Kim Dzong Un w noworocznych życzeniach skierowanych do prezydenta Rosji Władimira Putina podkreślił, że oba kraje połączyły "krew, życie i śmierć" na froncie wojny w Ukrainie. To jedno z najostrzejszych i najbardziej bezpośrednich oświadczeń Pjongjangu dotyczących zaangażowania w krwawy konflikt zbrojny, który od niemal czterech lat trawi Ukrainę.

Wizyta Władimira Putina w Korei Północnej w 2024 roku / VLADIMIR SMIRNOV/AFP/East News / East News

Tysiące żołnierzy z Korei Północnej na froncie

Według doniesień południowokoreańskich i zachodnich służb wywiadowczych, Korea Północna wysłała tysiące swoich żołnierzy, by wsparli rosyjskie siły w inwazji na Ukrainę. Oficjalne potwierdzenie tej współpracy pojawiło się dopiero w kwietniu 2025 roku, kiedy Pjongjang przyznał, że północnokoreańscy wojskowi biorą udział w walkach po stronie Moskwy. Kim Dzong Un nie ukrywa, że jego kraj poniósł już ofiary - północnokoreańscy żołnierze giną na ukraińskiej ziemi.

W przemówieniu wygłoszonym 13 grudnia, po powrocie jednej z jednostek, przywódca Korei Północnej przyznał, że co najmniej dziewięciu żołnierzy z pułku inżynieryjnego zginęło podczas 120-dniowej misji rozminowywania w rosyjskim obwodzie kurskim, niedaleko granicy z Ukrainą. Oficjalne komunikaty podkreślają, że północnokoreańskie oddziały działają zarówno na froncie, jak i na zapleczu, wspierając rosyjskie działania wojskowe.

Sojusz zbudowany na wojnie

W noworocznym przesłaniu Kim Dzong Un określił rok 2025 jako "naprawdę ważny" dla sojuszu Pjongjangu z Moskwą. Jego zdaniem, relacje obu krajów zostały "wzmocnione przelaną krwią, życiem i śmiercią w tym samym okopie".

Współpraca obu państw nie ogranicza się jedynie do wysyłania żołnierzy. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, Korea Północna regularnie dostarcza Rosji amunicję, pociski artyleryjskie, rakiety oraz systemy rakiet dalekiego zasięgu. W zamian Moskwa przekazuje Pjongjangowi pomoc finansową, zaawansowane technologie wojskowe, a także żywność i energię. Według analityków, ten układ pozwala obu krajom łamać międzynarodowe sankcje i wzmacniać swoje pozycje na arenie globalnej.

Warto zauważyć, że dzień przed przesłaniem życzeń do Władimira Putina, Kim Dzong Un wydał rozkaz zwiększenia produkcji rakiet w nadchodzącym roku. Korea Północna w ostatnich latach znacząco zintensyfikowała testy rakietowe, co budzi niepokój wśród państw regionu oraz społeczności międzynarodowej.