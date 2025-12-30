Amerykańska policja poszukuje 35-letniej Elleshii Seymour, mieszkanki stanu Utah, która została oskarżona o uprowadzenie czwórki swoich dzieci i ucieczkę do Europy. Kobieta miała uwierzyć, że do Salt Lake City zbliża się apokalipsa.

Kamery monitoringu na lotnisku w Salt Lake City zarejestrowały kobietę, gdy wsiadała z dziećmi do samolotu do Chorwacji / Zrzut ekranu

Pod koniec listopada Elleshia Seymour zabrała czwórkę dzieci z Salt Lake City i poleciała z nimi do Chorwacji.

Były mąż Elleshii, Kendall Seymour, poinformował, że kobieta obawiała się zagłady.

Kendall Seymour podkreśla, że nie wiedział o apokaliptycznych obawach byłej żony; ujawniono jej tajny profil na TikToku z takimi treściami.

Władze Utah wydały alert o zaginięciu dzieci: 11-letniego Landona, 8-letniego Leviego, 7-letniej Hazel i 3-letniego Jacoba.

Wsiadła z czwórką dzieci do samolotu do Chorwacji

Do dramatycznych wydarzeń doszło pod koniec listopada. Z ustaleń policji wynika, że Elleshia Seymour zabrała czwórkę dzieci na lotnisko w Salt Lake City. Cała rodzina wsiadła na pokład samolotu do Chorwacji.

Były mąż Elleshii, Kendall Seymour, ojciec trójki jej dzieci, w rozmowie z lokalną telewizją KSL-TV powiedział, że wszystko wskazuje na to, iż jego była żona jest przekonana, że Salt Lake City czeka zagłada.

Ona to planowała, ponieważ wyjechała 30 listopada podczas mojej przerwy w opiece - podkreślił mężczyzna.