Tragiczny wypadek na trasie S8 w podlaskiej Złotorii - ciężarówka wpadła w poślizg i stanęła w poprzek, po czym wbił się w nią samochód osobowy. Na miejscu zginęła 45-letnia kobieta, a dwie inne osoby trafiły do szpitala.

Na drodze ekspresowej S8 w Podlaskiem doszło do tragicznego wypadku.

Ciężarówka wpadła w poślizg, stanęła w poprzek drogi, a w jej naczepę uderzył samochód osobowy.

W wypadku zginęła jedna osoba, a dwie trafiły do szpitala.

We wtorkowy poranek na drodze ekspresowej S8 w miejscowości Złotoria (woj. podlaskie) doszło do tragicznego wypadku. Przyczyniły się do niego trudne warunki.

Według wstępnych ustaleń ciężarówka wpadła w poślizg i stanęła w poprzek drogi. W jej naczepę uderzył samochód osobowy, którym podróżowały trzy osoby.

Niestety, na miejscu zginęła 45-letnia pasażerka auta - informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, dodając, że dwie osoby trafiły do szpitala.

Nasz dziennikarz zaznacza, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.

Policja zorganizowała objazdy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać co najmniej do godz. 9:00.

Policja zorganizowała objazdy - samochody osobowe kierowane są na drogi serwisowe, natomiast ciężarówki jadące w stronę Białegostoku kierowane są w Zambrowie na drogę krajową nr 66.

Funkcjonariusze apelują o ostrożność - na drogach jest bardzo ślisko.