W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Premier zwołuje pilne posiedzenie rządu. Drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone. Zamknięta została przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie. Sojusznicy zostali poinformowani o sytuacji. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji minuta po minucie.

06:34

"Od momentu wystąpienia naruszeń przestrzeni powietrznej RP pozostaję w stałym kontakcie z wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP. Brałem udział w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W BBN niebawem poprowadzę odprawę, na którą przybędzie szef rządu. Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania" - napisał prezydent Karol Nawrocki.

06:32

O godzinie 8 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów.

06:26

Służby MSWiA - Policja, Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna - działają w związku z akcją neutralizacji obiektów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną - poinformował wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.

06:25

W związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wraca do kraju z wizyty w Londynie, gdzie miał wziąć udział w spotkaniu ministrów obrony z Grupy E5.

06:24

KGP: W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej ogłoszony został alarm dla jednostek policji z garnizonów: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.

06:17

Minister obrony we wpisie na platformie X przekazał, że "na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne a polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną". Wicepremier poinformował, że w przypadku obiektów mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ zdecydował o ich neutralizacji.

"Drony, które mogły stanowić zagrożenie zostały zestrzelone. Trwają działania związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku elementów obiektów" - podsumował Kosiniak-Kamysz.

06:14

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Żołnierze WOT mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w jednostkach: do sześciu godzin w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim, do 12 godzin w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim.  

WOT apeluje, by w przypadku natrafienia na fragmenty obiektów nie podchodzić do nich i poinformować policję. 

06:11

Premier Donald Tusk: Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy; jesteśmy w stałym kontakcie.

06:10

Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji w związku naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej - przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Został niezwłocznie poinformowany i jest w stałym kontakcie z premierem oraz MON - podał rzecznik prezydenta.

05:57

"Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów" - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dowództwo podkreśliło, że monitoruje sytuację, a polskie i sojusznicze siły pozostają w pełnej gotowości.

05:54

"Otrzymałem meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie. Operacja trwa" - napisał na platformie X premier Donald Tusk.

05:52

Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP. Prezydent i Premier zostali powiadomieni. Wszystkie służby działają. Prosimy o stosowanie się do komunikatów Wojska Polskiego i Policji - poinformował w komunikacie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. 

05:47

Z powodu działania służb państwowych i wojska przestrzeń powietrzna nad częścią kraju, w tym nad Lotniskiem Chopina, została czasowo zamknięta - poinformował w środę port. Jak dodano, lotnisko pozostaje otwarte, ale aktualnie nie odbywają się operacje lotnicze.

05:46

Dowódctwo Operacyjnie o naruszeniu granicy Polski: to akt agresji, który stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli; część dronów została zestrzelona.

05:44

Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk poinformował, że w związku z naruszeniem granicy Polski, premier Donald Tusk znajduje się na miejscu działań. Zapewnił, że resort jest informowany o sytuacji przez Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych.

05:44

Sekretarz stanu i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Marco Rubio powiedział, że został poinformowany na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrzne przez rosyjskie drony - podał CNN.

05:43

W trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron - poinformowało w środę nad ranem Dowództwo Operacyjne RSZ.

05:43

"Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły oraz przekroczyły granicę RP. Władze państwa, czyli Prezydent RP oraz Premier RP, powiadomione. Wszystkie służby w działaniu. Prosimy stosować się do komunikatów Wojska Polskiego oraz Policji" - napisał wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk na platformie X.

05:37

Zamknięta przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie. 

05:36

Jak przekazała  agencja Reutera ukraińskie siły powietrzne ostrzegły w nocy z wtorku na środę, że rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. O poderwaniu polskiego i sojuszniczego lotnictwa poinformowało  Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

05:35

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że w nocy z 9 na 10 września 2025 r. Federacja Rosyjska wykonuje kolejne zmasowane uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy. Rosyjskie drony miały naruszyć polską przestrzeń powietrzną.