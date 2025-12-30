Amerykańska policja poszukuje 35-letniej Elleshii Seymour, mieszkanki stanu Utah, która została oskarżona o uprowadzenie czwórki swoich dzieci i ucieczkę do Europy. Kobieta miała uwierzyć, że do Salt Lake City zbliża się apokalipsa.

  • Pod koniec listopada Elleshia Seymour zabrała czwórkę dzieci z Salt Lake City i poleciała z nimi do Chorwacji.
  • Były mąż Elleshii, Kendall Seymour, poinformował, że kobieta obawiała się zagłady.
  • Kendall Seymour podkreśla, że nie wiedział o apokaliptycznych obawach byłej żony; ujawniono jej tajny profil na TikToku z takimi treściami.
  • Władze Utah wydały alert o zaginięciu dzieci: 11-letniego Landona, 8-letniego Leviego, 7-letniej Hazel i 3-letniego Jacoba.
  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Zobacz również:

Dramat po świątecznej kolacji: Matka i córka zmarły w ciągu kilku godzin

Wsiadła z czwórką dzieci do samolotu do Chorwacji

Do dramatycznych wydarzeń doszło pod koniec listopada. Z ustaleń policji wynika, że Elleshia Seymour zabrała czwórkę dzieci na lotnisko w Salt Lake City. Cała rodzina wsiadła na pokład samolotu do Chorwacji.

Były mąż Elleshii, Kendall Seymour, ojciec trójki jej dzieci, w rozmowie z lokalną telewizją KSL-TV powiedział, że wszystko wskazuje na to, iż jego była żona jest przekonana, że Salt Lake City czeka zagłada.

Ona to planowała, ponieważ wyjechała 30 listopada podczas mojej przerwy w opiece - podkreślił mężczyzna.

Jak powiedział, po raz pierwszy zorientował się, że coś złego się stało, gdy opiekunka dzieci zadzwoniła 2 grudnia, pytając, dlaczego dzieci nie poszły do przedszkola.

Tajny profil na TikToku

Kendall Seymour podkreśla, że nie wiedział wcześniej o tym, że jego żona obawia się zagłady. Jak podkreślił, podczas małżeństwa oraz po rozwodzie kobieta nigdy nie mówiła o takich sprawach. Dopiero niedawno na jaw wyszedł jej tajny profil na TikToku, gdzie dzieliła się swoimi apokaliptycznymi wizjami.

Nie wiedziałem o jej pomysłach, aż ktoś teraz znalazł jej konto na TikToku. Ona uważa, że Salt Lake zostanie zniszczone i próbuje zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Moja jedyna nadzieja jest taka, że kieruje nią chęć ochrony ich - powiedział. 

Alert w związku z zaginięciem czwórki dzieci

Władze stanu Utah wydały alert o zaginięciu dzieci: 11-letniego Landona, 8-letniego Leviego, 7-letniej Hazel i 3-letniego Jacoba. Elleshia Seymour została oskarżona o cztery przypadki naruszenia praw rodzicielskich.

Kendall Seymour ujawnił, że jego była żona sfałszowała paszporty dzieci i zostawiła w domu dwa niepokojące listy. Jeden z nich miał być "wiadomością od Boga", obiecującą jej pobyt we Włoszech na święta, drugi zaś - listą rzeczy do zrobienia, m.in. zniszczeniem telefonu i zakupem nowego, na kartę.

Obecnie nie wiadomo, gdzie dokładnie przebywa Elleshia Seymour z dziećmi. Były mąż podkreśla, że kobieta nie ma rodziny ani kontaktów w Europie. 