Liczba zakażonych koronawrusem w Polsce wzrosła do 4848. Z powodu koronawirusa zmarło już 129 osób - poinformował resort zdrowia. Pojawiła się jednak i dobra wiadomość: o wyzdrowieniu kolejnych 29 zarażonych. Do Senatu dotarł natomiast przygotowany przez PiS - i głosami PiS-u uchwalony w Sejmie - projekt ws. wyborów kopertowych. Propozycja zakłada m.in., że prezydenta mielibyśmy wybrać w głosowaniu wyłącznie korespondencyjnym, a także, że możliwa jest jeszcze zmiana terminu wyborów. Potwierdziły się też wcześniejsze doniesienia RMF FM. W projekcie nowelizacji tarczy antykryzysowej znalazł się zapis o 3-miesięcznych "wakacjach składkowych". Z rozwiązania będą mogły korzystać również firmy zatrudniające do 49 pracowników. Rekordowe liczby zgonów wśród osób zakażonych koronawirusem odnotowano ostatniej doby między innymi w Wielkiej Brytanii i Portugalii.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

19:19

Izba przyjęć ogólna Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni została zamknięta z powodu zakażenia koronawirusem wśród jednej z osób z personelu medycznego.





19:18

Do 65 szpitali i placówek medycznych w regionie dowieźli środki medyczne żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W kolejnych transportach znalazły się m.in. maski ochronne, rękawiczki i płyn do dezynfekcji.

"To już kolejna transza środków medycznych, którą kolportują żołnierze 12. WBOT. Pod moją komendę oddelegowano 100 podchorążych, którzy mają przerwę w nauce; obecnie odbywają nieplanowane praktyki" - poinformował we wtorek dowódca 12. WBOT płk Rafał Miernik.

Wszystkie pojazdy wykorzystywane do przewozu sprzętu otrzymały specjalne oznaczenia, by szybciej dotrzeć do placówek medycznych.

19:16

U sześciu osób w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie potwierdzono zakażenie koronawirusem. Pozostali członkowie wspólnoty seminaryjnej pozostają w kwarantannie i zostaną zbadani - poinformował sanepid w powiecie warszawskim zachodnim.

Zakażone osoby z seminarium czują się "dość dobrze" i wykazują niegroźne objawy zakażenia, w tym stan podgorączkowy, suchy kaszel, zmęczenie oraz utratę węchu i smaku. Pięć osób przebywa w izolacji domowej, a jedna trafiła do szpitala.





19:13

Sekretarz stanu Mike Pompeo zapowiedział, że władze USA będą starały się zatrzymać dla swoich obywateli najpotrzebniejszy sprzęt medyczny aż popyt na niego zostanie zaspokojony. Szef dyplomacji ogłosił też przeznaczenie 225 mln USD na pomoc innym krajom.

Wypowiedź Pompeo padła niecały dzień po tym, jak administracja prezydenta Donalda Trumpa i koncern 3M - czołowy producent m.in. masek N95 - wypracowały porozumienie mające umożliwić eksport masek do Kanady i innych krajów. Władze USA starały się wcześniej wymusić na firmie zablokowanie eksportu masek. Według premiera kanadyjskiej prowincji Ontario Douga Forda, w poniedziałek na granicy zatrzymano transport ok. 3 milionów masek.

19:09

W ostatnich dniach sanepid skontrolował cztery centra logistyczne Amazon w Polsce pod kątem ochrony pracowników przed zakażeniem koronawirusem w miejscu pracy. Nie znaleziono uchybień - wynika z informacji biura prasowego Amazona.

"Na chwilę obecną Państwowa Inspekcja Sanitarna zaaprobowała środki bezpieczeństwa wdrożone przez Amazon i nie znalazła żadnych uchybień w naszych procesach. Co więcej, kontrole wykazały, że w celu ochrony pracowników firma zastosowała szereg zabezpieczeń, wykraczających ponad wytyczne rządowe oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego" - napisało biuro prasowe w odpowiedzi na pytania PAP.





19:04

Ministerstwo Zdrowia: 182 nowe przypadki zakażenia na Mazowszu; łącznie w Polsce 4848.





19:01

Pekińska komisja antykorupcyjna ogłosiła, że toczy się dochodzenie przeciwko byłemu deweloperowi Ren Zhiqiangowi, który zniknął w ubiegłym miesiącu po publikacji eseju krytykującego przywódcę ChRL Xi Jinpinga za reakcję na epidemię koronawirusa.

Kontakt z Renem urwał się marcu, wkrótce po opublikowaniu przez niego w mediach społecznościowych eseju, w którym zarzucił KPCh, że w niewłaściwy sposób zareagowała na epidemię koronawirusa - informowała wówczas agencja Reutera, powołując się na znajomych Rena.

W swoim artykule Ren nazwał chińskiego przywódcę "błaznem" i nie tylko zarzucił władzom próby zatuszowania epidemii na jej początkowym etapie, ale również skrytykował późniejsze zabiegi mające na celu promowanie sukcesu partii w zwalczaniu wirusa - przekazał hongkoński dziennik "South China Morning Post", który również informował o zniknięciu mężczyzny.





18:58

Sześć kolejnych osób zakażonych koronawirusem zmarło w ostatnich godzinach w województwie śląskim - podało Ministerstwo Zdrowia. Ofiary to cztery kobiety i dwóch mężczyzn, miały od 64 do 86 lat. Liczba śmiertelnych ofiar w regionie wzrosła do 33.

Liczba nowych, potwierdzonych wynikami laboratoryjnymi zakażeń koronawirusem w regionie wzrosła o siedem i wynosi 601.

Jak podała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach (WSSE), w szpitalu zakaźnym w Raciborzu zmarły dwie mieszkanki Sosnowca w wieku 86 i 77-lat, a także 75-letni mieszkaniec Radlina i 85-letnia mieszkanka Gorzyc. W szpitalu w Częstochowie zmarł 72-letni mieszkaniec tego miasta, a w szpitalu w Tychach 64-latka z Rudy Śląskiej.





18:55

Rozwój współpracy dwustronnej w dobie pandemii COVID-19, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie jej zwalczania były tematem rozmowy szefów MSZ Polski i Węgier Jacka Czaputowicza i Petera Szijjarto - podało MSZ w komunikacie.

"Polska i Węgry są sprawdzonymi partnerami także w trudnych momentach w historii. Wzajemne wsparcie jest kluczowe dla sukcesu naszych działań przeciwko pandemii" - powiedział cytowany w komunikacie Czaputowicz podczas wideokonferencji ze swoim węgierskim odpowiednikiem.

18:52

Kolejne 786 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa. Łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 6159 - poinformowało brytyjskie ministerstwo zdrowia.







18:49

Ogólnopolską akcję #NiezpominajkaDlaMedyka zainaugurował Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) . Jej pomysłodawcą jest Chorągiew Mazowiecka ZHP im. Władysława Broniewskiego w Płocku, która przypomniała, że właśnie 7 kwietnia przypada Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia.

Do akcji może przyłączyć się każdy, kto wykona z dostępnych materiałów kwiat niezapominajki, jego zdjęcie z hasztagiem: #NiezapominajkaDlaMedyka umieści w mediach społecznościowych, a oryginał przypnie do ubrania, wspierając w ten symboliczny sposób pracowników służby zdrowia w czasie epidemii koronawirusa.





18:44

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo podał, że w jego stanie w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarło 731 osób. To najwyższa dobowa liczba zgonów na Covid-19 w Nowym Jorku. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w stanie to 5489.



18:41

Izba Poselska, niższa izba czeskiego parlamentu, przedłużyła do 30 kwietnia obowiązujący od 12 marca w całym kraju stan wyjątkowy w związku z pandemią koronawirusa. Mniejszościowy rząd premiera Andreja Babisza chciał, aby nadzwyczajne uprawnienia obowiązywały przez kolejne 30 dni.



Opozycja z kolei domagała się wyjaśnień jak rząd chce wykorzystać stan wyjątkowy.

18:37

"W Rosji szczyt epidemii koronawirusa nie został jeszcze osiągnięty" - ocenił na naradzie z urzędnikami i ekspertami prezydent Władimir Putin. Dodał, że Rosja uwzględnia "negatywne i pozytywne" doświadczenia ze świata i wezwał, by uniknąć cudzych błędów.

Putin pytał wirusologów, czy ich zdaniem możliwe jest skrócenie obecnych dni wolnych od pracy, obowiązujących w Rosji do końca kwietnia. Zaznaczył, że zależy mu na opinii i prognozach specjalistów. Podkreślił, że wiele przedsiębiorstw w kraju wstrzymało pracę.

18:33

604 osoby zarażone koronawirusem zmarły w ciągu minionej doby we Włoszech - ogłosiła Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych wynosi 17127. Od poniedziałku zakaziło się 880 osób, czyli znacznie mniej niż w minionych tygodniach.

Liczba obecnie zakażonych to ponad 94 tysiące. Od początku kryzysu potwierdzono we Włoszech 135 tys. przypadków. Wyleczonych zostało 24,3 tys. chorych.





18:30

Im bliżej Świąt Wielkanocnych, tym częściej mieszkańcy Hiszpanii łamią obowiązującą w kraju kwarantannę wprowadzoną w związku z epidemią koronawirusa. Tylko w pierwszych sześciu dniach kwietnia służby wystawiły 107 tys. mandatów i zatrzymały prawie 1000 osób.

Z danych opublikowanych we wtorek na Twitterze przez MSW Hiszpanii wynika, że pomiędzy środą a wtorkiem liczba mandatów zwiększyła się z 270 tys. do ponad 377 tys., a grono osób zatrzymanych za łamanie przepisów o stanie zagrożenia wzrosło z 2311 do 3267.

18:26

Wkrótce w regionie łódzkim rozpoczną działalność trzy kolejne mobilne zespoły pobierające próbki do testów na koronawirusa - poinformowało biuro prasowe wojewody. Teraz na terenie regionu działa 8 tzw. zespołów wymazowych, czyli grup medycznych pobierających materiał do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Sześć zespołów pobierających materiały do testów jest w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, w tym jeden wydzielony z Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego.

18:23

Wskutek pandemii koronawirusa Lufthansa postanowiła zamknąć podlegającą jej spółkę Germanwings - poinformowały niemieckie media. Koncern przewiduje, że odbudowanie popytu na loty potrwa latami i zapowiada cięcia.

Jak największej liczbie pracowników Germanwings ma zostać zaoferowana praca w innych spółkach podległych Lufthansie.

Ze względu na spodziewane długoterminowe skutki kryzysu, koncern zamierza przeprowadzić redukcje we wszystkich segmentach związanych z lotami oraz zmniejszyć pion administracyjny.





18:21

"Będziemy wprowadzać kolejne rozwiązania, które będą wspierały miejsca pracy i zapewnią płynność naszym przedsiębiorstwom" - zapowiedziała w Sejmie szefowa MRPiPS Marlena Maląg. Wskazała, że o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej złożono już ponad 340 tys. wniosków.

Minister rodziny podczas swojego wystąpienia przypomniała, że tarcza antykryzysowa funkcjonuje od 1 kwietnia, kiedy to ruszyły procedury składania wniosków do Wojewódzkich Urzędów Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy i ZUS. "Zależy nam, aby te procedury były proste, abyśmy wsparciem objęli polskiego przedsiębiorcę, każdego pracownika" - mówiła Maląg.

18:19

Sopot zamknął wszystkie cmentarze komunalne w związku z epidemią koronawirusa. Wcześniej władze Gdańska zakazały wjazdu samochodami na dwa największe cmentarze w mieście.

"Pogrzeby odbywają się tylko przy grobie bez konduktu od kaplicy. Maksymalnie w ceremonii może uczestniczyć 5 osób. W sprawie pogrzebów konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z Biurem Cmentarza" - powiedziała rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Sopocie Izabela Heidrich.

18:15

Kolejne 18 osób zmarło z powodu koronawirusa w Polsce - poinformowało po południu Ministerstwo Zdrowia. Tym samym dzisiejszy tragiczny bilans wzrósł do 22 ofiar śmiertelnych. Są też 134 nowe przypadki zakażenia - co oznacza, że dziś obecność koronawirusa potwierdzono w sumie u 253 osób. Do tej pory w Polsce koronawirusem zakaziło się 4666 osób. 129 z nich zmarło.



18:13

W Ołomuńcu w katedrze św. Wacława w związku z pandemią koronawirusa wystawiono relikwie św. Pauliny, patronki miasta i ludzi chorych. Wierni w maseczkach mogą modlić się przed relikwiarzem, zachowując odległość dwóch metrów między sobą.

Relikwie patronki Ołomuńca wystawiane są bardzo rzadko. Teraz można je zobaczyć w katedrze św. Wacława, chociaż na co dzień przechowywane są w kościele św. Maurycego. Relikwiarz ustawiony jest na schodach przed głównym ołtarzem, który oddzielony jest kratą od reszty nawy głównej. Wierni podczas modlitwy muszą respektować ogólnie obowiązujące zasady związane z ochroną przed koronawirusem: muszą mieć maseczki i - z wyjątkiem członków tej samej rodziny - muszą zachowywać odległość minimum dwóch metrów od innych osób.

"W przeszłości wstawiennictwo św. Pauliny pomagało przed chorobą nie tylko mieszkańcom Ołomuńca. Zwracamy się do niej i teraz, i za jej pośrednictwem chcemy prosić Boga, aby dał zdrowie chorym, powstrzymał epidemię koronawirusa" - powiedział biskup pomocniczy Ołomuńca Josef Nuzik. Podkreślił, że pocieszenie potrzebne jest także wszystkim, którzy zajmują się chorymi.

18:11

"Żaden kraj na świecie nie był przygotowany na to, z czym musimy się teraz zmagać. Jednak obiecałem Państwu, że polski rząd zdobędzie niezbędne środki ochronne przeciwko wirusowi. Jest to trudne, ale nie zawiedliśmy. Kolejny transport właśnie dotarł do kraju" - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu poinformował, że "na Okęciu wylądował AN-124 Rusłan, który ma na pokładzie 70 tysięcy kombinezonów ochronnych i 6 milionów maseczek medycznych". "Cały sprzęt jeszcze dzisiaj trafi do Agencji Rezerw Materiałowych" - podkreślił.

"I co najważniejsze: nie zwalniamy tempa. Krajowe wytwórnie działają na pełnych obrotach, a za kilka dni, tuż po Wielkanocy, do Polski dotrze największy transport ze wszystkich dotychczasowych" - zapowiedział Morawiecki.

18:09

Przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schaeuble w wywiadzie dla dzienników "Le Figaro" i "Die Welt" zaapelował o wykorzystywanie istniejących mechanizmów w walce z kryzysem finansowym, spowodowanym przez pandemię koronawirusa.

Były niemiecki minister finansów (w latach 2009-2017), znany ze swojej nieustępliwości wobec krajów z dużymi deficytami budżetowymi, skrytykował pomysł Włoch, Francji i Hiszpanii na walkę z kryzysem finansowym poprzez emisję koronaobligacji.

Schaeuble odparł zarzuty braku solidarności ze strony Niemiec. "Niemcy okazują solidarność: opiekujemy się ciężko chorymi pacjentami z Włoch, nawet jeśli wielu zastanawia się, czy sami nie potrzebujemy tych łóżek. Zakazaliśmy eksportu maseczek ochronnych na kilka dni, ale to był błąd. Dlatego znieśliśmy ograniczenia eksportowe w Europie" - podkreślił.

18:07

Bramki detekcyjne mierzą temperaturę ciała każdej osobie wchodzącej do Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - poinformowała rzeczniczka Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Agnieszka Wiśniewska.

"Dwie takie bramki zostały ustawione przy wejściu głównym do szpitala oraz w budynku ośrodka radioterapii w naszym głównym kompleksie szpitalnym przy ul. Dekerta. Te nowoczesne urządzenia pozwalają w szybki, bezdotykowy i precyzyjny sposób zmierzyć temperaturę ciała człowieka" - powiedziała Wiśniewska.

18:04

Wpłynęło już ok. 340 tys. różnego typu wniosków o pomoc, przewidzianą w rządowymi pakiecie antykryzysowym - poinformowała w Sejmie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak dodała, wnioski przekładają się na ok. 700 mln zł.

"Jesteśmy świadomi jak duży strumień pomocy jest potrzebny pracownikom i firmom, "tarcza" będzie dalej rozszerzana, aby każdy pracownik i pracodawca miał ochronę" - mówiła Maląg.

18:02

Decyzją wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha przed 23 szpitalami w regionie uruchomione zostaną polowe izby przyjęć przeznaczone do tzw. triażu - poinformowało biuro prasowe wojewody pomorskiego. Ma to na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

"Poleciłem szpitalom w województwie pomorskim zorganizowanie polowych izb przyjęć, aby maksymalnie zwiększyć efektywność działań w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Dzięki takiej segregacji w jednej izbie przyjęć nie stykają się pacjenci podejrzani o COVID-19 z tymi, którzy przychodzą do szpitala z innymi dolegliwościami" - wyjaśnił cytowany w komunikacie wojewoda pomorski Dariusz Drelich.





17:57

Władze Biarritz zakazały siedzenia dłużej niż dwie minuty na ławkach znajdujących się w tym mieście. Zakaz, który ukazał się w opublikowanym dekrecie, ma na celu zniechęcenie mieszkańców do zgromadzeń. "Jest to jeden ze środków walki z epidemią Covid-19" - poinformowała lokalna administracja.



W dekrecie określono, że zakaz nie ma zastosowania w "szczególnych okolicznościach", takich jak "czekanie na autobus lub usługi medyczne" czy "względy zdrowotne".





17:54

RESORT ZDROWIA POTWIERDZA KOLEJNE PRZYPADKI KORONAWIRUSA W POLSCE





Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 134 przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci kolejnych osób z powodu koronawirusa. Liczba zakażonych wzrosła do 4666, natomiast zmarło już 129 osób.





Nowe, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych, przypadki dotyczą: 20 osób z woj. dolnośląskiego, 19 z woj. kujawsko-pomorskiego, 18 z woj. łódzkiego, 13 z woj. podlaskiego, 10 z woj. świętokrzyskiego, dziewięciu z woj. zachodniopomorskiego, dziewięciu z woj. podkarpackiego, ośmiu z woj. małopolskiego, ośmiu z woj. pomorskiego, siedmiu z woj. śląskiego, sześciu z woj. opolskiego, sześciu osób z woj. wielkopolskiego i jednej osoby z woj. lubelskiego.





17:53

O umożliwienie pielęgniarkom i położnym nieodpłatnego korzystania z miejsc parkingowych zwróciło się Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w apelu do prezydentów miast, burmistrzów, wójtów.

Jak wskazano, nadzwyczajna sytuacja epidemiczna wymusiła na placówkach medycznych konieczność wypisania większości pacjentów do leczenia w warunkach domowych, co zdecydowanie zwiększyło udzielanie przez pielęgniarki i położne świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta.

17:51

Kolejne 786 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 6159 - poinformowało brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Bilans obejmuje nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między 17.00 w niedzielę a 17.00 w poniedziałek. To największa dobowa liczba zgonów od początku epidemii. Dotychczas rekordowym bilansem był ten podany w sobotę - 708 zmarłych.

Wielka Brytania stała się piątym krajem - po Włoszech, Hiszpanii, USA i Francji - w którym liczba zgonów przekroczyła 6000.







17:48

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo podał, że w jego stanie w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarło 731 osób. To nowy dobowy rekord zgonów w Nowym Jorku. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych epidemii to 5489.

Według Cuomo, szczyt pandemii jest już blisko.





17:46

Od poniedziałku do wtorku w Portugalii zmarło wskutek zakażenia koronawirusem 34 pacjentów. Łącznie z powodu zachorowania na Covid-19 odnotowano już 345 zgonów - poinformowała minister zdrowia Marta Temido.

Przedstawicielka portugalskich służb sanitarnych oświadczyła podczas konferencji w Lizbonie, że nastąpił ponad dwukrotny wzrost nowych zgonów wobec wcześniejszej doby. Przypomniała, że pomiędzy niedzielą a poniedziałkiem zanotowano ich 16.

Minister Temido odnotowała też zwiększenie dynamiki zachorowań. O ile pomiędzy niedzielą a poniedziałkiem nowych przypadków infekcji było 452, o tyle w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono 712 nowych zakażeń.





17:44

Prezes Piłkarskiej Ligi Hiszpańskiej Javier Tebas poinformował, że mimo pandemii koronawirusa anulowanie sezonu ekstraklasy nie wchodzi w grę.

"To nie jest opcja. Nie zakładamy, że nie uda nam się wznowić rozgrywek" - oświadczył Tebas podczas telekonferencji prasowej.

Szef La Liga zwrócił uwagę na fakt, że kluby poniosłyby ogromne straty finansowe, gdyby nie było możliwe dokończenie nie tylko rozgrywek ekstraklasy, ale także Ligi Mistrzów, w której wciąż uczestniczą Real i Atletico Madryt oraz Barcelona.

17:42

Lotos włącza się w akcję transportu sprzętu medycznego - po Świętach Wielkanocnych w Warszawie wyląduje największy samolot świata, którego pokład będzie wypełniony sprzętem medycznym zakupionym Lotos i KGHM Polska Miedź - poinformowała Grupa Lotos.

17:40

Światowe towarzystwa lotnicze nie są stanie zwrócić klientom pieniędzy za bilety na niezrealizowane wskutek kryzysu koronawirusowego loty i wydają im w zamian vouchery, by utrzymać płynność finansową - poinformował we wtorek szef Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Powietrznego (IATA).

Branża lotnicza jest krytykowana przez organizacje konsumenckie za łamanie zasad dotyczących wypłacania zwrotów za bilety w określonym terminie. IATA argumentuje, że jedną trzecią zatrudnionych w globalnym transporcie powietrznym wysłano na przymusowe urlopy lub zwolniono z pracy.

17:38

Królowa Elżbieta II oraz członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej przesłali Borisowi Johnsonowi życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Brytyjski premier przebywa na oddziale intensywnej terapii z powodu zakażenia koronawirusem.

"Wcześniej dzisiaj królowa wysłała wiadomość do Carrie Symonds (narzeczonej premiera - red. )i rodziny Johnsonów. Jej Królewska Mość powiedziała, że jej myśli są z nimi i życzy premierowi pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia" - poinformował Pałac Buckingham.

Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia w imieniu własnym i żony, księżnej Camilli, przesłał Johnsonowi następca tronu, książę Walii Karol - poinformowało jego biuro w Clarence House. 71-letni Karol przed kilkoma dniami sam zakończył izolację spowodowaną łagodnymi objawami koronawirusa.

Dowiedz się więcej na temat stanu zdrowia premiera Wielkiej Brytanii.





17:36

Prezydent Opola zapowiedział wprowadzenie pakietu ulg dla przedsiębiorców z terenu miasta, którzy mają problemy z powodu epidemii koronawirusa. Zarządzenie w tej sprawie ma być podpisane do końca tygodnia.

Przedmiotem ulg w Opolu w ramach tarczy mogą być m.in. należności związane z najmem, dzierżawą, użytkowaniem, które przypadały za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, dla miasta czy jego jednostek organizacyjnych.

Wnioski należy składać elektronicznie na adres wsparcie@um.opole.pl lub za pośrednictwem ePUAP.

17:34

Agencja Badań Medycznych i Ministerstwo Zdrowia podjęły decyzję o przeznaczeniu co najmniej 50 milionów złotych na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie COVID-19.









17:32

Dodatkowe 3 mln zł trafi do placówek służby zdrowia i stowarzyszeń na walkę z koronawirusem. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup środków dezynfekujących oraz jednorazowej odzieży ochronnej, jak maski, rękawiczki i okulary - poinformował Świętokrzyski Urząd Marszałkowski.

17:30

Na Białorusi potwierdzono dotąd 861 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowała agencja BiełTA. W szpitalach przebywają 794.

Najwięcej zakażonych jest obecnie w Mińsku (w szpitalach leczonych jest 497 osób), a na drugim miejscu jest Witebsk (143 osoby są w szpitalach). W obu miastach odnotowano po pięć zgonów na Covid-19.

W obwodzie mińskim hospitalizowanych jest 91 osób (oprócz tego odnotowano trzy przypadki śmiertelne), w obwodzie mohylewskim w szpitalach jest 18 osób, w obwodzie homelskim - 32, w brzeskim - 3, w grodzieńskim - 10.

17:28

Zakłady Azotowe Puławy uruchamiają produkcję środków dezynfekcyjnych na bazie wytwarzanego przez spółkę nadtlenku wodoru. Nowy produkt o nazwie Pulsept uzyskał już stosowne pozwolenie - podała spółka w informacji prasowej.

Prezes zarządu Grupy Azoty Wojciech Wardacki podkreślił, że spółka, oprócz przekazania środków finansowych na wsparcie instytucji zwalczających epidemię, stara się też pomagać na inne sposoby. "Uznaliśmy, że skoro dysponujemy technologiami i możliwościami pozwalającymi produkować środki minimalizujące ryzyko infekcji, to musimy zacząć je wytwarzać, bo to może pomóc w zwalczaniu epidemii. Jestem w tym względzie pełen uznania dla kreatywności naszych specjalistów" - powiedział Wardacki.

17:26

Rząd w ogłoszonym dziś projekcie ustawy poprawiającej Tarczę Antykryzysową wprowadza duże i ważne zmiany dla kierowców. Dotyczą one między innymi kończącego się terminu prawa jazdy i badań psychologicznych dla kierowców zawodowych.





17:24

Przewodnicząca komisji równouprawnienia i praw kobiet Parlamentu Europejskiego wezwała UE i jej państwa członkowskie do zwiększenia wsparcia dla ofiar przemocy domowej podczas kryzysu wywołanego koronawirusem.

"Te dni i nadchodzące tygodnie są szczególnie niebezpieczne dla kobiet. Wszyscy stoimy przed poważnymi wyzwaniami psychologicznymi ze względu na izolację lub kwarantannę, ale kobiety, a czasem i dzieci z domów, które nie są dla nich bezpieczne, są poddane wyjątkowo wyczerpującemu testowi skrajnych warunków" - podkreśliła w oświadczeniu austriacka eurodeputowana Evelyn Regner (S&D).





17:22

Właściciel pięciu kotów, któremu policja odmówiła przepustki w czasie ogólnokrajowej kwarantanny podczas epidemii koronawirusa, zaskarżył decyzję do Wysokiego Sądu w stanie Kerala w Indiach. Sędziowie udzielili pozwolenia na podróż do sklepu z karmą dla zwierząt.

W Indiach trwa 21-dniowa ogólnonarodowa kwarantanna, podczas której obowiązuje nakaz pozostania w domu. Mieszkanie można opuścić tylko w nagłych przypadkach lub wychodząc po niezbędne artykuły żywnościowe. Policji w keralskim Koczinie wyprawa Prakasha po karmę dla zwierząt wydała się fanaberią.

Po dwukrotnej odmowie ze strony policji Prakash, emerytowany pracownik wysokiego sądu, złożył sprawę do sądu. Powołał się na regulacje z Ustawy o przeciwdziałaniu okrucieństwu wobec zwierząt. Podczas rozprawy odbywającej się przez łącza internetowe Prakash powiedział, że jest wegetarianinem i nie może gotować mięsa w domu. Oprócz tego koty przez lata przyzwyczaiły się do karmy.





17:19

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu (RDLP) poinformowała, że przekazała 130 tys. zł na pomoc dla wielkopolskich szpitali. W środę poznański szpital zakaźny otrzyma m.in. respirator.

Środki finansowe dla szpitali w regionie zostały przekazane "w ramach solidarności społecznej i w poczuciu odpowiedzialności za dobro nas wszystkich".





17:18

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje do przedsiębiorców o możliwość robienia zakupów poza kolejką. "W niektórych placówkach wprowadzone zostały specjalne kasy dla pracowników ochrony zdrowia. Niestety, nie rozwiązują problemu, ponieważ i tak trzeba stać w kolejce przez sklepem, aby tam wejść" - czytamy w specjalnym komunikacie Rady Pielęgniarek i Położnych.





17:16

Ponad 50 ton środków ochrony osobistej, takich jak maseczki i kombinezony, przyleciało we wtorek na warszawskie Lotnisko Chopina - poinformowało na Twitterze Ministerstwo Klimatu.

Ze zdjęć zamieszczonych przez Ministerstwo Klimatu wynika, że jest to samolot rosyjskich linii Volga-Dnepr Antonov An-124.





17:11

Nawet w czasie izolacji nie traćmy pogody ducha!



17:08

W Światowy Dzień Zdrowia dostałem taką dobrą wiadomość - nie mam już wirusa - poinformował minister środowiska Michał Woś. Dodał, że obecność koronawirusa wykluczyły dwa testy.

Woś poinformował poinformował w połowie marca, że po stwierdzeniu koronawirusa u pracownika Lasów Państwowych, z którym miał kontakt, poddał się kwarantannie i wykonał badanie, a test dał wynik pozytywny.





17:03

Do czasu zakończenia procedur epidemiologicznych wstrzymano przyjęcia pacjentek do oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Miejskiego w Zabrzu. Okazało się, że kobieta, która urodziła w tej placówce pod koniec marca jest zakażona koronawirusem.

"Podczas hospitalizacji pacjentka odbyła poród siłami natury w dniu 24 marca 2020 r. W trakcie przyjęcia jak i pobytu nie wykazywała objawów oraz nie zgłaszała żadnych dolegliwości mogących świadczyć o czynnym procesie zakażenia koronawirusem" - zaznaczył zarząd szpitala w komunikacie.





16:59

Kolejnych 17 osób z personelu medycznego szpitala powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ma potwierdzone zakażenie koronawirusem. Wszystkie osoby, u których we wtorek potwierdzono obecność wirusa przebywały w kwarantannie - uspokajał starosta skarżyski Artur Berus.

"We wtorek otrzymaliśmy kolejną turę wyników. Niestety, potwierdziły one zakażenie u 17 osób, które mogły mieć styczność z oddziałem neurologii naszej placówki, gdzie pojawiło się ognisko wirusa" - powiedział starosta.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni zakażenie potwierdzono u 43 pracowników i pacjentów tamtejszej lecznicy.

16:55

Ponad trzy 3,2 mln zł na utylizacje ubrań oraz środków ochronnych zużytych przez lekarzy, ratowników i personel medyczny przekażą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - poinformowało Ministerstwo Klimatu. Jest to wkład szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w walkę ze skutkami COVID-19.

"Będziemy na bieżąco współpracować z Agencją Rezerw Materiałowych i Urzędami Wojewódzkimi, by skutecznie i sprawnie przekazywać środki szpitalom i izolatoriom tworzonym w poszczególnych województwach" - zapowiedział cytowany w informacji przewodniczący konwentu prezesów WFOŚiGW Paweł Mirowski.





16:50

30 tysięcy maseczek ochronnych, zamówionych przez katowicką spółkę Węglokoks, trafi wkrótce do domów pomocy społecznej i seniorów oraz funkcjonariuszy policji i straży miejskiej z woj. śląskiego.

Maseczki zamówiono w podczęstochowskiej firmie, znanej dotąd głównie z oferty krawatów, muszek i innych akcesoriów ubraniowych. Produkcja opiera się na certyfikowanych materiałach, które gwarantują wysoką jakość maseczek, mających chronić ludzi będących na pierwszej linii walki z koronawirusem.





16:46

Dodatkowe zaopatrzenie szpitali w tlen medyczny było m.in. tematem dzisiejszej wideokonferencji z wojewodami - poinformował wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker na swoim Twitterze.

Podczas wideokonferencji z wojewodami rozmawiano m.in. o dodatkowym zaopatrzeniu szpitali w tlen medyczny. Jest to działanie prewencyjne, aby zabezpieczyć na przyszłość jego wystarczającą ilość.

Poruszano również temat zwiększenia miejsc w izolatoriach. Do izolatorium mogą zostać skierowani pacjenci z koronawirusem, którzy ze względu na łagodny przebieg choroby nie wymagają hospitalizacji. Przyjmowane do nich mogą być również osoby, którym lekarz zlecił izolację w domu, lecz z uwagi na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka (np. osoby starsze, z obniżoną odpornością), nie powinny w nim przebywać.

16:40

Naczelny inspektor sanitarny Bułgarii Angeł Kunczew został bez zarobków - poinformował szef Krajowego Sztabu Operacyjnego prof. Wencisław Mutafczijski. Jest to skutek decyzji parlamentu o rezygnacji z wynagrodzenia przez członków władz państwowych na okres pandemii.

Deputowani bułgarskiego parlamentu postanowili zrezygnować z otrzymywania zapłaty w czasie trwania stanu nadzwyczajnego z powodu koronawirusa. Na razie stan ten obowiązuje do 13 maja.

Decyzja była poprzedzona głośnym skandalem, spowodowanym podwyżką płac deputowanych, która miała być wprowadzona 1 kwietnia. Zgodnie z regulaminem parlamentu wynagrodzenia posłów stanowią trzykrotność przeciętnej płacy brutto w sektorze budżetowym i podlegają co kwartał rewaloryzacji.





16:35

Jak dowiedział się reporter RMF FM, Grzegorz Kwolek, od 1 kwietnia w ramach programu "Zdalna Szkoła" podpisano dopiero 3 umowy, które umożliwią dofinansowanie ze środków unijnych zakupu komputerów, tabletów i oprogramowania.



16:32

Rząd Izraela przyjął regulacje, ustanawiające nakaz noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych. Przepisy wejdą w życie w niedzielę. Zaostrzono też ograniczenia w transporcie zbiorowym i handlu.

Jak pisze "Times of Israel", nakaz noszenia masek po wyjściu z domu nie będzie dotyczył m.in. dzieci poniżej szóstego roku życia, osób z zaburzeniami uniemożliwiającymi korzystanie z maski i kierowców samochodów. Dopuszczone są samodzielnie robione maski.

W Izraelu stwierdzono dotychczas 9006 przypadków zakażenia koronawirusem, a 60 osób zmarło w wyniku infekcji







16:27

Pracownicy wrocławskiej Hali Stulecia na drukarce 3D drukują przyłbice dla strażaków. Tym samym przyłączają się do akcji pomocy Ochotniczym Strażom Pożarnym organizowanej przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ufundował dla 30 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zapas środków ochrony osobistej, w tym maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące.

"Przyłączając się do akcji możemy wspomóc prawdziwych bohaterów, którzy w czasie trwania pandemii podwójnie narażają swoje życie. Jako strażacy ratują ludzi z różnych opresji, a przecież każda interwencja może zakończyć się dla nich zarażeniem koronawirusem" - powiedziała prezes Hali Stulecia Magdalena Piasecka.





16:21

Przedsiębiorca z Galicji był przesłuchiwany przed sądem w sprawie kradzieży 2 mln maseczek ochronnych typu FFP2. Cenne w czasach pandemii produkty sprzedał w Portugalii rzekomo za 60 tys. euro, ponieważ zapewniające wysoki poziom ochrony maseczki były już przeterminowane.

Maseczki i inne produkty sanitarne znajdowały się w magazynie firmy Oxidoc, w strefie przemysłowej Tambre koło Santiago de Compostela. Firma ogłosiła upadłość w 2013 roku i nie prowadziła działalności handlowej.

Po znalezieniu nabywcy w Portugalii w połowie lutego Javier Conde Fiestras włamał się do magazynu firmy, zrywając kłódkę i dwa dni wywoził stamtąd materiały samochodem ciężarowym i dwiema furgonetkami. Pozostawił tylko 1000 maseczek.







16:17

W ramach obywatelskiej akcji "Maseczki dla Polski" dotarł do Olsztyna transport 240 tys. maseczek ochronnych wielokrotnego użytku. W najbliższych dniach mają one trafić do mieszkańców miasta i sąsiednich gmin.

Maseczki, które przywieziono dwoma tirami, zostały przekazane przez organizatorów akcji władzom Olsztyna. Mają trafić bezpłatnie do mieszkańców tego miasta oraz tzw. miejskiego obszaru funkcjonalnego, obejmującego sześć ościennych gmin - Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda.

Jak podkreślił reprezentujący organizatorów Ireneusz Iwański, akcja "Maseczki dla Polski" jest działaniem obywatelskim, które zrodziło się z potrzeby chwili. Produkcja i dostawa maseczek była możliwa dzięki wsparciu kilku firm i fundacji.

16:15

W Japonii zmarła kobieta rzekomo pobita przez męża po kłótni o obniżenie jej pensji z powodu pandemii koronawirusa - napisał dziennik "Mainichi Shimbun". Tymczasem na Tajwanie para 40-latków prawdopodobnie popełniła samobójstwo podczas kwarantanny.

Eksperci oceniali, że kryzys epidemiczny i wymuszona izolacja od społeczeństwa mogą być dla ludzi bardzo stresujące, a w niektórych rodzinach mogą nasilać napięcia i przemoc domową.





16:10

Światełko w tunelu w leczeniu koronawirusa. Terapia zastosowania w Klinice Chorób Zakaźnych Szpitala klinicznego nr 1 w Lublinie daje bardzo dobre efekty. 3 pacjentów, którym tydzień temu podano leki mające powstrzymać stan zapalny w organizmie, a nie likwidować samego wirusa, jest w bardzo dobrym stanie. Wcześniej lekarze nie wykluczali, że osoby te będą musiały korzystać z pomocy resporatora.



16:04

Samorząd Zawiercia udostępni medykom z miejscowego szpitala tzw. mieszkania chronione, w których czasowo zamieszkają bez obawy narażania bliskich na zakażenie koronawirusem. Miasto może też wkrótce skierować pracowników służby zdrowia do hotelu Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Jak przypominają przedstawiciele lokalnych władz, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i inni pracownicy szpitala walczą z koronawirusem w pierwszej linii, narażając się na zakażenie.





15:58

Jeżeli kończy Ci się prawo jazdy możesz poczekać z wyrobieniem nowego dokumentu. Rząd w ogłoszonym projekcie ustawy rozszerzającej tarczę antykryzysową wprowadził zmiany dla kierowców. Administracyjnie zostanie wydłużona ważność dokumentu, uprawnień do kierowania pojazdami, szkoleń okresowych i badań lekarskich oraz psychologicznych dla zawodowych kierowców.

Druga zmiana dotyczy wydłużenia ważności tablic rejestracyjnych i pozwoleń czasowych. Jeśli ich termin upływa teraz, to zostanie wydłużony do 14 dni po zakończeniu epidemii.





15:56

W ramach akcji "Lot do Domu" do kraju powróciło 54 tysiące Polaków, których pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 rozdzieliła z bliskimi - poinformowały w komunikacie Polskie Linie Lotnicze LOT.



Przewoźnik podkreślił, że podczas tej największej w jego historii operacji, LOT wykonał 388 rejsów z sześciu kontynentów, zabierając pasażerów m.in. z: Peru, Meksyku, Argentyny, Japonii i Korei Południowej. W akcji "Lot do Domu" polski przewoźnik wykorzystał 44 maszyny.





15:52

Co zmieni się w tarczy antykryzysowej? Koniecznie przeczytaj!



15:50

W Szwecji liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w ciągu doby wzrosła o 114 osób do 591. Dotychczas potwierdzono 7693 przypadków covid-19 - podał we wtorek Urząd Zdrowia Publicznego.



Według głównego epidemiologa Andersa Tegnella statystyki obejmują zarejestrowane w ciągu doby przypadki z kilku poprzednich dni. W Szwecji średnio dziennie przybywa około 40 zgonów - oświadczył na konferencji prasowej Tegnell.



Jak podkreślił Szwecja "jest znacznie dokładniejsza w rejestracji ofiar śmiertelnych" niż inne kraje.





15:47

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 rektor Uniwersytetu Warszawskiego do 15 maja przedłużył zawieszenie wykładów i zajęć na uczelni. Kwaterowanie nowych osób w domach studenckich wstrzymano do końca czerwca br. - poinformowała uczelnia.



Pierwotnie UW zawiesił wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów, słuchaczy od 11 marca do 14 kwietnia.





15:44

Nie zapominamy o najmłodszych!



15:42

Największy transportowy samolot świata, po Wielkanocy przywiezie do Polski 400 ton sprzętu do walki z koronawirusem - nawet 7 milionów masek, kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych i kilkaset tysięcy przyłbic zakupionych przez KGHM i Lotos - poinformowała spółka KGHM Polska Miedź.



Spółka podała, że Antonow An-225 Mrija, największy transportowy samolot świata, wyląduje na lotnisku w Warszawie we wtorek 14 kwietnia. Przywiezie do Polski środki niezbędne do walki z koronawirusem.



"Na wypełnionym po brzegi pokładzie, mieszczącego aż 400 ton ładunku samolotu, znajdzie się nawet 7 milionów maseczek typu P2, kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych i kilkaset tysięcy przyłbic" - poinformował KGHM.



15:40

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski zdecydował o odwołaniu wszystkich części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych, które miały się odbyć między 15 kwietnia a 31 maja. Sesja wiosenna została wydłużona do 30 listopada 2020 r.



Resort zdrowia przekazał we wtorek, że decyzja zapadła w związku ze wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zwiększającą się liczbą zachorowań na COVID-19.



Ministerstwo zdrowia podało, że dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w porozumieniu z szefem MZ ustali nowe terminy Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL).



Diagności laboratoryjni, którzy mieli przystąpić do odwołanego PESDL, mają zostać poinformowani o nowych terminach co najmniej na dwa tygodnie przed datą egzaminu. Informacje o nowych terminach zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych.





15:35

Wszystkim, którzy ratują życie i zdrowie, szczególnie w tym trudnym czasie, DZIĘKUJĘ! Jesteście naszymi Bohaterami - napisał we wtorek na Twitterze prezydent Andrzej Duda.



15:20

Tarcza antykryzysowa po nowemu. Firmy zatrudniające od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.



Rząd chce zaproponować objęcie zwolnieniem ze składek wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników. Do liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi nie będą wliczani pracownicy młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego.



Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji, zmiany przewidziane w projekcie będą kosztowały sektor finansów publicznych 18 mld 459,88 mln zł.

Natomiast rozszerzenie kręgu podmiotów zwolnionych z opłacania składek, do zatrudniających do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym, przy uwzględnieniu zasady dofinansowania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc to miesięczny koszt ok. 2,1 mld zł.



"Całkowity szacowany koszt rozszerzenia zwolnienia za okres 3 miesięcy wynosi ok. 6,3 mld zł. Dodatkowo zwolnienie ze składek wszystkich spółdzielni socjalnych powoduje szacunkowy koszt za 3 miesiące wynoszący 5,7 mln zł, natomiast nie uwzględnienie w liczbie ubezpieczonych uprawniających do zwolnienia ze składek pracowników młodocianych, spowoduje szacunkowy wyższy koszt za 3 miesiące wynoszący ok. 31,2 mln" - wyliczono.



15:18

O Borisie Johnsonie zwykło się mówić "larger than life" - większy niż samo życie. Ostatnie 24 godziny dowiozły, jak łatwo efektowne powiedzenia weryfikuje rzeczywistość. Brytyjski premier ma 55 lat. Wczoraj trafił na oddział intensywnej terapii szpitala St. Tomasza w Londynie. 12 dni temu zdiagnozowano u niego koronawirusa.





15:16

Projekt zmian w tarczy antykryzysowej: wakacje składkowe także dla firm z 49 pracownikami.



Z 3-miesięcznych "wakacji składkowych" będą mogły korzystać też firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników, ulga wyniesie 50 proc. składek - przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd i skierowany do Sejmu projekt nowelizacji tarczy antykryzysowej. Zmiany zawarte w projekcie będą kosztować finanse publiczne ok. 18,5 mld zł.



Jak wyjaśniono, projekt rozszerza krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych "wakacji składkowych", tj. zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób.





15:06

11 razy w ciągu jednego dnia wyszła na zakupy mieszkanka północy Włoch, łamiąc tym samym wprowadzone z powodu pandemii przepisy, ograniczające możliwość opuszczania domu. Ukarano ją grzywną w wysokości 280 euro - podał we wtorek lokalny dziennik "Il Piccolo".



Według gazety, starsza mieszkanka miasteczka Grado w regionie Friuli - Wenecja Julijska - wywołała zainteresowanie patrolu straży miejskiej, który zauważył, że stale wychodzi na kolejne niewielkie zakupy. Funkcjonariusze prosili ją kilkakrotnie, by więcej tego nie robiła i wróciła domu. Gdy kobieta wyszła po raz jedenasty w ciągu dnia, postanowili ją ukarać.



Wymierzona grzywna wzrośnie z 280 do 400 euro, jeśli kobieta nie zapłaci jej w ciągu miesiąca.





15:01

Dwieście tysięcy maturzystów czeka na decyzję rządu w sprawie terminu egzaminu na koniec szkoły średniej. Każda decyzja jest lepsza niż brak informacji - mówią w rozmowie z RMF FM.



Brak informacji budzi obawy dyrektorów, którzy boją się zbyt wczesnego powrotu uczniów do placówek i ewentualnych zarażeń wśród młodzieży i nauczycieli.





15:00

Zamknięto Dom Pomocy Społecznej w wielkopolskich Psarach w powiecie ostrowskim - podał starosta powiatu Paweł Rajski. W środku znajduje się 200 osób, w tym 166 pensjonariuszy. Powodem jest zakażenie koronawirusem jednej z pielęgniarek DPS.

14:57

Dla tych, którzy są na pierwszej linii frontu! DZIĘKUJEMY!!!

14:55

Ma powstać "mapa drogowa" wychodzenia z unijnej kwarantanny:



14:43

Rząd rozszerza tarczę antykryzysową. Wartość pomocy to 11 mld zł. Wprowadzony zostanie zasiłek dla rolników objętych kwarantanną - 50 procent minimalnej pensji krajowej.



Projekt nowelizacji tarczy antykryzysowej: z 3-miesięcznych "wakacji składkowych" będą mogły korzystać też firmy zatrudniające do 49 pracowników.



14:30

Korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon jako pierwsza alarmowała o dramatycznej sytuacji Polaków pracujących w Holandii, którym agencje pracy tymczasowej nie zapewniają odpowiedniej ochrony przed koronawirusem.





14:15

Jeszcze nie czas na optymizm:



14:00

Akcja #BrawaDlaWas w Światowy Dzień Zdrowia:



Wideo youtube

13:53

Ludzi brak za to... niedźwiedzie grasują!







13:44

Tego bloga nie można przegapić!



Przyjęta naprędce ustawa o głosowaniu korespondencyjnym w art. 17 przewiduje kary do 3 lat więzienia za niszczenie, uszkadzanie, ukrywanie, przerabianie, podrabianie i kradzież kart do głosowania. Projekt nawet po wprowadzeniu poprawek nie przewiduje jednak żadnej kary za obrót, czyli ich odsprzedawanie. Zawiera jedynie przepis, że głosowanie jest "osobiste" i to bez sankcji za jego naruszenie - pisze Tomasz Skory.





13:41

Będziemy nosić maseczki "domowej roboty"?

13:29

Nowe dane z Hiszpanii



13:20

W Światowy Dzień Zdrowia " Brawa Dla Was"

/ /

7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku ma on szczególny charakter. O godzinie 13 Polacy wyszli na balkony, stanęli w oknach i bili brawo tym, którzy są na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem.



13:09

Składki na niektóre ubezpieczenia będzie można odroczyć w czasie. Część opłat za polisy zostanie rozłożona na raty.

Branża ubezpieczeniowa ogłosiła pakiet ułatwień dla klientów, który ma pomóc złagodzić szok finansowy wywołany epidemią koronawirusa.

12:58

Postępowania dyscyplinarne i mandaty - takimi konsekwencjami zakończył się dla 8 policjantów z Poznania niedzielny grill w miejskim zieleńcu.

Jak przekazał rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak: "Ośmiu policjantów z Ruchu Drogowego opuściło swoje rejony służbowe, zjechali z różnych stron Poznania nad Maltę i rozpalili grilla w miejskim zieleńcu".

"Wszyscy mają wszczęte postępowania dyscyplinarne za naruszenie procedur służbowych. Kary będą surowe" - zapowiedział rzecznik.

Dodał, że za złamanie rządowych restrykcji funkcjonariusze zostali także ukarani mandatami w wysokości 500 złotych.

12:50 POLACY PODZIĘKUJĄ SŁUŻBIE ZDROWIA

Już za 10 minut, o godzinie 13:00, Polacy w całym kraju wspólnie - w ramach akcji #BRAWADLAWAS - podziękują pracownikom służby zdrowia walczącym z epidemią koronawirusa.



/ Tomasz Wojtasik / PAP

12:49 WŁOCHY

Do 94 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem: 5 medyków zmarło w ciągu ostatniej doby.

Od początku kryzysu epidemiologicznego w tym kraju zmarło również 26 pielęgniarek i pielęgniarzy.

W tej chwili wśród personelu pielęgniarskiego jest ponad 6500 zakażonych koronawirusem: o mniej więcej 1000 więcej niż w weekend.

To w tej grupie zawodowej służby zdrowia rejestruje się największy odsetek infekcji koronawirusem: zakażeni z tej grupy stanowią 52 procent wszystkich zainfekowanych pracowników placówek medycznych.

12:43 HISZPANIA

W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii zmarło 743 chorych na COVID-19, stwierdzono również 5 478 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował resort zdrowia w Madrycie.

W sumie od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono w tym kraju u ponad 140 tysięcy ludzi, spośród których 13 798 zmarło.

12:31 PRZED ŚWIĘTAMI SKLEPY ZMIENIAJĄ GODZINY PRACY

Duże sieci handlowe zmieniają tryb pracy: chodzi o ułatwienie klientom zrobienia zakupów przed Wielkanocą.

I tak np. sklepy sieci Biedronka będą działać od dzisiaj do 10 kwietnia całodobowo. Również część sklepów sieci Lidl pracować będzie przez 24 godziny na dobę, pozostałe zaś - z wyłączeniem godzin między 3:00 a 4:00 w nocy.

O szczegółach zmian wprowadzonych w tych i innych sieciach przeczytacie TUTAJ! >>>>



12:22

Niektórzy księża mają problem z przestrzeganiem rządowych obostrzeń wprowadzonych w ramach walki z epidemią koronawirusa.

Zgodnie z nimi, w zgromadzeniach religijnych może uczestniczyć tylko 5 osób - poza osobami, których obecność jest dla organizacji uroczystości konieczna. Tymczasem niektórzy księża wpuszczają do kościołów znacznie liczniejsze grupy wiernych.

O dwóch takich przypadkach doniosła choćby policja z Opoczna w Łódzkiem: w ostatnią niedzielę w jednym z tamtejszych nabożeństw brało udział 17 wiernych, w innym - aż 48.

12:14 SŁOWACJA i CZECHY

Słowacja wprowadza zakaz przemieszczania się w czasie Wielkanocy. Tamtejsze władze obawiają się, że masowe świąteczne spotkania doprowadzą do nasilenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Czesi z kolei łagodzą restrykcje: zezwolili właśnie na uprawianie sportu na zewnątrz - i bez maseczek ochronnych.

12:08 POLACY BOJĄ SIĘ UTRATY PRACY

Strach przed utratą pracy jest w Polsce najwyższy od dekady: odsetek ludzi dostrzegających duże ryzyko zwolnienia wzrósł w ciągu kwartału z 9 do 26 procent. Niemal połowa z nas obawia się obniżki pensji, a 16 procent - likwidacji naszej firmy.

Takie wyniki przynosi badanie przeprowadzone przez firmę pośrednictwa pracy Randstad.

Największe obawy mają - jak wynika z badania - mieszańcy centralnej Polski: województw mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. W tych regionach co trzecia osoba dostrzega duże ryzyko utraty pracy.

Zdecydowanie lepiej jest na zachodzie kraju, gdzie zwolnienia obawia się tylko 18 procent mieszkańców.

Jeśli zaś wziąć pod uwagę poszczególne zawody, to największy pesymizm w kwestii utrzymania pracy wykazują kasjerzy i sprzedawcy, a także pracownicy biurowi.

Na przeciwnym biegunie są kierowcy i wykwalifikowani pracownicy fizyczni.

11:58 TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Będzie rozszerzenie zwolnienia z płacenia ZUS-u przez 3 miesiące: nowe przepisy mają objąć nawet firmy zatrudniające 49 osób. Będzie to jednak tylko zwolnienie częściowe - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.

11:43 ZASKAKUJĄCE WNIOSKI NAUKOWCÓW

Koronawirus utrzymuje się w powietrzu dłużej, niż sądzono, nawet przez minuty - takie wnioski przyniosły badania czterech fińskich ośrodków badawczych, które w swoich pracach wykorzystały superkomputer i typową sytuację w sklepie spożywczym.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Badanie: Koronawirus unosi się w powietrzu dłużej, niż zakładano

Zaskakujące wnioski przyniosły również badania koreańskich naukowców, którzy analizowali dotychczasowe przypadki zachorowań: pojawiły się bowiem obawy, że koronawirus może "ukryć się" w ludzkich komórkach i reaktywować po pewnym czasie. Jak donosi brytyjski dziennik "The Sun", u 51 pacjentów uznanych za wyleczonych ponownie wykryto obecność koronawirusa.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Koronawirus reaktywacja? Zaskakujące wyniki badań w Korei Południowej

11:24 KGP o ŁAMANIU ZASAD SPOŁECZNEJ KWARANTANNY

Insp. Mariusz Ciarka, rzecznik KGP: od wejścia w życie ograniczeń w zakresie gromadzenia się i przemieszczania wystawiono 9700 mandatów; ponad 2300 przypadków zakończyło się skierowaniem wniosków o ukaranie do sądu.

11:08 WYBORY KOPERTOWE

Przygotowany przez PiS projekt ustawy, zgodnie z którym wybory prezydenckie 2020 miałyby odbyć się w drodze głosowania wyłącznie korespondencyjnego i umożliwiający zmianę terminu wyborów, jest już w Senacie.

Nie wiadomo na razie, kiedy izba się nim zajmie.

Jak przypomniała jednak wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon: marszałek Tomasz Grodzki "zapowiadał, że ta ustawa będzie bardzo wnikliwie w Senacie analizowana, zostaną sformułowane prośby o opinie ekspertów, być może wysłuchanie publiczne".

Na zajęcie stanowiska ws. ustawy przyjętej przez Sejm Senat ma 30 dni.

W tej chwili najbliższe posiedzenie Senatu zaplanowane jest na 13-14 maja.

10:49 POLITYCZNA ANALIZA ZABORSKIEGO

"Nowe podziały społeczne? Nowe priorytety w polityce? A może nowy rodzaj polityka? Co przyniesie nam rzeczywistość, której granice szybko i bezwzględnie wyznaczył koronawirus, a w ślad za nim zestaw naszych reakcji mających go pokonać?".

Takie pytania stawia w swoim najnowszym tekście dziennikarz RMF FM Marcin Zaborski - a odpowiadają na nie eksperci.

"Zawirusowana polityka. Co po pandemii?". Przeczytajcie koniecznie!

10:33 BILANS EPIDEMII w POLSCE

4 osoby zakażone koronawirusem, o których śmierci poinformował właśnie resort zdrowia, to: 64-letni mężczyzna hospitalizowany w Krakowie, 83-letnia kobieta, która leczona była w szpitalu w Tychach, 77-latek hospitalizowany w Poznaniu i 85-latek, który przebywał w szpitalu w Łańcucie.

Wszyscy - jak podkreśliło ministerstwo - mieli choroby współistniejące.

Ponadto - jak przekazało ministerstwo - w całym kraju potwierdzono 119 nowych przypadków zakażenia koronawirusem: 32 w Śląskiem, 19 w województwie dolnośląskim, 16 w Wielkopolsce, 14 w Małopolsce, 10 w województwie lubelskim, 7 w Świętokrzyskiem, 7 w Zachodniopomorskiem, 5 na Podlasiu, 4 w województwie warmińsko-mazurskim, 3 na Podkarpaciu i 2 w województwie pomorskim.

10:28

Od rana w Faktach RMF FM razem z naszymi Słuchaczami poszukujemy prywatnego azylu, w którym można się schować przed tym, co wokół nas.

Kapitalny pomysł ma Monika: maluje w zaciszu domowym.

Przysłała do nas zdjęcie swojej pracy - to kolorowy portret "Batmana":



Obraz pani Moniki / Gorąca Linia / RMF FM

10:22

O śmierci 4 zakażonych koronawirusem i 119 nowych przypadkach infekcji poinformował resort zdrowia. Tym samym liczba potwierdzonych przypadków zakażenia nowym wirusem wzrosła w Polsce do 4 532. 111 chorych nie zdołano uratować.

10:07 POLSKA

111 ofiar śmiertelnych i 4532 zakażenia - to najnowsze dane nt. epidemii koronawirusa w naszym kraju przekazane właśnie przez resort zdrowia.



/ RMF FM /

09:57 UKRAINA

O 143 - do 1462 - wzrosła w ciągu minionej doby liczba zakażonych koronawirusem na Ukrainie - ogłosiło Centrum Zdrowia Publicznego. Bilans ofiar śmiertelnych wśród chorych na COVID-19 zwiększył się o siedem - do 45.

09:39 POLSKA

W poniedziałek blisko 150 tysięcy ludzi objętych było w Polsce kwarantanną, a ponad 36 tysięcy nadzorem epidemiologicznym - poinformowało w dziennym raporcie Ministerstwo Zdrowia.

W szpitalach - w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia - przebywało prawie 2,5 tysiąca pacjentów.



Liczba wyzdrowiałych zakażonych koronawirusem wzrosła natomiast 6 kwietnia o 29 - do 191.

09:34 POLSKA

O 29 nowych wyzdrowiałych poinformował resort zdrowia w raporcie z poniedziałku: tym samym liczba zakażonych koronawirusem, którzy wyzdrowieli, wzrosła do 191.

/ RMF FM /

09:07 USA

Co najmniej 1150 chorych zmarło w USA w ciągu 24 godzin z powodu koronawirusa - a ponad połowę ofiar śmiertelnych zanotowano tego dnia w stanie Nowy Jork: tam liczba zmarłych z powodu koronawirusa wzrosła w ciągu doby o 599 - do 4758.

W poniedziałek liczba tysiąca ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczona została również w stanie New Jersey: zmarło tam dotąd już 1003 chorych na COVID-19.

727 ofiar śmiertelnych zanotowano w Michigan, 512 - w Luizjanie.

08:47 WYBORY KOPERTOWE

Projekt ws. wyborów kopertowych, uchwalony w Sejmie głosami Prawa i Sprawiedliwości, zawiera sporo zaskakujących zapisów.

Bardzo ciekawie brzmi np. artykuł 16 ustawy, który mówi, że w czasie wyborów przeprowadzająca je Poczta Polska będzie zwolniona z obowiązku świadczenia innych usług pocztowych. Czyli nie będzie musiała dostarczać listów i paczek.

Z kolei zgodnie z artykułem 4, traktującym o procedurze dopisywania się do spisu wyborców, jeżeli np. ktoś zameldowany jest w Przemyślu, a mieszka w Warszawie i tam chciałby głosować, to na dopisanie się do spisu wyborców w stolicy będzie miał... jeden dzień.

08:31 NIEMCY

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zmarło 173 zakażonych koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w tym kraju do 1607.

Warto również zauważyć, że dobowa liczba zgonów z powodu COVID-19 wzrosła w stosunku do danych z dnia poprzedniego o 81 przypadków.

W ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech zarejestrowano 3 834 nowe zakażenia koronawirusem. Oznacza to, że od początku epidemii odnotowano tam już 99 225 takich infekcji.

Co istotne, już drugi dzień z rzędu liczba nowych zakażeń nie sięgnęła poziomu 4 tysięcy, co oznacza spadek w stosunku do dni poprzednich, kiedy w ciągu doby rejestrowano około 6 tysięcy nowych przypadków.

07:58

Analizując dane dotyczące ruchu lotniczego, sztuczna inteligencja przewidziała początek wybuchu pandemii COVID-19 wcześniej, niż wskazywały na to oficjalne informacje. Teraz może się okazać nieoceniona w zmaganiach z chorobą - twierdzi ekspertka z Uniwersytetu Łódzkiego.

Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska z Wydziału Zarządzania UŁ przekonuje mianowicie, że sztuczna inteligencja może pomóc w pracach nad szczepionką przeciwko koronawirusowi: chodzi o to, by w czasie dużo krótszym, niż zrobiłby to człowiek, przeanalizować w poszukiwaniu związków i zależności setki tysięcy pochodzących z całego świata danych.

Na tym nie koniec.

"(Sztuczna inteligencja) może nas wesprzeć w diagnozowaniu osób zarażonych i identyfikacji nosicieli, a także - dokonując predykcji zapotrzebowania na sprzęt medyczny czy potencjalnego obłożenia poszczególnych oddziałów - ułatwić zarządzanie posiadanymi zasobami" - tłumaczy dr Dominika Kaczorowska-Spychalska.

07:47 BIAŁORUŚ

Mężczyzna, którego matka zmarła z powodu COVID-19, żąda wszczęcia sprawy karnej przeciwko prezydentowi Białorusi. Jego zdaniem, w dobie pandemii koronawirusa Alaksandr Łukaszenka "nie podjął odpowiednich działań dla ochrony ludności".

07:39 PORANNA ROZMOWA w RMF FM

Tomasz Siemoniak, wiceszef Platformy Obywatelskiej, będzie o 08:02 gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

Wśród tematów: forsowany przez PiS projekt wyborów kopertowych i dymisja wicepremiera Jarosława Gowina, który odszedł z rządu w geście sprzeciwu wobec majowego terminu głosowania. Jak skończy się ta burza i czy to dobrze, że w czasie epidemii koronawirusa politycy skupiają się na walce o władzę?

Zapraszamy na rozmowę Roberta Mazurka z Tomaszem Siemoniakiem!

07:26 WYBORY KOPERTOWE

"Ten projekt jest zasadniczo niezgodny z konstytucją (...) Trudno byłoby uczestnictwo w takim procesie traktować jako działanie prodemokratyczne, mające na celu sprzyjanie ustrojowi demokratycznemu w państwie" - tak konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski ocenia w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Patrykiem Michalskim najnowszy projekt ustawy autorstwa PiS, który ma wprowadzić wybory kopertowe.

Oprócz głosowania wyłącznie korespondencyjnego projekt ma umożliwić przesunięcie wyborów o tydzień: z 10 na 17 maja 2020 roku.

Prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego, w długim wywodzie, krok po kroku, wyjaśnia, dlaczego głosowanie proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość nie ma nic wspólnego ze znanymi nam wyborami, które zostały opisane w konstytucji i Kodeksie wyborczym.

Według niego, przygotowany przez PiS projekt m.in. łamie zasady rzetelności i tajności wyborów oraz zasadę jednodniowego głosowania w wyborach prezydenckich, wprowadza niedozwoloną zmianę kalendarza wyborczego w trakcie rozpoczętej już procedury wyborczej i ogranicza prawa polityczne obywateli.

06:58 CHINY

W ciągu ostatnich 24 godzin - po raz pierwszy od wybuchu epidemii - nie zanotowano w chińskim Wuhanie żadnego zgonu z powodu koronawirusa - takie informacje przekazał Pekin.

Co więcej, w całych Chinach zarejestrowano w ciągu doby tylko 32 nowe zakażenia koronawirusem: we wszystkich przypadkach chodziło o powracających z zagranicy.

06:39 USA

Co najmniej 1150 chorych zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w USA z powodu koronawirusa - takie tragiczne dane dotarły minionej nocy polskiego czasu z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore w stanie Maryland. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych wzrosła do 10 783.

Poniedziałek był kolejnym już dniem, w którym w Stanach Zjednoczonych liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 przekroczyła 1000. Jednocześnie była ona niższa niż w niedzielę, gdy z powodu koronawirusa zmarło ponad 1200 ludzi.

06:31

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczyła w Polsce 100: wedle najnowszych danych, na COVID-19 zmarło w naszym kraju 107 ludzi.

Najwięcej: na Śląsku i Mazowszu.

Dane Ministerstwa Zdrowia mówią również o 4413 potwierdzonych od początku epidemii zakażeniach koronawirusem.

Parlament tymczasem zajmuje się kwestią wyborów prezydenckich.

Wieczorem Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie 2020 miałyby być przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Projekt stanowi również, że w stanie epidemii marszałek Sejmu może zarządzić zmianę określonego wcześniej terminu wyborów.