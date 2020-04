Rząd ma dziś ogłosić wielki program pompowania pieniędzy w polskie firmy. To będą między innymi nieoprocentowane kredyty dla firm w masowej skali. Jeszcze dziś szczegóły na konferencji prasowej ma ogłosić premier Mateusz Morawiecki. W cały proces będzie zaangażowany Narodowy Bank Polski - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Całość ma się nazywać Tarczą Finansową Dla Firm i Pracowników. Na czym ma polegać? Generalnie wszystkie zainteresowane firmy w Polsce mają dostać pomoc finansową - tak zwaną płynnościową, czyli polegającą na wpompowaniu w nie pieniędzy. To dziś jest podstawowym problemem.

Te pieniądze będą transferowane do firm na przykład poprzez kredyty i dodatkowe gwarancje finansowe. Całym programem - jak nieoficjalnie dowiadują się dziennikarze RMF FM - ma zarządzać Polski Fundusz Rozwoju i to on ma udzielać firmom wsparcia.

Kto to wszystko sfinansuje?

Skąd PFR weźmie na to pieniądze? Na przykład emitując obligacje. A te będą skupowane przez globalnych inwestorów - choćby banki. W to ma być także zaangażowany Narodowy Bank Polski, który również będzie skupować obligacje. Generalnie NBP wykorzysta swój skarbiec do sfinansowania całej operacji.

Co ważne - założenie jest takie, że te pożyczki dla firm mają być rozłożone na wiele lat. Nisko albo w ogóle nieoprocentowane. Część z nich ma być umarzana.

Kilka dni temu o opracowywaniu tego pomysłu informował "Dziennik Gazeta Prawna", dodając, że całość ma być tak skonstruowana, by nie przekraczać ustawowych limitów zadłużenia państwa.