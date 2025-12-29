​59 balonów meteorologicznych wleciało w Wigilię do Polski z Białorusi - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Natrafiono także na urządzenia lokalizacyjne GPS.

Balon przemytniczy z Białorusi, fot. zdjęcie ilustracyjne/KPP Sokółka/Komenda Główna Straży Granicznej /Materiały prasowe

Jak informowaliśmy w piątek 26 grudnia, tzw. balony przemytnicze naruszyły w Wigilię polską przestrzeń powietrzną . Reporter RMF FM Krzysztof Zasada dowiedział się, że policjanci oraz strażnicy graniczni natrafili na 13 balonów z ładunkami papierosów, a także na 5 samych pakunków. W każdym znajdowało się około 1500 paczek papierosów.

Oprócz tego natrafiono na urządzenia lokalizacyjne GPS.

W większości na kontrabandę funkcjonariusze natrafili w województwie podlaskim. Cztery przypadki dotyczą również Lubelszczyzny.

Przemytnicze balony z Białorusi wleciały do Polski. Dotychczasowe ustalenia

Mamy do czynienia z przemytem, jednak - czego nie wykluczają służby - może chodzić też o sprawdzenie reakcji polskich systemów wykrywających obiekty powietrzne.

Wiadomo, że balony leciały nawet na pułapie 9 tys. metrów. Incydenty te obciążają systemy monitoringu, a także są uciążliwe nie tylko dla służb mundurowych, ale także mieszkańców obszarów przygranicznych - na Lubelszczyźnie jeden z balonów z ładunkiem zerwał sieć energetyczną, pozbawiając wielu odbiorców prądu.



Co zrobić w przypadku natrafienia na nieznany obiekt?

Policja informuje, że w przypadku znalezienia balonu, nie należy zbliżać się do niego ani podejmować działań na własną rękę.

"W przypadku uzyskania informacji o miejscu ich znalezienia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112 i powiadomić odpowiednie służby"- dodano.