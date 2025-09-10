W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Premier zwołuje pilne posiedzenie rządu. Drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone. Zamknięta została przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie. Sojusznicy zostali poinformowani o sytuacji. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji minuta po minucie.
"Od momentu wystąpienia naruszeń przestrzeni powietrznej RP pozostaję w stałym kontakcie z wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP. Brałem udział w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W BBN niebawem poprowadzę odprawę, na którą przybędzie szef rządu. Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania" - napisał prezydent Karol Nawrocki.