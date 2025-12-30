Tragiczny wypadek na trasie S8 w podlaskiej Złotorii - ciężarówka wpadła w poślizg i stanęła w poprzek, po czym wbił się w nią samochód osobowy. Na miejscu zginęła 45-letnia kobieta, a dwie inne osoby trafiły do szpitala.
- Na drodze ekspresowej S8 w Podlaskiem doszło do tragicznego wypadku.
- Ciężarówka wpadła w poślizg, stanęła w poprzek drogi, a w jej naczepę uderzył samochód osobowy.
- W wypadku zginęła jedna osoba, a dwie trafiły do szpitala.
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
We wtorkowy poranek na drodze ekspresowej S8 w miejscowości Złotoria (woj. podlaskie) doszło do tragicznego wypadku. Przyczyniły się do niego trudne warunki.
Według wstępnych ustaleń ciężarówka wpadła w poślizg i stanęła w poprzek drogi. W jej naczepę uderzył samochód osobowy, którym podróżowały trzy osoby.
Niestety, na miejscu zginęła 45-letnia pasażerka auta - informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, dodając, że dwie osoby trafiły do szpitala.
Nasz dziennikarz zaznacza, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać co najmniej do godz. 9:00.
Policja zorganizowała objazdy - samochody osobowe kierowane są na drogi serwisowe, natomiast ciężarówki jadące w stronę Białegostoku kierowane są w Zambrowie na drogę krajową nr 66.
Funkcjonariusze apelują o ostrożność - na drogach jest bardzo ślisko.