Kim Dzong Un "zasygnalizował, że kraj będzie kontynuował" rozwój programu rakietowego - podała dziś północnokoreańska agencja prasowa KCNA. Dyktator miał zatwierdzić projekty dokumentów w sprawie modernizacji głównych firm zbrojeniowych. Proces unowocześnienia sektora ma potrwać pięć lat.

KIm Dzong Un podczas wizyty w zakładach zbrojeniowych / AFP PHOTO/KCNA VIA KNS / East News

Jak podaje Reuters, Kim zatwierdził projekty dokumentów dotyczących modernizacji głównych firm zbrojeniowych. "Sektor produkcji rakiet i pocisków ma ogromne znaczenie dla wzmocnienia odstraszania wojennego" - podkreślił północnokoreański przywódca.

Pięcioletni plan modernizacji

Według informacji przekazanych przez KCNA, modernizacja przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację północnokoreańskiego programu rakietowego ma potrwać pięć lat.

Kim Dzong Un ma przedstawić zatwierdzone przez siebie dokumenty podczas zjazdu rządzącej Partii Pracy Korei, który zaplanowano na początek 2026 roku. To właśnie wtedy ogłoszony zostanie plan rozwoju Korei Północnej na kolejne pięć lat.

Następczyni na horyzoncie?

Reuters podkreślił, że informacja KCNA na temat modernizacji zakładów uczestniczących w północnokoreańskim programie rakietowym pojawiła się dzień po tym, jak ujawniono, że Kim nadzorował wraz z córką Kim Dzu Ae budowę ważącej 8,7 tys. ton łodzi podwodnej o napędzie atomowym, a także testy dalekosiężnych pocisków ziemia-powietrze.

Według wielu obserwatorów Kim przygotowuje Kim Dzu Ae do przejęcia rządów w Korei Północnej.