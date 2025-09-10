Byliśmy świadkami bezmyślnego i bezprecedensowego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Europy przez ponad 10 rosyjskich dronów Shahed - powiedziała w dorocznym wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Europa w pełni solidaryzuje się z Polską - podkreśliła. Izba zareagowała owacjami na stojąco.

Szefowa KE Ursula von der Leyen / RONALD WITTEK / PAP/EPA

Rosyjskie drony nad Polską - najnowsze informacje, komentarze i reakcje świata znajdziecie w naszej RELACJI NA ŻYWO.

Von der Leyen: Europa solidaryzuje się z Polską

Byliśmy świadkami bezmyślnego i bezprecedensowego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Europy przez ponad 10 rosyjskich dronów Shahed - powiedziała Ursula von der Leyen.

Europa w pełni solidaryzuje się z Polską - podkreśliła.

Izba zareagowała na słowa von der Leyen owacjami na stojąco.

Von der Leyen: Możemy udzielić Ukrainie pożyczki reparacyjnej

Jak powiedziała von der Leyen, za wojnę Rosji nie powinni płacić europejscy podatnicy, lecz ona sama.

Dlatego musimy pilnie pracować nad nowym rozwiązaniem, które pozwoli sfinansować wysiłek wojenny Ukrainy w oparciu o unieruchomione aktywa rosyjskie. Dzięki saldom gotówkowym związanym z tymi rosyjskimi aktywami możemy udzielić Ukrainie pożyczki reparacyjnej. Same aktywa nie zostaną naruszone, a ryzyko będzie musiało zostać poniesione zbiorowo - powiedziała von der Leyen.

Ukraina spłaci pożyczkę dopiero wtedy, gdy Rosja zapłaci reparacje. Pieniądze te pomogą Ukrainie już dziś. Będą one jednak również kluczowe dla bezpieczeństwa Ukrainy w perspektywie średnio- i długoterminowej - zaznaczyła szefowa KE.

Von der Leyen: Długo się zastanawiałam

Europa toczy walkę o kontynent, który jest nienaruszalny i żyje w pokoju, o wolną i niepodległą Europę, walkę o nasze wartości i demokrację - zaznaczyła Ursula von der Leyen na początku przemówienia.

Długo i intensywnie zastanawiałam się, czy rozpocząć orędzie o stanie Unii od tak surowej oceny. W końcu my, Europejczycy, nie jesteśmy przyzwyczajeni - ani nie czujemy się z tym komfortowo - do mówienia w takich kategoriach, bo nasza Unia jest zasadniczo projektem pokojowym - podkreśliła von der Leyen.

Według niej prawda jest jednak taka, że dzisiejszy świat jest bezlitosny i nie możemy zatuszować trudności, których Europejczycy doświadczają każdego dnia. Martwią się niekończącą się spiralą wydarzeń, które widzą w wiadomościach - od niszczycielskich scen w Strefie Gazy po nieustanny rosyjski ostrzał Ukrainy - powiedziała szefowa KE.

Rosyjskie drony nad Polską - sprawdź raport specjalny

Szefowa KE o sankcjach na Izrael

To, co dzieje się w Strefie Gazy, wstrząsnęło sumieniem świata. Ludzie giną, żebrząc o jedzenie. Matki trzymają martwe niemowlęta. Te obrazy są po prostu katastrofalne. Chcę więc zacząć od jasnego przesłania: głód wywołany przez człowieka nigdy nie może być bronią używaną na wojnie - podkreśliła von der Leyen.

To musi się skończyć i dlatego - jak mówiła - Europa musi zrobić więcej. Przypomniała, że propozycja KE dotycząca zawieszenia części finansowania z programu Horyzont dla Izraela utknęła bez większości, a wiele państw podjęło działania na własną rękę.

Jak powiedziała, UE musi przezwyciężyć ten paraliż. Zaproponuję pakiet środków, aby wytyczyć drogę naprzód. Po pierwsze, Komisja zrobi wszystko, co w jej mocy, samodzielnie. Zawiesimy nasze dwustronne wsparcie dla Izraela. Wstrzymamy wszystkie płatności w tych obszarach - bez wpływu na naszą współpracę z izraelskim społeczeństwem obywatelskim ani z Jad Waszem (Yad Vashem). Po drugie, przedstawimy (krajom członkowskim - red.) w Radzie UE dwa kolejne wnioski. Zaproponujemy sankcje wobec ekstremistycznych ministrów i brutalnych osadników. Zaproponujemy również częściowe zawieszenie umowy stowarzyszeniowej w kwestiach związanych z handlem - powiedziała von der Leyen, przyznając, że zdaje sobie sprawę, iż "znalezienie większości (dla tych działań - red.) będzie trudne".

Wiem, że każde działanie będzie dla niektórych zbyt duże, dla innych za małe - dodała.

Szefowa KE broni umowy z Mercosurem

Ursula von der Leyen w środę broniła umowy handlowej Unii Europejskiej z Mercosurem i zapowiedziała, że zawarte są w niej zabezpieczenia, które będą chronić unijnych rolników.

Von der Leyen zapewniła, że UE podejmuje działania na rzecz poprawy sytuacji rolników, którzy zmagają się z wysokimi kosztami produkcji, biurokracją i nieuczciwą konkurencją. Rolnicy mają prawo do uczciwej ceny za swoją żywność i godziwego zysku dla swoich rodzin - podkreśliła w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Von der Leyen poinformowała, że Komisja uprościła zasady Wspólnej Polityki Rolnej, zagwarantowała wsparcie dochodowe w nowym budżecie UE i wprowadziła zabezpieczenia w umowie handlowej z Mercosurem. Zapowiedziała także przegląd unijnego prawa dotyczącego nieuczciwych praktyk handlowych oraz działania tam, gdzie będzie to konieczne.

Szefowa KE ogłosiła ponadto uruchomienie kampanii "Kupuj europejskie jedzenie", mającej promować produkty z UE.

Von der Leyen o Zielonym Ładzie

UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu na 2030 rok, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc.; to siła Europejskiego Zielonego Ładu i musimy utrzymać ten kurs - powiedziała von der Leyen.

Już dziś źródła niskoemisyjne odpowiadają za ponad 70 proc. naszej energii elektrycznej. Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie patentów na czyste technologie - lepszym niż Stany Zjednoczone i konkurującym z Chinami. Doganiamy amerykański kapitał wysokiego ryzyka w dziedzinie czystych technologii i znacznie wyprzedzamy Chiny - powiedziała szefowa KE w orędziu o stanie UE.

Zjednoczenie Europy

Kiedy mówimy o niepodległości, mówimy o wyborze naszego losu. O to właśnie walczy Ukraina - zaznaczyła szefowa KE w dorocznym przemówieniu przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu.

Według niej Europa jako idea wolności i wzajemnej siły napędzała pokolenie po 1989 roku, kiedy wschód i zachód kontynentu się zjednoczyły. W ocenie von der Leyen ta idea obecnie jest silna jak wówczas. Dlatego przybliżamy przyszłe państwa członkowskie do naszej Unii. Inwestujemy. Wspieramy reformy. Integrujemy (je - red.) z jednolitym rynkiem - mówiła.

Tylko zjednoczona, i ponownie zjednoczona, Europa może być Europą niezależną. Większa i silniejsza Unia jest gwarancją bezpieczeństwa dla nas wszystkich - podkreśliła przewodnicząca KE. Dla Ukrainy, dla Mołdawii, dla Bałkanów Zachodnich przyszłość jest w naszej Unii. Sprawmy, aby kolejne zjednoczenie Europy stało się faktem - powiedziała.

Media społecznościowe

Von der Leyen, prywatnie matka siedmiorga dzieci, w orędziu o stanie UE mówiła o rosnących obawach rodziców dotyczących zagrożeń w internecie, takich jak cyberprzemoc, pornografia i algorytmy uzależniające młodych użytkowników. Rodzice, a nie algorytmy, powinni wychowywać nasze dzieci. Ich głos musi zostać wysłuchany - podkreśliła.

Szefowa KE zapowiedziała powołanie do końca roku panelu ekspertów, który ma wskazać najlepsze rozwiązania dla Europy. Jak zaznaczyła, Komisja będzie uważnie obserwować doświadczenia Australii, gdzie trwają prace nad ograniczeniem dostępu dzieci do serwisów społecznościowych.

W tej debacie będziemy kierować się potrzebą wzmocnienia roli rodziców i budowania bezpieczniejszej Europy dla naszych dzieci. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo najmłodszych w sieci, Europa staje po stronie rodziców, a nie zysków - oświadczyła von der Leyen.