości 95 mln dol.

Nie podano, o jaki sprzęt chodzi, lecz szkolenia mają dotyczyć sił powietrznych.

"Proponowana sprzedaż zwiększy zdolność Polski do stawiania czoła obecnym i przyszłym zagrożeniom oraz zwiększy jej interoperacyjność ze Stanami Zjednoczonymi i innymi państwami członkowskimi NATO oraz ich sojusznikami dzięki kompleksowemu szkoleniu Sił Powietrznych USA" - czytamy w oświadczeniu.

Szacowana wartość zamówienia to 200 mln dol., choć jest to cena maksymalna.